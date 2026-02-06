Aktualizacja: 06.02.2026 20:46 Publikacja: 06.02.2026 19:55
Tytuł projektu nawiązuje do filmu, który pokazał Jarocin jako miejsce, w którym muzyka była głosem pokolenia, a nie produktem. W 40. rocznicę jego powstania twórcy projektu zestawiają ze sobą artystów z różnych generacji, związanych z jarocińską sceną, zapraszając ich do wspólnej reinterpretacji ścieżki dźwiękowej dokumentu. „Moja krew, twoja krew” nie jest rekonstrukcją ani sentymentalnym powrotem do przeszłości, lecz żywym, dynamicznym organizmem, który sprawdza, czy energia Jarocina wciąż potrafi prowokować i rezonować z współczesną publicznością.
– Kultowy film i kultowa ścieżka dźwiękowa wracają na scenę w międzypokoleniowych interpretacjach. Cieszę się, że Jarocin znów staje się ważnym punktem odniesienia dla polskiej muzyki. Raz już te dźwięki wyszły z Jarocina na świat, dzięki BBC. Tym razem, mam nadzieję, dotrą przynajmniej do całej Polski. Zapraszamy na trzy wyjątkowe koncerty: w Jarocinie w lipcu oraz na Żywiec Męskie Granie w sierpniu, w Krakowie i Warszawie. To dla mnie ważny moment, bo dwa kultowe wydarzenia łączą siły i otwierają nowy rozdział dla polskiej muzyki – mówi Michał Wiraszko, współorganizator projektu i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.
Premiera projektu odbędzie się 19 lipca 2026 r. podczas Jarocin Festiwal, w miejscu, które stanowi jego naturalne źródło i punkt odniesienia. Jarocin pozostaje przestrzenią autentycznej narracji i nieustającej potrzeby buntu, a ta energia zostanie przeniesiona również na sceny Żywiec Męskie Granie 2026. Projekt zagości tam bez zmiany swojego charakteru, bez wygładzania krawędzi i bez kompromisów, zachowując pierwotne DNA jarocińskiej sceny.
Koncerty „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin” odbędą się:
Inauguracja projektu otwiera proces, który będzie rozwijany w kolejnych miesiącach. Organizatorzy zapowiadają dalsze informacje dotyczące idei koncertu, jego historycznego kontekstu, repertuaru oraz zaproszonych artystów.
