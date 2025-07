Kto podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw broni na Ukrainę? Była jednostronna

Pentagon utajni szczegóły dostaw broni na Ukrainę

Pentagon tłumaczy decyzję koniecznością przeprowadzenia „rygorystycznego przeglądu zdolności”, który ma dostosować dostawy do priorytetów obronnych zgodnych z agendą „America First”. Według rzecznika Pentagonu Seana Parnella, proces ten ma dać prezydentowi narzędzia do oceny, jaka ilość amunicji jest dostępna i gdzie jest wysyłana. Pentagon zapowiedział też, że od teraz nie będzie publicznie ujawniał szczegółów dotyczących dostaw broni na Ukrainę, co stanowi zmianę w porównaniu do poprzednich lat.

Za decyzją, którą podjął Pete Hegseth, stoi także Elbridge Colby, podsekretarz obrony ds. polityki, który od dawna opowiada się za ograniczeniem zaangażowania USA na Ukrainie i przesunięciem zasobów na region Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie rywalizacja z Chinami.

Niepokój Ukrainy i sojuszników

Decyzja o wstrzymaniu dostaw broni wywołała niepokój w Kongresie, że wstrzymanie dostaw może naruszać przyjęte ustawodawstwo, zobowiązujące administrację do wspierania Ukrainy. Niektórzy politycy, jak Republikanin Brian Fitzpatrick, domagają się pilnych wyjaśnień i podkreślają, że możliwe jest jednoczesne utrzymanie zapasów amunicji dla armii USA i wsparcie Ukrainy.