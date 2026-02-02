Rzeczpospolita
Muzyczne nagrody Grammy rozdane: Bad Bunny ze statuetką za album roku

Bad Bunny, portorykański raper i producent, otrzymał Grammy w najważniejszej kategorii album roku za „Debí Tirar Más Fotos”. Najwięcej cztery statuetki zgarnął Kendrick Lamar, m. in. za album rap oraz w duecie z SZA za nagranie roku „luther”.

Publikacja: 02.02.2026 06:09

Bad Bunny zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album Roku

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Do kogo trafiły w tym roku nagrody Grammy?
  • Którzy artyści wykorzystali ceremonię rozdania nagród Grammy do wyrażenia opinii na temat polityki imigracyjnej?
  • Do jakiego grona wszedł w czasie tegorocznego rozdania nagród Grammy Steven Spielberg?

Grammy to jedna z czterech najważniejszych nagród przyznawanych w USA w rozrywce – obok nagród Emmy (za produkcje telewizyjne), Oscarów (za produkcje filmowe) i nagród Tony (za produkcje teatralne). Nagrody Grammy przyznawane są przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych za osiągnięcia w branży fonograficznej. W tym roku nagrodę przyznano po raz 68. 

Steven Spielberg z pierwszą w karierze nagrodą Grammy

Nagroda dla najlepszego nowego artysty trafiła do Olivii Dean. 

Za piosenkę roku uznano utwór „Wildflower” Billie Eilish. Statuetkę przyznano Eilish i jej bratu, Finneasowi O'Connellowi. 

Lamar, który był nominowany w dziewięciu kategoriach, kończył wieczór z pięcioma statuetkami Grammy – oprócz nagrody za nagranie roku odebrał też statuetkę m.in. za najlepszy album rap (za „GNX”).

Enya od lat konsekwentnie stroni od wywiadów i deklaruje niechęć do występów na żywo.
Miliony sprzedanych płyt mimo braku koncertów. Enya wyjaśnia swój model działania

Piosenka „Golden” z filmu animowanego „KPop Demon Hunters” otrzymała statuetkę dla najlepszej piosenki napisanej dla mediów wizualnych, stając się pierwszą piosenką z gatunku K-popu wyróżnioną nagrodą Grammy. Lady Gaga otrzymała statuetkę za najlepszy album wokalny pop za płytę „Mayhem”. 

Honoru starej gwardii bronił zespół The Cure, który otrzymał dwie Grammy w kategorii alternatywa – za piosenkę i album („Alone" i „Songs of the Lost World". W kategorii rock za najlepszy album nagrodzono Turnstile („Never Enough").

Pierwszą w karierze statuetkę Grammy otrzymał Steven Spielberg – za najlepszą muzykę filmową (w filmie dokumentalnym „Music by John Williams”), którego był producentem. Tym samym Spielberg dołączył do elitarnego grona artystów, którzy mają w swoim dorobku cztery najważniejsze nagrody dla branży rozrywkowej przyznawane w USA (tzw. EGOT – Emmy, Grammy, Oscar, Tony).   

Ceremonia rozdania nagród Grammy była dla artystów okazją do skrytykowania polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa

Bad Bunny odbierając statuetkę skrytykował politykę imigracyjną obecnej administracji USA, wygłaszając na scenie m.in. słowa „Precz z ICE” (ICE to amerykański Urząd Celno-Imigracyjny, odpowiedzialny za walkę administracji federalnej z nielegalną imigracją).

– Nie jesteśmy obcymi – mówił ze sceny Bad Bunny. – Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami – dodał portorykański artysta. Piosenkarz mówił też, że miłość jest silniejsza niż nienawiść i apelował ze sceny, by odpowiadać współczuciem na okrucieństwo. 

– Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim tym, którzy opuścili swoją ojczyznę, swój kraj, by gonić swoje marzenia – mówił też 31-letni artysta. 

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w kon
Minnesota: Nowe rozkazy dla funkcjonariuszy ICE. „Nie dyskutujcie, nikogo nie przekonacie”

Bad Bunny w przeszłości otwarcie krytykował działania administracji Donalda Trumpa za politykę imigracyjną. Jego wypowiedzi w tym temacie sprawiły, że przeciwko jego występowi w przerwie tegorocznego Super Bowl protestowała m.in. sekretarz ds. bezpieczeństwa krajowego (nadzoruje ICE) Kristi Noem. Artysta odwołał występy w USA w ramach ostatniej trasy koncertowej, ponieważ – jak mówił – obawiał się, że na koncertach w Stanach Zjednoczonych pojawią się agenci służb federalnych, którzy będą zatrzymywać jego fanów. 

Również Billie Eilish wykorzystała moment odbierania statuetki do krytyki polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa. Eilish wyszła na scenę z broszką z napisem „ICE precz”. – Nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi – mówiła piosenkarka. – P...ć ICE – dodała. 

Z broszką z napisem „ICE precz” na gali pojawiła się też Amy Allen, autorka piosenek dla takich wykonawców jak Sabrina Carpenter czy Harry Styles. Allen tłumaczyła, że broszka jest przekazem, który powinien być ważny dla wszystkich, ponieważ – jak oceniła – w USA dzieje się wiele rzeczy, na które „strasznie się patrzy”. – Sądzę, że jest to bardzo ważne dla nas wszystkich w branży muzycznej – dodała. 

O swojej babci, która była imigrantką (przybyła do Wielkiej Brytanii z Gujany jako nastolatka) opowiadała brytyjska piosenkarka Olivia Dean. – Jestem tu jako wnuczka imigrantki – oświadczyła wywołując aplauz uczestników ceremonii. 

