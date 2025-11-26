OGŁOSZENIE

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock

ogłasza dnia 01.12.2025 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej (użytkowej):

Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, lokal nr 1; województwo podkarpackie; powierzchnia użytkowa 612,98 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych 105,58 m² (KW RZ1Z/00094319/0, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 3.817.500,00 PLN netto

I. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1. Lubin ul. Stefana Okrzei, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 1023/1 o powierzchni 3.595 m² (KW LE1U/00086422/4, Sąd Rejonowy Lubin) – cena wywoławcza 1.300.420,00 PLN netto

2. Lublin ul. Przemysłowa 12, 14, województwo lubelskie; działki o nr ew. 39/2 i 40 o powierzchni 3.181 m² (KW LU1I/00145149/2, KW LU1I/00000030/7, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód) – cena wywoławcza 3.991.288,00 PLN netto

3. Łódź ul. Elektronowa, województwo łódzkie; działki o nr ew. 62/26, 62/32 i 62/27 o łącznej powierzchni 7.902 m² (KW LD1M/00140887/8, Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście) – cena wywoławcza 3.522.300,00 PLN netto

4. Łódź ul. Rokicińska 133, województwo łódzkie; działki o nr ew. 84/14, 84/15, 84/16 i 84/18 o łącznej powierzchni 3.688 m² (KW LD1M/00110407/1, KW LD1M/00110406/4, KW LD1M/00110172/4) – cena wywoławcza 1.667.270,00 PLN netto

5. Zgierz ul. Chełmska 49/51, Twarda 1, województwo łódzkie; działki o nr ew. 277/8, 277/9, 277/11, 277/13, 285/4, 285/3, 285/1, 279, 277/12, 277/14, 277/7 i 264/2 o łącznej powierzchni 102.175 m² (KW LD1G/00063354/3, KW LD1G/00063796/3, Sąd Rejonowy Zgierz) – cena wywoławcza 10.001.000,00 PLN netto

6. Wilcza Góra ul. Magiczna gm. Lesznowola, województwo mazowieckie; działki o nr ew. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 i 3/12 o łącznej powierzchni 15.168 m² (KW WA5M/00289160/0, Sąd Rejonowy Piaseczno) – cena wywoławcza 5.004.200,00 PLN netto

7. Lędziny ul. Leśna, gm. Chrząstowice, województwo opolskie; działki o nr ew. 374/72 i 586/231 o powierzchni 10.141 m² (KW OP1O/00089808/6, Sąd Rejonowy Opole) – cena wywoławcza 3.075.153,00 PLN netto

8. Rybnik ul. Robotnicza, województwo śląskie; działki o nr ew. 1249/312, 1250/312, 1251/312, 1252/312, 1862/312, 1863/312, 320/11, 321/11, 324/11, 325/11, 329/11, 330/11, 317/10, 334/12, 309/8, 310/8, 311/9, 312/9, 2004/322 i 2937/322 o łącznej powierzchni 56.392 m² (KW GL1Y/00116323/8, KW GL1Y/00071334/0, KW GL1Y/00122672/4, KW GL1Y/00128967/1, KW GL1Y/00115149/7, KW GL1Y/00129310/8, Sąd Rejonowy Rybnik) – cena wywoławcza 3.574.100,00 PLN netto

II. Nieruchomości gruntowych zabudowanych o charakterze administracyjno-biurowym

9. Wrocław ul. Kołłątaja 15, województwo dolnośląskie, działka o nr ew. 40 o powierzchni 534 m² (KW WR1K/00097378/6, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 18.550.000,00 PLN netto

10. Wrocław ul. Rejtana 9-11, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 39 o powierzchni 876 m² (KW WR1K/00102868/7, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 21.640.000,00 PLN netto

11. Łódź ul. Gdańska 70, województwo łódzkie; działka o nr ew. 265 o powierzchni 1.779 m² (KW LD1M/00117214/0, Sąd Rejonowy Łódź) – cena wywoławcza 4.107.000,00 PLN netto

12. Kraków, Al. Mickiewicza 43 i 45, województwo małopolskie; działki o nr ew. 26 i 27 o łącznej powierzchni 1.282 m²( KW KR1P/00224098/4, Sąd Rejonowy Kraków) - cena wywoławcza 27.188.000,00 PLN netto

13. Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 2, województwo opolskie; działki o nr ew. 1188/33 i 1188/34 o łącznej powierzchni 1.686 m² (KW OP1K/00041903/0, Sąd Rejonowy Kędzierzyn-Koźle) – cena wywoławcza 4.727.000,00 PLN netto

III. Nieruchomości gruntowych zabudowanych:

14. Włocławek ul. Żabia 29, województwo kujawsko-pomorskie; działka o nr ew. 72 o powierzchni 606 m2 (KW WL1W/00001184/5, Sąd Rejonowy Włocławek)- cena wywoławcza 1.777.000,00 PLN netto

15. Oświęcim ul. Rynek Główny 1, małopolskie; działka o nr ew. 2342 o powierzchni 127 m2 (KW KR1E/00030536/9, Sąd Rejonowy Oświęcim) – cena wywoławcza 1.452.000,00 PLN netto

16. Rybnik ul. Mażewskiego 31, województwo śląskie; działki o nr ew. 4222/235, 4372/235, 4370/256 o łącznej powierzchni 7.134 m² (KW GL1Y/00113931/2, KW GL1Y/00119932/1, Sąd Rejonowy Rybnik) – cena wywoławcza 1.019.300,00 PLN netto

Nieruchomości lokalowych mieszkalnych:

1. Warszawa ul. Mokotowska 39 m 25, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 94,94 m² (KW WA4M/00113714/8, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.608.000,00 PLN netto

2. Warszawa ul. Podchorążych 39 lok. 1A, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 61,72 m² (KW WA2M/00179560/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.277.000,00 PLN netto

3. Warszawa ul. Grochowska 217 m 6, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 124,17 m² (KW WA6M/00472564/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.300.000,00 PLN netto

4. Warszawa ul. Twarda 1 m 35, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 63,06 m² (KW WA4M/00115879/6, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.789.000,00 PLN netto

5. Warszawa ul. Syreny 4/1, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 75,02 m² (KW WA4M/00472200/6 i KW WA4M/00393480/4, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.032.000,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 23.01.2026 roku na adres: ORLEN S.A

Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 30.04.2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi i dostawy-Zbycie nieruchomości).

Materiał Płatny