Nie żyje Chris Rea

O śmierci artysty poinformowała rodzina.

Chris Rea (4 marca 1951 – 22 grudnia 2025) - był brytyjskim gitarzystą, wokalistą i autorem piosenek, twórcą jednego z najsłynniejszych świątecznych hitów w historii muzyki, zmarł 22 grudnia 2025 roku w wieku 74 lat po krótkiej chorobie. Odszedł spokojnie w szpitalu, otoczony rodziną.

Urodzony w Middlesbrough jako syn Irlandki i Włocha, Rea po szkole pracował jako robotnik i pomagał rodzinie w prowadzeniu lodziarni. Jednak muzyka okazała się być jego prawdziwym powołaniem.

Sławę zyskał pod koniec lat 70. i w latach 80. dzięki takim hitom jak "Fool (If You Think It's Over)", "Let's Dance" i "The Road to Hell". Jego debiutancki album "Whatever Happened to Benny Santini?" z 1978 roku (tytuł był ironicznym nawiązaniem do scenicznego pseudonimu, który chciała narzucić mu wytwórnia) zapoczątkował karierę pełną osobistych, głęboko emocjonalnych utworów.