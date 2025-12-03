10 min. 57 sek.
Aktualizacja: 03.12.2025 08:23 Publikacja: 03.12.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Europejski Bank Centralny odmówił udzielenia kredytu dla Ukrainy zabezpieczonego zamrożonymi rosyjskimi aktywami w Euroclear. Decyzja ta, podyktowana względami formalnymi oraz obawą o wiarygodność instytucji, poważnie utrudnia unijne plany zapewnienia Kijowowi finansowania na kolejne lata wojny. Belgia również nie wyraziła zgody na wykorzystanie aktywów, obawiając się ryzyka ich przyszłego odmrożenia i konieczności pokrycia strat. Ursula von der Leyen zapowiada jednak szukanie alternatywnego mechanizmu zapewniającego Ukrainie nawet 140 mld euro wsparcia.
Czytaj więcej
Europejski Bank Centralny (EBC) odrzucił propozycję Komisji Europejskiej udziału w programie udzi...
Jak pisze Paweł Rochowicz, Bruksela przygotowuje nowe narzędzia do walki z zalewem tanich produktów z Chin. Aż 97 proc. kosmetyków kupionych na chińskich platformach i przebadanych przez unijne organy zawierało szkodliwe substancje. UE chce znieść zwolnienie celne dla paczek do 150 euro, których do Europy trafia 12 mln dziennie. Planowane jest także scentralizowanie śledztw i nadanie Komisji Europejskiej prawa do nakładania kar. Eksperci podkreślają, że bez wzmocnienia służb celnych regulacje mogą okazać się nieskuteczne.
Czytaj więcej
Komisja Europejska szykuje nowe regulacje, które mają ograniczyć sprzedaż azjatyckich produktów s...
Według portalu The Information Sam Altman ogłosił w firmie stan najwyższej gotowości. Powód: rosnąca presja konkurencyjna ze strony Google i modelu Gemini. OpenAI zamraża nowe inicjatywy i kieruje zasoby na rozwój ChatGPT. Firma ma świadomość, że przewaga w sektorze AI może być bardzo szybko utracona, a dynamika innowacji rośnie z każdym miesiącem.
OECD w raporcie Economic Outlook ocenia, że mimo zawirowań związanych z polityką handlową Donalda Trumpa światowa gospodarka pozostaje stabilna. Globalny wzrost PKB w 2025 ma wynieść 3,2 proc. Liderami wzrostu będą Irlandia (ponad 10 proc.) oraz gospodarki Azji — Indie, Indonezja i Chiny. Polska utrzyma pozycję lidera wzrostu wśród państw UE.
Czytaj więcej
Światowa gospodarka odnotuje najwolniejszą dekadę wzrostu gospodarczego od lat 60. XX wieku – prz...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas