Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał, że kolejne spotkanie będzie dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników.

W sobotę negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się zaś na Florydzie z przedstawicielami USA. Specjalny wysłannik Putina udał się na spotkanie z członkami delegacji USA w Miami o godzinie 8:00 czasu lokalnego – poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.

O spotkaniu na Florydzie w mediach społecznościowych pisał główny negocjator ze strony Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff. We wpisie na platformie X podkreślił, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”. „Spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.

Trump prosił Putina, by Rosja wstrzymała ataki

Agencja Reutera przypomina, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach. Ataki na inne cele są jednak kontynuowane.