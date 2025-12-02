Rzeczpospolita
EBC odrzuca plan kredytu dla Ukrainy. 140 mld euro pozostaje zamrożone

Europejski Bank Centralny (EBC) odrzucił propozycję Komisji Europejskiej udziału w programie udzielenia kredytu w wysokości 140 mld euro Ukrainie, z wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. Bankierzy zasłaniają się statutem.

Publikacja: 02.12.2025 12:07

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie formalne przeszkody uniemożliwiają EBC udział w programie kredytowym?
  • W jaki sposób Belgia oraz inne kraje europejskie wpływają na zarządzanie rosyjskimi aktywami?
  • Jakie rozwiązania proponuje Komisja Europejska w związku z odmową EBC?
  • Co planuje Komisja Europejska po decyzji EBC i jakie są możliwe scenariusze?

Odmowa jest uzasadniona względami formalnymi – zakazem finansowania rządów przez Europejski Bank Centralny, obawą przed utratą wiarygodności itp. Utrudnia to osiągnięcie porozumienia w sprawie finansowania Kijowa przez kolejne dwa lata, podkreśla "Financial Times" ("FT"). A jest ono potrzebne szybko, by Ukraina miała za co funkcjonować i skutecznie odpierać rosyjską agresję.

Belgia gra przeciwko Ukrainie

Tymczasem Belgia, na terenie której w depozycie Euroclear znajduje się około 185 mld euro rezerw, które Bank Rosji z niewiadomych powodów nie lokował u siebie w kraju, lecz w bankach na terenie Unii, domaga się od Unii Europejskiej (której jest członkiem) zagwarantowania natychmiastowego zwrotu środków.

Bart De Wever, premier Belgii, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli
Gospodarka
Belgia broni rosyjskich pieniędzy. Bo sama na nich dobrze zarabia?

Władze Belgii, którym inni członkowie Wspólnoty wytykają brak przejrzystości w zarządzaniu rosyjskimi aktywami i zyskami z nich, boją się ewentualnych pozwów, którymi wiele już razy groził Kreml.

Wiele złego zrobiło już tzw. porozumienie pokojowe Donalda Trumpa, skrytykowane przez ekspertów i unijnych polityków za będące de facto spisem rosyjskich żądań. Belgia obawia się jednak, że porozumienie, o które zabiegają obecnie Stany Zjednoczone, może unieważnić sankcje Unii (jak? tego Belgowie nie tłumaczą), zmuszając Euroclear do natychmiastowego zwrotu rezerw Rosji.

Nowy plan przewodniczącej KE

Dlatego Ursula von der Leyen z zespołem przygotowała inne rozwiązanie. Zgodnie z nim, kraje Wspólnoty wspólnie zagwarantowałyby taką wypłatę, aby podzielić ryzyko. Zachodzi jednak obawa, że w sytuacji kryzysowej kraje członkowskie nie będą w stanie szybko pozyskać niezbędnych kwot na zwrot funduszy, co może wywrzeć presję na rynki. Dlatego Komisja Europejska zwróciła się do EBC z pytaniem, czy mógłby on wystąpić jako kredytodawca ostatniego szczebla dla bankowego oddziału Euroclear, aby w razie potrzeby natychmiast przekazać środki w imieniu rządów i zapobiec kryzysowi płynności.

To racjonalne rozwiązanie pozwoliłoby spokojnie zrealizować ewentualne zobowiązania wobec Rosji. Warto tu podkreślić, że straty Ukrainy spowodowane przez rosyjską agresję dawno już przekroczyły wartość zamrożonych na terenie Unii rezerw Banku Rosji. Zgodnie z propozycją Komisji, Ukraina (a tym samym pożyczkodawcy unijni) miałaby zwrócić pieniądze tylko wtedy, jeżeli Rosja zgodzi się wypłacić Kijowowi pełne odszkodowanie za spowodowane agresją zniszczenia. A tego nie ma co oczekiwać. Rosyjski reżim jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza odpowiadać za codziennie popełniane zbrodnie, mordy, gwałty, zniszczenia i grabieże.

Podliczono, ile Rosję kosztowały sankcje. Astronomiczna kwota
Gospodarka
Podliczono, ile Rosję kosztowały sankcje. Astronomiczna kwota

Jednak EBC, do którego nie dotarła jeszcze świadomość groźby wylania się wojny poza Ukrainę, odmówił pomocy. Jak urzędnicy z EBC to tłumaczą? Ich zdaniem taka operacja oznaczałaby bezpośrednie finansowanie rządów (których zobowiązania bank centralny wypełniałby), a tego zabrania statut EBC.

Czego się boi EBC?

Bank stwierdził, że „taka propozycja nie jest rozważana, ponieważ prawdopodobnie naruszałaby prawo traktatowe UE zakazujące finansowania monetarnego”. Takiego finansowania zabraniają również traktaty UE, które gwarantują niezależność Europejskiego Banku Centralnego, którego głównym zadaniem jest walka z inflacją. Tymczasem finansowanie zobowiązań rządowych jest uważane za środek sprzyjający inflacji. Tylko czy sytuacja zagrożenia światową wojną nie jest tutaj tzw. siłą wyższą (force majeure), która anuluje wszelkie zasady obowiązujące w czasie pokoju? Takiego pytania EBC sobie nie stawia.

Przewodnicząca KE się jednak nie poddaje. W odpowiedzi na decyzję EBC Komisja rozpoczęła opracowywanie alternatywnych opcji zapewnienia tymczasowej płynności w celu zorganizowania emisji pożyczki w wysokości 140 mld euro, poinformowali "FT" dwaj urzędnicy zaznajomieni ze sprawą. W pozytywnym scenariuszu warunki programu powinny zostać uzgodnione do 18 grudnia, kiedy odbędzie się szczyt przywódców UE.

