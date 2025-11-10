Rzeczpospolita
Foo Fighters w 2026 roku wystąpią na PGE Narodowym

Foo Fighters przylecą latem przyszłego roku do Europy z nowym perkusistą Ilanem Rubinem. PGE Narodowy znalazł się na niedługiej liście prestiżowych obiektów, na których zagrają.

Publikacja: 10.11.2025 10:57

Jacek Cieślak

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin zaprezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.

Foo Fighters zagrają na PGE Narodowym w ramach trasy, która rozpocznie się w Norwegii, a zakończy w Portugalii

Trasa rozpocznie się 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii. To pierwsze europejskie tournée zespołu od czasu gigantycznej trasy „Everything or Nothing at All Tour” (2024). Koncerty otwierać będą wyjątkowi goście: Royel Otis, Inhaler, IDLES, Otoboke Beaver, Fat Dog oraz Die Spitz.

Wcześniej Foo Fighters zwolnili perkusistę Josha Freese'a w maju 2025 r., nie podając konkretnego powodu poza stwierdzeniem, że „postanowili obrać inny kierunek”.

Freese, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa, sam poinformował o rozstaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając zaskoczenie i rozczarowanie, ale zaznaczając, że szanuje decyzję zespołu. Wkrótce potem zespół ogłosił, że nowym perkusistą został Ilan Rubin, a Josh Freese powrócił do pracy z Nine Inch Nails.

Pozostaje mieć nadzieję, że to koniec turbulencji w zespole. Trzeba dodać, że lider formacji Dave Grohl, który grał na perkusji w Nirvanie, ma sporo kompetencji w ocenie perkusistów.

Foo Fighters otwierają nowy rozdział

Ostatni 11. album grupy „But Here We Are” był rockowym trenem na cześć zmarłego nagle bębniarza Taylora Hawkinsa. Jego śmierć wiosną 2022 r., podczas światowego tournée w Bogocie, była dla wszystkich zaskoczeniem. Grupa na wiele miesięcy przerwała działalność.

W sieci można oglądać wspólne wywiady, jakie Grohl i Hawkins dawali, promując kolejne płyty i koncerty. Obaj uśmiechnięci, żywiołowi. Wielcy przyjaciele, choć Grohl żartował przed kamerami australijskiej telewizji, że trzeba być świetnym aktorem, by grać rolę kumpla perkusisty. Ten zaś dobrze definiował melodyjnego rocka Foo Fighters.

W 2005 r. Grohl został uznany za najlepszego perkusistę na świecie. Wcześniej towarzyszył Alanis Morissette na jej najsłynniejszym tournée „Jagged Little Pill”. Brał udział w nagraniach płyty Queen + Paul Rodgers „The Cosmos Rocks”, koncertował też z żyjącymi muzykami Queen. Był członkiem Foo Fighters z długim, 15-letnim stażem, nagrał z zespołem dziewięć płyt z wyjątkiem debiutanckiej.

Teraz zaczyna się nowy etap historii zespołu.

Sprzedaż ogólna biletów na koncert Foo Fighters na PGE Narodowym rozpocznie się w piątek 14 listopada o godz. 10.00.

