- Ludowe republiki Donbasu zwróciły się do Rosji z prośbą o pomoc. W związku z tym (...) postanowiłem przeprowadzić specjalną operację wojskową. Jej celem jest ochrona osób, które od ośmiu lat są ofiarami nadużyć, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego, a w tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, a także do postawienia przed sądem tych, którzy popełnili liczne krwawe zbrodnie na ludności cywilnej, m.in. na obywatelach Federacji Rosyjskiej” – powiedział Putin w przemówieniu telewizyjnym.

- Rosja nie pozwoli Ukrainie na posiadanie broni jądrowej – dodał Putin. Zapowiedział, że plany Rosji nie zakładają okupacji terytoriów ukraińskich.

Zdaniem Putina „okoliczności wymagają zdecydowanego działania ze strony Rosji”. - Rosja uważa za ważne, aby wszystkie narody Ukrainy mogły korzystać z prawa do samostanowienia - mówił, przekonując, że „działania Federacji Rosyjskiej nie są związane z naruszeniem interesów Ukrainy, ale z obroną przed „tymi, którzy wzięli Ukrainę jako zakładnika”.

Putin stwierdził przy tym, że według niego „​​cała odpowiedzialność za ewentualny rozlew krwi będzie spoczywać na sumieniu ukraińskiego reżimu”. Według niego „sprawiedliwość i prawda stoją po stronie Rosji, a państwa zachodnie to „imperium kłamstw”.

Władimir Putin wyraził przekonanie, że rosyjscy żołnierze „profesjonalnie i odważnie wypełnią swój obowiązek”. Ukraińskich żołnierzy wezwał do natychmiastowego złożenia broni i powrotu do domu.

Wkrótce po przemówieniu Putina ukraińskie i zagraniczne media zaczęły donosić o pierwszych eksplozjach w Charkowie i Kijowie.