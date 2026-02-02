Czy deweloperzy mają nóż na gardle

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że pod koniec grudnia 2025 r. w całej Polsce deweloperzy oferowali ok. 123,8 tys. mieszkań. Prawie 38,8 tys. z nich – niemal co trzecie – było gotowych do odbioru. Dla porównania, rok wcześniej takich lokali było 26,6 tys., czyli co czwarte.

Jak mówią analitycy serwisu, oferta mieszkań gotowych do odbioru w największych miastach nie była tak duża od co najmniej sześciu lat.

Gdzie po mieszkanie od ręki

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, tłumaczy, że jest to efekt kumulacji podaży przy słabszym popycie, który w części miast może skłaniać deweloperów do większej elastyczności cenowej.

– Największą kumulację gotowych mieszkań odnotowaliśmy w siedmiu największych metropoliach. Kupujący mogli tam wybierać spośród ponad 72 tys. ofert, to 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie niemal podwoiła się pula mieszkań oddanych do użytkowania – w grudniu było ich niemal 17 tys. – wskazuje Marek Wielgo. – Najwięcej – w Warszawie i Łodzi – po ok. 3,5 tys. lokali.