Jak można zareagować na wyższe cła? Firmy myślą o przeniesieniu produkcji do innego kraju (29 proc.), zmianie dostawców (28 proc.) lub, podobnie jak zakłada strategia Unii Europejskiej, przekierowaniu eksportu na inne rynki (26 proc.). Jednak z firm zainteresowanych relokacją połowa firm zastrzega, że już wcześniej analizowała taką możliwość, a trzy czwarte myśli o przeniesieniu jedynie części produkcji. Stosunkowo wysoki odsetek firm rozważających przeniesienie produkcji za granicę to efekt struktury respondentów: choć w Polsce mikrofirmy stanowią aż 97 proc. wszystkich przedsiębiorstw, to siłą rzeczy ich udział w eksporcie jest marginalny. Eksperci EY tłumaczą, że w ich badaniu dominują firmy średnie i duże, bardziej zorientowane na eksport, a ich zaangażowanie w międzynarodowy handel i konieczność dostosowania się do globalnych trendów wymusza na zarządach konieczność analizy różnych scenariuszy. Tymczasem plany biznesowe większości firm nie uwzględniają zmian stawek celnych, co sprawia, że firmy muszą teraz dostosować swoje strategie, bo średnioterminowy wpływ na „cash flow” ma duże znaczenie dla rentowności i kapitału pracującego. – Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie dokładnych analiz przepływów pieniężnych oraz przygotowanie się do przedstawienia ich wyników dla szeregu interesariuszy, takich jak właściciele, banki czy rada nadzorcza – mówi Grzegorz Cywiński, Partner EY–Parthenon.

UE czekają trudne dwa tygodnie

Z badania EY wynika, że by najlepiej chronić interesy swoich członków, UE powinna – zdaniem 35 proc. ankietowanych firm – prowadzić dalej negocjacje handlowe z USA. 29 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem własnych ceł odwetowych, a 27 proc. uważa, że konieczne jest wsparcie finansowe dla sektorów dotkniętych skutkami ceł.

Z UE płyną sygnały zbieżne z opinią biznesu. W ubiegły weekend Ursula von der Leyen zapowiedziała właśnie, że prace nad porozumieniem będą trwały do 1 sierpnia, ale w razie niepowodzenia Unia ma w zanadrzu „karną” odpowiedź na amerykańskie cła. – Jesteśmy gotowi chronić interesy UE przez proporcjonalne środki zaradcze – mówiła w sobotę przewodnicząca Komisji Europejskiej.

„Rzeczpospolita” dotarła do wniosków z poniedziałkowego spotkania Rady UE ds. Handlu. Zdaniem rady, UE postąpiła słusznie, zatwierdzając drugi pakiet środków odwetowych na USA o wartości 72 mld euro, który stanowi dodatek do już uzgodnionej kwoty 21 mld euro. „To potężna broń” uznali ministrowie. „Trump zniweczył projekt porozumienia, prawdopodobnie nie z powodu jakiegoś drobnego szczegółu” – uznali ministrowie. Komisarz Marco Šefčovič był w Waszyngtonie w ubiegły czwartek, a mimo to Donald Trump w sobotę zapowiedział 30-proc. cła dla UE, więc zdaniem rady, na tym etapie pozostaje tylko ruch polityczny. „Przywódcy, w tym von der Leyen, Meloni, Merz i Tusk, muszą udać się na bezpośrednie spotkanie z Trumpem. Jeśli to się nie powiedzie, nie ma już żadnych kart do zagrania i natychmiast muszą nastąpić działania odwetowe” – uznała Rada ds. Handlu.