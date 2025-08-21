Nie żyje Stanisław Soyka

Aktualizacja: 21.08.2025 23:25 Publikacja: 21.08.2025 22:17
Stanisław Soyka
Foto: PAP, Marcin Gadomski
Z powodu śmierci Stanisława Soyki organizatorzy przerwali czwarty dzień festiwalu, który miał się zakończyć koncertem "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2".
Informację o niespodziewanej śmierci artysty potwierdził Jacek Cygan.
Stanisław Soyka, właściwie Stanisław Joachim Sojka urodził się 26 kwietnia 1959 w Żorach, był wybitnym polskim wokalistą jazzowym i popowym, pianistą, gitarzystą, skrzypkiem, kompozytorem oraz aranżerem.
Już od najmłodszych lat był związany z muzyką. Jako siedmiolatek śpiewał w chórze kościelnym Gliwickiej Katedry, a także uczył się gry na skrzypcach. Kontynuował naukę w Liceum Muzycznym w Katowicach oraz zdobył tytuł magistra na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku aranżacji i kompozycji. Już podczas studiów współpracował z big-bandem Puls, z którym stworzył pierwsze nagrania dla Polskiego Radia w Katowicach.
Debiutował w listopadzie 1978 roku recitalem w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie wykonywał muzykę bluesową, gospel i standardy, takie jak utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. Rejestracja tego recitalu została wydana jako jego debiutancki album "Don't You Cry" w 1979 roku. W tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych, a w kolejnych latach zdobywał uznanie jako najlepszy polski wokalista jazzowy według czytelników magazynu "Jazz Forum".
Soyka był znany z fascynacji różnymi gatunkami muzycznymi, w tym muzyką jazzową, soulową, R&B, a także muzyką ludową i religijną. W swojej twórczości nawiązywał zarówno do klasyki jazzu, jak i do polskiej poezji oraz kultury. Był również cenionym interpretatorem utworów polskich poetów.
W 1981 roku ukazała się płyta „Blublula” – „Jazzowa płyta roku ’81”, która uzyskała status złotej. Owocna okazała się współpraca z Januszem Yaniną Iwańskim, w efekcie której powstały m.in. album „Acoustic”. Album „Soyka. Sonety Shakespeare” sumował przyjaźń z pisarzem i tłumaczem Maciejem Słomczyńskim. Skomponował i nagrał muzykę do „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. W marcu 2004 roku ukazała się płyta „Soyka Sings Love Songs”, na której zaprezentował własne wersje przebojów, których tematem była miłość.
Zagrał policjanta w polsko-japońskim filmie Doroty Kędzierzawskiej „Jutro będzie lepiej”. W 2010 w Sopocie otrzymał nagrodę festiwalu Dwa Teatry za najlepszą oryginalną muzykę do słuchowiska „Jeszcze się spotkamy młodsi” Krzysztofa Czeczota. Skomponował też muzykę do wyreżyserowanego przez tego twórcę dramatu muzycznego „Pasja według Romana Brandstaettera zwana Pasją Szczecińską”.
Nagrał płyty z wierszami Miłosza, Osieckiej, Leśmiana, piosenkami Niemena. Jesienią 2015 roku powrócił do sonetów szekspirowskich płytą „Shakespeare a cappella”. W 2011 roku został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości.
Pochodził ze Śląska i zawsze podkreślał swoje silne związki z tą ziemią, zwłaszcza z jej etosem, który wyraża się w wiarygodności, punktualności i rzetelności – cechach wpojonych mu przez rodzinę, jak podkreślał.
- Dobrze się czuję z myślą, że jestem uformowany w śląskiej katolickiej rodzinie. Posag na życie, który dał mi dom, rodzice, moje środowisko, w którym się kształtowałem – jest bardzo cenny - mówił w 2017 roku Małgorzacie Piwowar dla „Rzeczpospolitej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z powodu śmierci Stanisława Soyki organizatorzy przerwali czwarty dzień festiwalu, który miał się zakończyć koncertem "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2".
Informację o niespodziewanej śmierci artysty potwierdził Jacek Cygan.
Trwają prace nad filmem biograficznym o Sinéad O'Connor, zmarłej nagle w 2023 r. irlandzkiej wokalistce. Powstaj...
Taylor Swift, która w zeszłym roku trzy wieczory z rzędu wypełniła PGE Narodowy, ogłosiła premierę 12. albumu o...
Na PGE Narodowym 6 sierpnia wystąpi Kendrick Lamar, artysta, który na tegorocznej gali Grammy zgarnął najwięcej...
Spotify zmienia sposób promocji polskich artystów. Program Radar będzie teraz nakierowany na jedną osobę - tą no...
Zdjęcia Paula McCartney’a i Erica Claptona, obejmujących się po zagraniu „Tears In Heaven” na tle portretu Ozzy’...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas