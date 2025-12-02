Aktualizacja: 02.12.2025 13:18 Publikacja: 02.12.2025 12:07
EBC odrzucił propozycję Komisji Europejskiej udziału w programie udzielenia kredytu w wysokości 140 mld euro Ukrainie
Foto: Bloomberg
Odmowa jest uzasadniona względami formalnymi – zakazem finansowania rządów przez Europejski Bank Centralny, obawą przed utratą wiarygodności itp. Utrudnia to osiągnięcie porozumienia w sprawie finansowania Kijowa przez kolejne dwa lata, podkreśla "Financial Times" ("FT"). A jest ono potrzebne szybko, by Ukraina miała za co funkcjonować i skutecznie odpierać rosyjską agresję.
Tymczasem Belgia, na terenie której w depozycie Euroclear znajduje się około 185 mld euro rezerw, które Bank Rosji z niewiadomych powodów nie lokował u siebie w kraju, lecz w bankach na terenie Unii, domaga się od Unii Europejskiej (której jest członkiem) zagwarantowania natychmiastowego zwrotu środków.
Czytaj więcej
Uporczywy sprzeciw Belgii wobec przeznaczenia zamrożonych aktywów Banku Rosji na pomoc Ukrainie m...
Władze Belgii, którym inni członkowie Wspólnoty wytykają brak przejrzystości w zarządzaniu rosyjskimi aktywami i zyskami z nich, boją się ewentualnych pozwów, którymi wiele już razy groził Kreml.
Wiele złego zrobiło już tzw. porozumienie pokojowe Donalda Trumpa, skrytykowane przez ekspertów i unijnych polityków za będące de facto spisem rosyjskich żądań. Belgia obawia się jednak, że porozumienie, o które zabiegają obecnie Stany Zjednoczone, może unieważnić sankcje Unii (jak? tego Belgowie nie tłumaczą), zmuszając Euroclear do natychmiastowego zwrotu rezerw Rosji.
Dlatego Ursula von der Leyen z zespołem przygotowała inne rozwiązanie. Zgodnie z nim, kraje Wspólnoty wspólnie zagwarantowałyby taką wypłatę, aby podzielić ryzyko. Zachodzi jednak obawa, że w sytuacji kryzysowej kraje członkowskie nie będą w stanie szybko pozyskać niezbędnych kwot na zwrot funduszy, co może wywrzeć presję na rynki. Dlatego Komisja Europejska zwróciła się do EBC z pytaniem, czy mógłby on wystąpić jako kredytodawca ostatniego szczebla dla bankowego oddziału Euroclear, aby w razie potrzeby natychmiast przekazać środki w imieniu rządów i zapobiec kryzysowi płynności.
To racjonalne rozwiązanie pozwoliłoby spokojnie zrealizować ewentualne zobowiązania wobec Rosji. Warto tu podkreślić, że straty Ukrainy spowodowane przez rosyjską agresję dawno już przekroczyły wartość zamrożonych na terenie Unii rezerw Banku Rosji. Zgodnie z propozycją Komisji, Ukraina (a tym samym pożyczkodawcy unijni) miałaby zwrócić pieniądze tylko wtedy, jeżeli Rosja zgodzi się wypłacić Kijowowi pełne odszkodowanie za spowodowane agresją zniszczenia. A tego nie ma co oczekiwać. Rosyjski reżim jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza odpowiadać za codziennie popełniane zbrodnie, mordy, gwałty, zniszczenia i grabieże.
Czytaj więcej
Nie bez powodu zniesienie lub chociaż złagodzenie sankcji to najpilniejsze z żądań Władimira Puti...
Jednak EBC, do którego nie dotarła jeszcze świadomość groźby wylania się wojny poza Ukrainę, odmówił pomocy. Jak urzędnicy z EBC to tłumaczą? Ich zdaniem taka operacja oznaczałaby bezpośrednie finansowanie rządów (których zobowiązania bank centralny wypełniałby), a tego zabrania statut EBC.
Bank stwierdził, że „taka propozycja nie jest rozważana, ponieważ prawdopodobnie naruszałaby prawo traktatowe UE zakazujące finansowania monetarnego”. Takiego finansowania zabraniają również traktaty UE, które gwarantują niezależność Europejskiego Banku Centralnego, którego głównym zadaniem jest walka z inflacją. Tymczasem finansowanie zobowiązań rządowych jest uważane za środek sprzyjający inflacji. Tylko czy sytuacja zagrożenia światową wojną nie jest tutaj tzw. siłą wyższą (force majeure), która anuluje wszelkie zasady obowiązujące w czasie pokoju? Takiego pytania EBC sobie nie stawia.
Przewodnicząca KE się jednak nie poddaje. W odpowiedzi na decyzję EBC Komisja rozpoczęła opracowywanie alternatywnych opcji zapewnienia tymczasowej płynności w celu zorganizowania emisji pożyczki w wysokości 140 mld euro, poinformowali "FT" dwaj urzędnicy zaznajomieni ze sprawą. W pozytywnym scenariuszu warunki programu powinny zostać uzgodnione do 18 grudnia, kiedy odbędzie się szczyt przywódców UE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aktywa urosną do 28 mld zł, zwrot z kapitału (ROE netto) powyżej 15 proc., niższy niż 5 proc. udział złych kredy...
Choć istnieją analizy wskazujące na niekonstytucyjność podwyżki stawek CIT dla jedynego sektora w Polsce, prezyd...
Decyzję prezydenta oceniamy negatywnie – tak Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, skomentował podpis...
W czwartkowy wieczór prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw – 2 z nich zawetował, a 11 podpi...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
JPMorgan poinformował, że wybuduje wieżowiec o powierzchni 3 mln stóp kwadratowych (280 000 metrów kwadratowych)...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas