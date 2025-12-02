EBITDA grupy Asseco w III kwartale 2025 r. wyniosła 616,2 mln zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 10,5 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (działalność kontynuowana i zaniechana) wyniósł 171,1 mln zł wobec 133,9 mln zł przed rokiem. Jest o 6 proc. wyższy od oczekiwań.

W trakcie trzech kwartałów 2025 roku grupa wypracowała 12,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 9,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 16 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku i przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 23 proc. wyniósł 453 mln zł.

Wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane geograficznie – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż w segmencie Asseco International ukształtowała się na poziomie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc.

Czytaj więcej Biznes Asseco. Między wierszami widać rekordową dywidendę Informatyczna grupa pokazała dobre wyniki za pierwsze półrocze. Drugie też zapowiada się dobrze....

Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 14 proc. i wyniosły 1,7 mld zł. Największy wpływ na wyniki tego segmentu miało zaangażowanie Asseco w rozwój ekosystemu cyfrowego państwa, projekty transformacyjne w energetyce oraz opiece zdrowotnej, a także stabilny strumień przychodów w obszarze finansów.

Jaki portfel zamówień ma Asseco na 2025 rok

– Systematycznie budujemy backlog. Ponadto cały czas zwiększamy skalę biznesu, wspierając wzrost organiczny działalnością M&A – podkreśla Karolina Rzońca-Bajorek.