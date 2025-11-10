Aktualizacja: 10.11.2025 11:27 Publikacja: 10.11.2025 10:57
Foo Fighters
Foto: Elisabeth Miranda/ Mat. Pras.
Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin zaprezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.
Trasa rozpocznie się 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii. To pierwsze europejskie tournée zespołu od czasu gigantycznej trasy „Everything or Nothing at All Tour” (2024). Koncerty otwierać będą wyjątkowi goście: Royel Otis, Inhaler, IDLES, Otoboke Beaver, Fat Dog oraz Die Spitz.
Wcześniej Foo Fighters zwolnili perkusistę Josha Freese'a w maju 2025 r., nie podając konkretnego powodu poza stwierdzeniem, że „postanowili obrać inny kierunek”.
Czytaj więcej
11. album grupy „But Here We Are” to rockowy tren na cześć zmarłego nagle perkusisty Taylora Hawk...
Freese, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa, sam poinformował o rozstaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając zaskoczenie i rozczarowanie, ale zaznaczając, że szanuje decyzję zespołu. Wkrótce potem zespół ogłosił, że nowym perkusistą został Ilan Rubin, a Josh Freese powrócił do pracy z Nine Inch Nails.
Pozostaje mieć nadzieję, że to koniec turbulencji w zespole. Trzeba dodać, że lider formacji Dave Grohl, który grał na perkusji w Nirvanie, ma sporo kompetencji w ocenie perkusistów.
Ostatni 11. album grupy „But Here We Are” był rockowym trenem na cześć zmarłego nagle bębniarza Taylora Hawkinsa. Jego śmierć wiosną 2022 r., podczas światowego tournée w Bogocie, była dla wszystkich zaskoczeniem. Grupa na wiele miesięcy przerwała działalność.
W sieci można oglądać wspólne wywiady, jakie Grohl i Hawkins dawali, promując kolejne płyty i koncerty. Obaj uśmiechnięci, żywiołowi. Wielcy przyjaciele, choć Grohl żartował przed kamerami australijskiej telewizji, że trzeba być świetnym aktorem, by grać rolę kumpla perkusisty. Ten zaś dobrze definiował melodyjnego rocka Foo Fighters.
Czytaj więcej
Niepowtarzalne koncerty daje bard i laureat literackiego Nobla podczas trasy „World and Wide Tour...
W 2005 r. Grohl został uznany za najlepszego perkusistę na świecie. Wcześniej towarzyszył Alanis Morissette na jej najsłynniejszym tournée „Jagged Little Pill”. Brał udział w nagraniach płyty Queen + Paul Rodgers „The Cosmos Rocks”, koncertował też z żyjącymi muzykami Queen. Był członkiem Foo Fighters z długim, 15-letnim stażem, nagrał z zespołem dziewięć płyt z wyjątkiem debiutanckiej.
Teraz zaczyna się nowy etap historii zespołu.
Sprzedaż ogólna biletów na koncert Foo Fighters na PGE Narodowym rozpocznie się w piątek 14 listopada o godz. 10.00.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin zaprezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.
30-letni wirtuoz gitary klasycznej, Mateusz Kowalski otrzymał nominację do Grammy w kategorii: najlepsze nagrani...
W wieku 49 lat zmarł Rafał Poniedzielski, raper znany na muzycznej scenie jako Pono. „Legenda i indywidualista....
W kwietniu 2026 roku publiczność w trzech polskich miastach weźmie udział w niezwykłym widowisku artystycznym: „...
Niepowtarzalne koncerty daje bard i laureat literackiego Nobla podczas trasy „World and Wide Tour”, która po wys...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Open’er ogłosił kolejne gwiazdy przyszłorocznej edycji w dniach 1-4 lipca. Do The Cure dołączyli Nick Cave & Bad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas