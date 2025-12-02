Wiele złego zrobiło już tzw. porozumienie pokojowe Donalda Trumpa, skrytykowane przez ekspertów i unijnych polityków za będące de facto spisem rosyjskich żądań. Belgia obawia się jednak, że porozumienie, o które zabiegają obecnie Stany Zjednoczone, może unieważnić sankcje Unii (jak? tego Belgowie nie tłumaczą), zmuszając Euroclear do natychmiastowego zwrotu rezerw Rosji.

Nowy plan przewodniczącej KE

Dlatego Ursula von der Leyen z zespołem przygotowała inne rozwiązanie. Zgodnie z nim, kraje Wspólnoty wspólnie zagwarantowałyby taką wypłatę, aby podzielić ryzyko. Zachodzi jednak obawa, że w sytuacji kryzysowej kraje członkowskie nie będą w stanie szybko pozyskać niezbędnych kwot na zwrot funduszy, co może wywrzeć presję na rynki. Dlatego Komisja Europejska zwróciła się do EBC z pytaniem, czy mógłby on wystąpić jako kredytodawca ostatniego szczebla dla bankowego oddziału Euroclear, aby w razie potrzeby natychmiast przekazać środki w imieniu rządów i zapobiec kryzysowi płynności.

To racjonalne rozwiązanie pozwoliłoby spokojnie zrealizować ewentualne zobowiązania wobec Rosji. Warto tu podkreślić, że straty Ukrainy spowodowane przez rosyjską agresję dawno już przekroczyły wartość zamrożonych na terenie Unii rezerw Banku Rosji. Zgodnie z propozycją Komisji, Ukraina (a tym samym pożyczkodawcy unijni) miałaby zwrócić pieniądze tylko wtedy, jeżeli Rosja zgodzi się wypłacić Kijowowi pełne odszkodowanie za spowodowane agresją zniszczenia. A tego nie ma co oczekiwać. Rosyjski reżim jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza odpowiadać za codziennie popełniane zbrodnie, mordy, gwałty, zniszczenia i grabieże.

Jednak EBC, do którego nie dotarła jeszcze świadomość groźby wylania się wojny poza Ukrainę, odmówił pomocy. Jak urzędnicy z EBC to tłumaczą? Ich zdaniem taka operacja oznaczałaby bezpośrednie finansowanie rządów (których zobowiązania bank centralny wypełniałby), a tego zabrania statut EBC.

Czego się boi EBC?

Bank stwierdził, że „taka propozycja nie jest rozważana, ponieważ prawdopodobnie naruszałaby prawo traktatowe UE zakazujące finansowania monetarnego”. Takiego finansowania zabraniają również traktaty UE, które gwarantują niezależność Europejskiego Banku Centralnego, którego głównym zadaniem jest walka z inflacją. Tymczasem finansowanie zobowiązań rządowych jest uważane za środek sprzyjający inflacji. Tylko czy sytuacja zagrożenia światową wojną nie jest tutaj tzw. siłą wyższą (force majeure), która anuluje wszelkie zasady obowiązujące w czasie pokoju? Takiego pytania EBC sobie nie stawia.