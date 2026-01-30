Aktualizacja: 30.01.2026 03:45 Publikacja: 30.01.2026 03:07
Takich mieszkań na rynku wtórnym jest dziś naprawdę sporo i nie jest to chwilowa moda. To raczej efekt decyzji sprzed kilku lat. Wiele z tych lokali było kupowanych i urządzanych z myślą o sobie, a nie o sprzedaży. Ich właściciele często mają dobry gust i wysokie wymagania estetyczne, ale nie dysponowali budżetem na najlepszą lokalizację w mieście. Zamiast tego postawili na jakość wewnątrz mieszkania.
Dziś takie lokale wracają na rynek. Są wykończone ponadprzeciętnie, ale leżą w dzielnicach drugiego wyboru albo na obrzeżach. Wyraźnie odstają od sąsiednich mieszkań i przyciągają uwagę, bo pokazują coś więcej niż standardowe „do odświeżenia”. Tych ofert będzie przybywać, bo coraz więcej takich mieszkań trafia na rynek przy zmianach życiowych właścicieli.
Mieszkanie z wyższej półki nie zaczyna się od opisu w ogłoszeniu. Zaczyna się w momencie wejścia do środka. Od razu widać, czy ktoś robił je dla siebie, czy „pod sprzedaż”.
To najczęściej mieszkania z komfortowym układem, drewnianą podłogą, dobrą stolarką, kuchnią wykonaną na wymiar z solidnych materiałów i markowym sprzętem AGD. Ważne są też detale, armatura, ceramika, oświetlenie. Coraz większe znaczenie mają rzeczy, na które kiedyś mniej zwracano uwagę: piętro, widok, światło dzienne, ekspozycja na strony świata. Mieszkanie na wyższym piętrze, z otwartym widokiem i dobrym światłem, często jest odbierane jako lepsze, nawet jeśli adres nie jest idealny.
Dzisiejszy klient szuka przede wszystkim spokoju po zakupie. Coraz mniej osób chce kupować mieszkanie i od razu wchodzić w remont, decyzje i kolejne koszty. Liczy się to, żeby można było się wprowadzić i normalnie żyć.
Dla wielu kupujących wysoki standard wykończenia stał się realną alternatywą dla lepszej lokalizacji. Wolą mieszkać trochę dalej, ale w mieszkaniu, które jest przemyślane, estetyczne i dopasowane do ich stylu życia. To szczególnie widać wśród osób pracujących zdalnie i tych, którzy spędzają w domu dużo czasu i traktują go jako realną przestrzeń do życia, a nie tylko nocleg.
Dobre mieszkania są bardziej odporne na wahania rynku, ale nie ma tu żadnej magii. Wysoka jakość pomaga, skraca czas sprzedaży i przyciąga bardziej zdecydowanych klientów.
Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś zakłada, że jakość załatwi wszystko. To klasyczna pułapka przeinwestowania. Włożenie dużych pieniędzy w wykończenie mieszkania w słabej lokalizacji nie sprawia automatycznie, że rynek to doceni, a nabywca zwróci poniesione nakłady.
Lokalizacja nadal odpowiada za największą część wartości nieruchomości i nie da się jej „przykryć” drogą kuchnią czy designerską łazienką. Klienci kupujący w takich miejscach bardzo często robią to z powodów finansowych, a nie estetycznych. I nie chcą płacić dużej premii za standard, skoro już na starcie wybrali tańszą lokalizację.
Najbardziej odporny na wahania rynku jest segment mieszkań dobrze wykończonych, ale położonych w co najmniej poprawnych, dobrze skomunikowanych miejscach, z dodatkowymi atutami, jak dobre światło, widok, wysokie piętro, ogród czy miejsce w garażu. Te mieszkania sprzedają się nawet w gorszych momentach. Reszta, nawet bardzo ładna, może po prostu długo czekać na kupca.
