10 min. 57 sek.

EBC blokuje kredyt dla Ukrainy, wojna z chińszczyzną, strach OpenAI przed Google

EBC odrzuca plan wsparcia Ukrainy, Bruksela szykuje wojnę z tanią chińszczyzną, OpenAI wstrzymuje projekty z obawy przed Google, a OECD ocenia globalną gospodarkę jako odporną na cła Trumpa.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

EBC odmawia kredytu dla Ukrainy i komplikuje plany Brukseli

Europejski Bank Centralny odmówił udzielenia kredytu dla Ukrainy zabezpieczonego zamrożonymi rosyjskimi aktywami w Euroclear. Decyzja ta, podyktowana względami formalnymi oraz obawą o wiarygodność instytucji, poważnie utrudnia unijne plany zapewnienia Kijowowi finansowania na kolejne lata wojny. Belgia również nie wyraziła zgody na wykorzystanie aktywów, obawiając się ryzyka ich przyszłego odmrożenia i konieczności pokrycia strat. Ursula von der Leyen zapowiada jednak szukanie alternatywnego mechanizmu zapewniającego Ukrainie nawet 140 mld euro wsparcia.

Unia szykuje wojnę z tanią chińszczyzną

Jak pisze Paweł Rochowicz, Bruksela przygotowuje nowe narzędzia do walki z zalewem tanich produktów z Chin. Aż 97 proc. kosmetyków kupionych na chińskich platformach i przebadanych przez unijne organy zawierało szkodliwe substancje. UE chce znieść zwolnienie celne dla paczek do 150 euro, których do Europy trafia 12 mln dziennie. Planowane jest także scentralizowanie śledztw i nadanie Komisji Europejskiej prawa do nakładania kar. Eksperci podkreślają, że bez wzmocnienia służb celnych regulacje mogą okazać się nieskuteczne.