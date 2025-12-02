Aktualizacja: 02.12.2025 11:52 Publikacja: 02.12.2025 11:41
Grupa Asseco – największa informatyczna spółka w Polsce – opublikowała wyniki za III kwartał 2025 r. i nakreśliła perspektywę na kolejne okresy.
– Nasze przychody, zysk operacyjny i zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland rosły w dwucyfrowym tempie zarówno w ujęciu narastającym, jak i w samym III kwartale 2025 roku. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.
W III kwartale 2025 roku przychody grupy Asseco wyniosły 4 267,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,3 proc. względem analogicznego okresu 2024 roku. Z kolei przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 15,4 proc. do 3 246,8 mln zł. Przychody grupy są o kilka procent niższe od średniej z prognoz analityków. Z kolei na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA widać różnicę rzędu kilkunastu procent in minus. Warto jednak odnotować, że wynikowy konsensus nie uwzględniał zmiany klasyfikacji (to skutek zmian własnościowych) grupy Sapiens w wynikach Asseco. W listopadzie Asseco zaklasyfikowało działalność Sapiensa jako zaniechaną.
EBITDA grupy Asseco w III kwartale 2025 r. wyniosła 616,2 mln zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 10,5 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (działalność kontynuowana i zaniechana) wyniósł 171,1 mln zł wobec 133,9 mln zł przed rokiem. Jest o 6 proc. wyższy od oczekiwań.
W trakcie trzech kwartałów 2025 roku grupa wypracowała 12,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 9,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 16 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku i przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 23 proc. wyniósł 453 mln zł.
Wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane geograficznie – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż w segmencie Asseco International ukształtowała się na poziomie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc.
Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 14 proc. i wyniosły 1,7 mld zł. Największy wpływ na wyniki tego segmentu miało zaangażowanie Asseco w rozwój ekosystemu cyfrowego państwa, projekty transformacyjne w energetyce oraz opiece zdrowotnej, a także stabilny strumień przychodów w obszarze finansów.
– Systematycznie budujemy backlog. Ponadto cały czas zwiększamy skalę biznesu, wspierając wzrost organiczny działalnością M&A – podkreśla Karolina Rzońca-Bajorek.
Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,3 mld zł i jest o 12 proc. wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. W dwucyfrowym tempie rosną wszystkie segmenty operacyjne: Asseco Poland o 14 proc., Asseco International – o 12 proc., a Formula Systems o 11 proc.
Asseco jest największą grupą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wycena akcji na GPW w tym roku mocno wzrosła. Kapitalizacja całej spółki przekracza 16 mld zł. Impulsem do rozpoczęcia tegorocznej zwyżki wyceny było pojawienie się w akcjonariacie zagranicznego inwestora, firmy TSS. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, TSS jesienią nabył pakiet odpowiadający 14,84 proc. kapitału Asseco. Wcześniej, 31 stycznia 2025 r. kupił od Cyfrowego Polsatu 8 300 029 akcji Asseco, stanowiących 9,99 proc. kapitału. Cena w transakcji wyniosła 85 zł za walor. W rezultacie TSS ma łącznie 24,83 proc. kapitału polskiej spółki.
W 2025 r. Asseco Poland wypłaciło 268,7 mln zł dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2024 r., co dało 3,94 zł na akcję, a rok wcześniej było to odpowiednio 249,6 mln zł i 3,66 zł.
Biorąc pod uwagę kilka czynników (m.in. wysokie tegoroczne zyski Asseco, finalizację umowy z TSS oraz zapowiedzianą sprzedaż Sapiensa funduszowi Advent) można śmiało założyć, że przyszłoroczna dywidenda dla akcjonariuszy Asseco będzie rekordowa. Być może część gotówki trafi do inwestorów szybciej niż zwykle.
Kilka tygodni temu odbyło się NWZ rzeszowskiej spółki. Zmieniło statut, aby możliwa stała się wypłata dywidendy zaliczkowej. NWZ zdecydowało o dodaniu punktu „zarząd może, za zgodą rady nadzorczej, wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy”. Uchwała będzie skuteczna od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
