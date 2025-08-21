Nie żyje Stanisław Soyka

Fascynacje muzyczne Stanisława Soyki

Debiutował w listopadzie 1978 roku recitalem w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie wykonywał muzykę bluesową, gospel i standardy, takie jak utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. Rejestracja tego recitalu została wydana jako jego debiutancki album "Don't You Cry" w 1979 roku. W tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych, a w kolejnych latach zdobywał uznanie jako najlepszy polski wokalista jazzowy według czytelników magazynu "Jazz Forum".

Soyka był znany z fascynacji różnymi gatunkami muzycznymi, w tym muzyką jazzową, soulową, R&B, a także muzyką ludową i religijną. W swojej twórczości nawiązywał zarówno do klasyki jazzu, jak i do polskiej poezji oraz kultury. Był również cenionym interpretatorem utworów polskich poetów.

W 1981 roku ukazała się płyta „Blublula” – „Jazzowa płyta roku ’81”, która uzyskała status złotej. Owocna okazała się współpraca z Januszem Yaniną Iwańskim, w efekcie której powstały m.in. album „Acoustic”. Album „Soyka. Sonety Shakespeare” sumował przyjaźń z pisarzem i tłumaczem Maciejem Słomczyńskim. Skomponował i nagrał muzykę do „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. W marcu 2004 roku ukazała się płyta „Soyka Sings Love Songs”, na której zaprezentował własne wersje przebojów, których tematem była miłość.

Zagrał policjanta w polsko-japońskim filmie Doroty Kędzierzawskiej „Jutro będzie lepiej”. W 2010 w Sopocie otrzymał nagrodę festiwalu Dwa Teatry za najlepszą oryginalną muzykę do słuchowiska „Jeszcze się spotkamy młodsi” Krzysztofa Czeczota. Skomponował też muzykę do wyreżyserowanego przez tego twórcę dramatu muzycznego „Pasja według Romana Brandstaettera zwana Pasją Szczecińską”.

Nagrał płyty z wierszami Miłosza, Osieckiej, Leśmiana, piosenkami Niemena. Jesienią 2015 roku powrócił do sonetów szekspirowskich płytą „Shakespeare a cappella”. W 2011 roku został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości.