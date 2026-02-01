Aktualizacja: 01.02.2026 22:50 Publikacja: 01.02.2026 21:06
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do kolejnych negocjacji ws. pokoju.
„Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego” – napisał polityk, informując, że ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań.
„4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają” – podkreślił Zełenski we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 23 i 24 stycznia. Strony omawiały wówczas m.in. nierozstrzygnięte kwestie amerykańskiego planu pokojowego. Rozmowy te poprzedziło spotkanie Putina z delegacją amerykańską pod przewodnictwem Stevena Witkoffa. Jak zauważył Kreml, Amerykanie uznali, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage nie ma nadziei na trwałe rozwiązanie. Warunkiem, od którego Rosja nie zamierza odstąpić, jest wycofanie Ukrainy z Donbasu.
Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał, że kolejne spotkanie będzie dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników.
Czytaj więcej
Negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się na Florydzie z przedstawicielami Stanów Zjednoczon...
W sobotę negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się zaś na Florydzie z przedstawicielami USA. Specjalny wysłannik Putina udał się na spotkanie z członkami delegacji USA w Miami o godzinie 8:00 czasu lokalnego – poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.
O spotkaniu na Florydzie w mediach społecznościowych pisał główny negocjator ze strony Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff. We wpisie na platformie X podkreślił, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”. „Spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.
Agencja Reutera przypomina, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach. Ataki na inne cele są jednak kontynuowane.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że ograniczone zawieszenie broni potrwa tylko do niedzieli i ma na celu stworzenie „dobrej podstawy” do rozmów pokojowych.
Czytaj więcej
W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się negocjacje Ukraina–USA–Rosja. To pierws...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że nie ma formalnego porozumienia w sprawie takiego zawieszenia broni. Polityk obiecał jednak, że Ukraina nie zaatakuje rosyjskich celów energetycznych, jeśli Rosja wywiąże się ze swojego zobowiązania.
24 lutego miną 4 lata, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zapoczątkowała pełnoskalową wojnę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W kierunku Bliskiego Wschodu lecą m.in. amerykańskie samoloty HC-130J Combat King II i C-17 Globemaster III – po...
Elon Musk odpowiedział szefowi resortu obrony Ukrainy na jego wpis, dotyczący wykorzystania przez Rosjan sieci S...
W ciągu ostatniego miesiąca armia Kremla zdobyła najmniej terytorium Ukrainy i poniosła największe straty
Negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się na Florydzie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych przed kolej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas