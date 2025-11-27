Przed rosyjskim sądem zapadł wyrok za atak na Most Krymski. Surowe kary dla ośmiu mężczyzn

Ośmiu mężczyzn - Artem Azatyan, Gieorgij Azatyan, Oleg Antipow, Aleksandr Bylin, Władimir Zloba, Dmitrij Tiażełych, Roman Solomko i Artur Terczanian - zostało skazanych na dożywocie w związku z zarzutem o przeprowadzenie zamachu terrorystycznego oraz zarzutem dotyczącym nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi. Dwóch z nich zostało też skazanych z paragrafu dotyczącego przemytu materiałów wybuchowych.

Takiej kary domagała się dla podejrzanych prokuratura. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Jak informował jeszcze przed wydaniem wyroku adwokat oskarżonych, Gasan Radżabow, żaden z ośmiu oskarżonych nie przyznał się do winy.

„Zorganizowana grupa”. Według rosyjskich śledczych miał ją zorganizować zastępca szefa SBU Wasyl Maluk

Według śledczych pierwszy zastępca przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Maluk „utworzył zorganizowaną grupę, której celem było dokonanie ataku terrorystycznego na przeprawę transportową przez Cieśninę Kerczeńską w 2022 r.”. Maluk „wraz ze wspólnikami zorganizował wówczas produkcję ładunku wybuchowego na terytorium Ukrainy, zamaskowanego jako ładunek folii budowlanej z polietylenu”.