Aktualizacja: 02.02.2026 12:44 Publikacja: 02.02.2026 11:54
Ustawa przyjęta przez Senat ma wygasić nadzwyczajne rozwiązania "specustawy ukraińskiej" m.in. dotyczące dostępu do zawodu lekarza
Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wprowadzone w 2022 r. Regulują one m.in. zasady wykonywania zawodu lekarza przez obywateli Ukrainy. Pod koniec stycznia Senat przyjął ustawę o wygaszeniu rozwiązań wynikających ze specustawy. Jakie oznacza to zmiany dla medyków, którzy uzyskali warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce? Portal Rynek Zdrowia zapytał o to ekspertkę.
Zdaniem Aleksandry Powierży z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej „Podsiadły-Gęsikowska, Powierża”, lekarze, którzy już uzyskali warunkowe prawo wykonywania zawodu na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy pomocowej, nie stracą automatycznie uprawnień z dniem uchylenia tego przepisu. Ekspertka zwraca jednak uwagę na inny, ważny aspekt.
– Zachowanie ważności dotychczasowych decyzji rozwiązuje problem ciągłości wykonywania zawodu, ale nie odpowiada na pytanie, jak długo i na jakich zasadach lekarze z warunkowym PWZ mają funkcjonować w systemie – mówi prawniczka w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.
