Wiadomo, kiedy odbędą się kolejne rozmowy ws. pokoju na Ukrainie

Choć jeszcze w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie odbędą się 1 lutego w Abu Zabi, rozmowy zostały przełożone. Wiadomo już jednak, kiedy dojdzie do spotkania.

Publikacja: 01.02.2026 21:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ada Michalak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do kolejnych negocjacji ws. pokoju.

Ustalono daty kolejnych spotkań ws. wojny na Ukrainie

„Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego” – napisał polityk, informując, że ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań.

„4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają” – podkreślił Zełenski we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Przedstawiciele USA, Rosji i Ukrainy rozmawiali o pokoju w Abu Zabi

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 23 i 24 stycznia. Strony omawiały wówczas m.in. nierozstrzygnięte kwestie amerykańskiego planu pokojowego. Rozmowy te poprzedziło spotkanie  Putina z delegacją amerykańską pod przewodnictwem Stevena Witkoffa. Jak zauważył Kreml, Amerykanie uznali, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage nie ma nadziei na trwałe rozwiązanie. Warunkiem, od którego Rosja nie zamierza odstąpić, jest wycofanie Ukrainy z Donbasu. 

Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał, że kolejne spotkanie będzie dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników. 

W sobotę negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się zaś na Florydzie z przedstawicielami USA. Specjalny wysłannik Putina udał się na spotkanie z członkami delegacji USA w Miami o godzinie 8:00 czasu lokalnego – poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.

O spotkaniu na Florydzie w mediach społecznościowych pisał główny negocjator ze strony Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff. We wpisie na platformie X podkreślił, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”. „Spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.

Trump prosił Putina, by Rosja wstrzymała ataki

Agencja Reutera przypomina, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach.  Ataki na inne cele są jednak kontynuowane.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że ograniczone zawieszenie broni potrwa tylko do niedzieli i ma na celu stworzenie „dobrej podstawy” do rozmów pokojowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że nie ma formalnego porozumienia w sprawie takiego zawieszenia broni. Polityk obiecał jednak, że Ukraina nie zaatakuje rosyjskich celów energetycznych, jeśli Rosja wywiąże się ze swojego zobowiązania.

24 lutego miną 4 lata, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zapoczątkowała pełnoskalową wojnę. 

Źródło: rp.pl

