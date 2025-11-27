Reklama
Przed rosyjskim sądem zapadł wyrok za atak na Most Krymski. Surowe kary dla ośmiu mężczyzn

Wojskowy Sąd Rejonowy w Rostowie nad Donem uznał oskarżonych o atak terrorystyczny na Moście Krymskim w październiku 2022 roku za winnych - donosi rosyjska agencja Interfax.

Publikacja: 27.11.2025 11:20

Eksplozja na Moście Krymskim, zdjęcie archiwalne z 8 października 2022 r.

Eksplozja na Moście Krymskim, zdjęcie archiwalne z 8 października 2022 r.

Foto: PAP/EPA/STRINGER

Bartosz Lewicki

Ośmiu mężczyzn - Artem Azatyan, Gieorgij Azatyan, Oleg Antipow, Aleksandr Bylin, Władimir Zloba, Dmitrij Tiażełych, Roman Solomko i Artur Terczanian - zostało skazanych na dożywocie w związku z zarzutem o przeprowadzenie zamachu terrorystycznego oraz zarzutem dotyczącym nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi. Dwóch z nich zostało też skazanych z paragrafu dotyczącego przemytu materiałów wybuchowych. 

Takiej kary domagała się dla podejrzanych prokuratura. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Jak informował jeszcze przed wydaniem wyroku adwokat oskarżonych, Gasan Radżabow, żaden z ośmiu oskarżonych nie przyznał się do winy. 

„Zorganizowana grupa”. Według rosyjskich śledczych miał ją zorganizować zastępca szefa SBU Wasyl Maluk

Według śledczych pierwszy zastępca przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Maluk „utworzył zorganizowaną grupę, której celem było dokonanie ataku terrorystycznego na przeprawę transportową przez Cieśninę Kerczeńską w 2022 r.”. Maluk „wraz ze wspólnikami zorganizował wówczas produkcję ładunku wybuchowego na terytorium Ukrainy, zamaskowanego jako ładunek folii budowlanej z polietylenu”.

Rosyjskie media państwowe, powołując się na ustalenia śledczych, podawały, że celem tej „zorganizowanej grupy” było przeprowadzenie ataku terrorystycznego na Moście Krymskim. Do przeprowadzenia ataku oskarżeni mieli skonstruować „ładunek wybuchowy o mocy wystarczającej do zniszczenia konstrukcji mostu”. 

Materiały wybuchowe – jak wynikało z rosyjskiego śledztwa – „umieszczono w ciężarówce należącej do rosyjskiego spedytora, której kierowca nie zdawał sobie sprawy z przestępczych zamiarów”. 

8 października 2022. Eksplozja na Moście Krymskim

Do eksplozji na Moście Kerczeńskim (nazywanym również Mostem Krymskim), łączącym Krym z Półwyspem Tamańskim, doszło 8 października 2022 r. Skutkiem eksplozji ciężarówki na drogowej części mostu było zawalenie się przęseł drogowej części jednej z jezdni.

Ładunek wybuchowy został zdetonowany, gdy ciężarówka mijała wyznaczony punkt na Moście Krymskim. Kierowca ciężarówki i cztery inne osoby podróżujące w pobliżu samochodem osobowym zginęły – podała rosyjska agencja Interfax. 

Tuż po eksplozji na Moście Krymskim przewodniczący zależnej od Rosji Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krymu Władimir Konstantinow oskarżył stronę ukraińską o odpowiedzialność za eksplozję. Strona ukraińska już wcześniej informowała, że most może być celem ataku.

Most Krymski, „oczko w głowie Władimira Putina”

Most Krymski ma długość ponad 18 km. Został zbudowany kosztem ok. 3,6 mld dol. nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej. Łączy okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 r. Władimir Putin. Część drogową mostu oddano do użytku w 2018 r., a kolejową – w 2019 r.

W czasie trwającej wojny doszło co najmniej do dwóch udanych ataków Ukraińców na Most Krymski. 8 października 2022 r., dzień po 70. urodzinach Władimira Putina, na Moście Krymskim eksplodowała ciężarówka z materiałami wybuchowymi, co doprowadziło do uszkodzenia zarówno drogowej, jak i kolejowej części mostu.

Z kolei w nocy z 16 na 17 lipca most został uszkodzony w wyniku ataku dronów morskich.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Most Krymski

e-Wydanie
