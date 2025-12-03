Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 57 sek.

EBC blokuje kredyt dla Ukrainy, wojna z chińszczyzną, strach OpenAI przed Google

EBC odrzuca plan wsparcia Ukrainy, Bruksela szykuje wojnę z tanią chińszczyzną, OpenAI wstrzymuje projekty z obawy przed Google, a OECD ocenia globalną gospodarkę jako odporną na cła Trumpa.

Publikacja: 03.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

EBC odmawia kredytu dla Ukrainy i komplikuje plany Brukseli

Europejski Bank Centralny odmówił udzielenia kredytu dla Ukrainy zabezpieczonego zamrożonymi rosyjskimi aktywami w Euroclear. Decyzja ta, podyktowana względami formalnymi oraz obawą o wiarygodność instytucji, poważnie utrudnia unijne plany zapewnienia Kijowowi finansowania na kolejne lata wojny. Belgia również nie wyraziła zgody na wykorzystanie aktywów, obawiając się ryzyka ich przyszłego odmrożenia i konieczności pokrycia strat. Ursula von der Leyen zapowiada jednak szukanie alternatywnego mechanizmu zapewniającego Ukrainie nawet 140 mld euro wsparcia.

Czytaj więcej

EBC odrzucił propozycję Komisji Europejskiej udziału w programie udzielenia kredytu w wysokości 140
Banki
EBC odrzuca plan kredytu dla Ukrainy. 140 mld euro pozostaje zamrożone

Unia szykuje wojnę z tanią chińszczyzną

Jak pisze Paweł Rochowicz, Bruksela przygotowuje nowe narzędzia do walki z zalewem tanich produktów z Chin. Aż 97 proc. kosmetyków kupionych na chińskich platformach i przebadanych przez unijne organy zawierało szkodliwe substancje. UE chce znieść zwolnienie celne dla paczek do 150 euro, których do Europy trafia 12 mln dziennie. Planowane jest także scentralizowanie śledztw i nadanie Komisji Europejskiej prawa do nakładania kar. Eksperci podkreślają, że bez wzmocnienia służb celnych regulacje mogą okazać się nieskuteczne.

Czytaj więcej

Unia Europejska idzie na wojnę z tanią chińszczyzną. Biznes: nie wylać dziecka z kąpielą
Prawo dla Ciebie
Unia Europejska idzie na wojnę z tanią chińszczyzną. Biznes: nie wylać dziecka z kąpielą
Reklama
Reklama

OpenAI wprowadza alarm i koncentruje się na rywalizacji z Google

Według portalu The Information Sam Altman ogłosił w firmie stan najwyższej gotowości. Powód: rosnąca presja konkurencyjna ze strony Google i modelu Gemini. OpenAI zamraża nowe inicjatywy i kieruje zasoby na rozwój ChatGPT. Firma ma świadomość, że przewaga w sektorze AI może być bardzo szybko utracona, a dynamika innowacji rośnie z każdym miesiącem.

OECD: globalna gospodarka odporna na cła Trumpa

OECD w raporcie Economic Outlook ocenia, że mimo zawirowań związanych z polityką handlową Donalda Trumpa światowa gospodarka pozostaje stabilna. Globalny wzrost PKB w 2025 ma wynieść 3,2 proc. Liderami wzrostu będą Irlandia (ponad 10 proc.) oraz gospodarki Azji — Indie, Indonezja i Chiny. Polska utrzyma pozycję lidera wzrostu wśród państw UE.

Czytaj więcej

Bank Światowy przewiduje najgorszą dekadę wzrostu gospodarczego od 60 lat
Gospodarka
Bank Światowy przewiduje najgorszą dekadę wzrostu gospodarczego od 60 lat

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Ukraina Azja Chiny Organizacje Europejski Bank Centralny (EBC) pomoc Temu Shein

Powiązane

Siedziba firmy Asseco w Rzeszowie
Biznes
Asseco bije rekordy wyników. Czy inwestorzy mogą liczyć na kolejną hossę?
Asseco pokazuje wyniki. Polska noga rośnie najmocniej
Biznes
Asseco pokazuje wyniki. Polska noga rośnie najmocniej
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polska gospodarka przyspiesza, fundusze obligacji, chmurowy sojusz Amazon–Google

11 min. 41 sek.

Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Biznes
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Prezeska związku, Marie-Christine Ostermann
Biznes
Zaproszenie AfD było błędem. Związek Przedsiębiorców Rodzinnych koryguje stanowisko
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Materiał Pałatny
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polacy doceniają UE, Czechy w projekcie Gigafabryki AI i wyższy CIT dla banków

11 min. 51 sek.

Dziennikarka „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyróżniona nagrodą „ESG Angels”
Biznes
Dziennikarka „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyróżniona nagrodą „ESG Angels”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama