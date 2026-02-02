Za piosenkę roku uznano utwór „Wildflower” Billie Eilish. Statuetkę przyznano Eilish i jej bratu, Finneasowi O'Connellowi.

Lamar, który był nominowany w dziewięciu kategoriach, kończył wieczór z pięcioma statuetkami Grammy – oprócz nagrody za nagranie roku odebrał też statuetkę m.in. za najlepszy album rap (za „GNX”).

Piosenka „Golden” z filmu animowanego „KPop Demon Hunters” otrzymała statuetkę dla najlepszej piosenki napisanej dla mediów wizualnych, stając się pierwszą piosenką z gatunku K-popu wyróżnioną nagrodą Grammy. Lady Gaga otrzymała statuetkę za najlepszy album wokalny pop za płytę „Mayhem”.

Honoru starej gwardii bronił zespół The Cure, który otrzymał dwie Grammy w kategorii alternatywa – za piosenkę i album („Alone" i „Songs of the Lost World". W kategorii rock za najlepszy album nagrodzono Turnstile („Never Enough").