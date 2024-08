Ukraińcy podkreślają, że Most Krymski, łączący okupowany Krym z terytorium Rosji został zbudowany nielegalnie

Teraz Ministerstwo Obrony Rosji podało, że Ukraińcy zaatakowali Most Krymski z użyciem 12 pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu ATACMS. ATACMS to pociski przekazane Ukrainie przez Amerykanów. Ukraińcy nie mogą ich używać m.in. do atakowania celów w głębi Rosji, ale okupowany Krym uznaje się za część terytorium Ukrainy, nielegalnie anektowaną przez Rosję.

Rosjanie nie przedstawili żadnych dowodów na to, że udało im się strącić rakiety amerykańskiej produkcji. Wiadomo że ruch pojazdów na Moście Krymskim został wznowiony.



Ukraińcy podkreślają, że Most Krymski, łączący okupowany Krym z terytorium Rosji został zbudowany nielegalnie, bez zgody Ukrainy, w związku z czym jest on uprawnionym celem ukraińskich ataków.



Ukraińcom, w czasie trwającej wojny, udały się co najmniej dwa ataki na Most Krymski

Most Krymski ma długość ponad 18 km. Został zbudowany kosztem ok. 3,6 mld dolarów. Część drogową mostu oddano do użytku w 2018 roku, a kolejową - w 2019 roku.



W czasie trwającej wojny doszło co najmniej do dwóch udanych ataków Ukraińców na Most Krymski. 8 października 2022 roku, dzień po 70. urodzinach Władimira Putina, na Moście Krymskim eksplodowała ciężarówka z materiałami wybuchowymi, co doprowadziło do uszkodzenia zarówno drogowej, jak i kolejowej części mostu.