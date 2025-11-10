Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin zaprezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.

Foo Fighters zagrają na PGE Narodowym w ramach trasy, która rozpocznie się w Norwegii, a zakończy w Portugalii

Trasa rozpocznie się 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii. To pierwsze europejskie tournée zespołu od czasu gigantycznej trasy „Everything or Nothing at All Tour” (2024). Koncerty otwierać będą wyjątkowi goście: Royel Otis, Inhaler, IDLES, Otoboke Beaver, Fat Dog oraz Die Spitz.

Wcześniej Foo Fighters zwolnili perkusistę Josha Freese'a w maju 2025 r., nie podając konkretnego powodu poza stwierdzeniem, że „postanowili obrać inny kierunek”.

Freese, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa, sam poinformował o rozstaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając zaskoczenie i rozczarowanie, ale zaznaczając, że szanuje decyzję zespołu. Wkrótce potem zespół ogłosił, że nowym perkusistą został Ilan Rubin, a Josh Freese powrócił do pracy z Nine Inch Nails.