Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin”. Jarocińska energia wraca na scenę

Projekt „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin” to specjalne muzyczne przedsięwzięcie przygotowane z myślą o Jarocin Festiwal 2026 oraz Żywiec Męskie Granie 2026. Jego punkt wyjścia stanowi bunt, poczucie wspólnoty i artystyczny ferment lat 80., a także kultowy dokument BBC z 1986 roku, który uchwycił fenomen polskiej sceny alternatywnej skupionej wokół Jarocina.

Publikacja: 06.02.2026 19:55

„Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin”. Jarocińska energia wraca na scenę

Foto: Materiały Prasowe

mz

Tytuł projektu nawiązuje do filmu, który pokazał Jarocin jako miejsce, w którym muzyka była głosem pokolenia, a nie produktem. W 40. rocznicę jego powstania twórcy projektu zestawiają ze sobą artystów z różnych generacji, związanych z jarocińską sceną, zapraszając ich do wspólnej reinterpretacji ścieżki dźwiękowej dokumentu. „Moja krew, twoja krew” nie jest rekonstrukcją ani sentymentalnym powrotem do przeszłości, lecz żywym, dynamicznym organizmem, który sprawdza, czy energia Jarocina wciąż potrafi prowokować i rezonować z współczesną publicznością.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Acid Drinkers
Festiwale
Jarocin Festiwal 2026: „Wraca nowe!” Ogłoszenie pierwszych artystów

– Kultowy film i kultowa ścieżka dźwiękowa wracają na scenę w międzypokoleniowych interpretacjach. Cieszę się, że Jarocin znów staje się ważnym punktem odniesienia dla polskiej muzyki. Raz już te dźwięki wyszły z Jarocina na świat, dzięki BBC. Tym razem, mam nadzieję, dotrą przynajmniej do całej Polski. Zapraszamy na trzy wyjątkowe koncerty: w Jarocinie w lipcu oraz na Żywiec Męskie Granie w sierpniu, w Krakowie i Warszawie. To dla mnie ważny moment, bo dwa kultowe wydarzenia łączą siły i otwierają nowy rozdział dla polskiej muzyki – mówi Michał Wiraszko, współorganizator projektu i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Międzypokoleniowy projekt na Jarocin Festiwal i Męskie Granie 2026

Premiera projektu odbędzie się 19 lipca 2026 r. podczas Jarocin Festiwal, w miejscu, które stanowi jego naturalne źródło i punkt odniesienia. Jarocin pozostaje przestrzenią autentycznej narracji i nieustającej potrzeby buntu, a ta energia zostanie przeniesiona również na sceny Żywiec Męskie Granie 2026. Projekt zagości tam bez zmiany swojego charakteru, bez wygładzania krawędzi i bez kompromisów, zachowując pierwotne DNA jarocińskiej sceny.

Reklama
Reklama

Koncerty „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin” odbędą się:

  • 19 lipca 2026 roku – Jarocin Festiwal
  • 8 sierpnia 2026 roku – Żywiec Męskie Granie w Krakowie
  • 21 sierpnia 2026 roku – Żywiec Męskie Granie w Warszawie

Inauguracja projektu otwiera proces, który będzie rozwijany w kolejnych miesiącach. Organizatorzy zapowiadają dalsze informacje dotyczące idei koncertu, jego historycznego kontekstu, repertuaru oraz zaproszonych artystów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka Muzyka Współczesna Jarocin
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Synoptycy zapowiadają najpierw marznące opady, a następnie powrót silnych mrozów
Społeczeństwo
Marznący deszcz, a później ochłodzenie: Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?
W niemal całej Polsce występuje zagrożenie gołoledzią
Społeczeństwo
Fatalne warunki na drogach w niemal całej Polsce. IMGW ostrzega przed gołoledzią
Ekspert: Śledztwo ujawniło, że Rosja werbuje w Polsce kolaborantów przez gry wideo
rozmowa
Ekspert: Śledztwo ujawniło, że Rosja werbuje w Polsce kolaborantów przez gry wideo
Na lotnisku Chopina doszło do incydentu. „Wybuch ładunku nieznanego pochodzenia”
Społeczeństwo
Na lotnisku Chopina doszło do incydentu. „Wybuch ładunku nieznanego pochodzenia”
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama