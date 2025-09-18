Aktualizacja: 18.09.2025 16:10 Publikacja: 18.09.2025 14:42
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz prezentuje „Poradnik bezpieczeństwa”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowało broszurę informacyjną, jak należy postępować w sytuacji zagrożeń różnego typu. Obejmuje ona także stan wojenny i wojnę.
Resort opublikował Poradnik na swojej stronie internetowej. Można go sobie zatem ściągnąć np. na komputer i przeczytać, a nawet wydrukować, ale MSWiA zamierza też wysłać go listownie. – Przygotowany przez MSWiA poradnik bezpieczeństwa na początku przyszłego roku znajdzie się w każdym domu – obiecuje resort w odpowiedzi na pytania „Rzeczspopolitej”.
Od razu jednak zastrzega, że to, kiedy zacznie się wysyłka, nie jest jeszcze ustalone. – Rozpoczęcie wysyłki uwarunkowane jest od rozstrzygnięć przetargowych. Tempo rozsyłania poradnika będzie zależało też m.in. od dostarczania zamówień przez drukarnie. Będzie to przedmiotem przyszłej umowy z wykonawcami – dodaje biuro prasowe MSWiA.
– Przewiduje się obecnie, że wysyłka będzie trwała około jednego miesiąca, a całość dystrybucji planujemy zakończyć do końca I kwartału 2026 r. – podał nam resort spraw wewnętrznych. – Planuje się, że zostanie wydrukowanych ok. 13 milionów egzemplarzy, z których znaczna większość będzie przeznaczona do wysyłki. Z uwagi na znaczny rozmiar przedsięwzięcia, szczegółowe dane mogą ulec zmianie w toku realizacji. Trwa analiza najefektywniejszego sposobu dystrybucji poradnika – dodaje resort.
Odpowiedzi te otrzymaliśmy dwa dni temu. Tego samego dnia – jak się okazuje – resort ogłosił przetarg, w którym chce wyłonić wykonawców usługi druku i dystrybucji 16 mln egzemplarzy Poradnika zapakowanego w koperty.
Zamówienie dzieli się na osiem równych części, a przeznaczony na jego realizację budżet wynosi ogółem 22,6 mln zł plus VAT (2,83 mln zł plus VAT na pulę). Zasady zamówienia mówią, że wszystkie części może realizować jeden podmiot.
Czas na składanie ofert mija 29 września, a realizacja zamówienia ma nastąpić nie później niż do 22 grudnia.
Przy wyborze ofert rolę odgrywać będzie zarówno cena, jak i termin realizacji – wynika z ogłoszenia.
MSWiA zastosowało tzw. procedurę przyspieszoną. Jak czytamy w zamówieniu, „pilność udzielenia zamówienia wynika z konieczności natychmiastowego udostępnienia tej wiedzy społeczeństwu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rosnącej liczby zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i wynikających z działań człowieka. Długi proces przetargowy uniemożliwiłby szybką dystrybucję poradnika, co mogłoby narazić obywateli na brak kluczowych informacji w momencie wystąpienia kryzysu. Skrócenie terminu składania ofert jest konieczne, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe stanowi nadrzędny interes państwa. Wydruk poradnika jest działaniem, które musi zostać zrealizowane w trybie pilnym, aby zapobiec potencjalnym szkodom lub chaosowi w przypadku wystąpienia zagrożenia”.
Jak dodano, „przetarg poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje środowiskowe”. MSWiA wcześniej podawało, że poradnik przygotowywało 60 osób. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele m.in. Caritas Polska, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, UNHCR Polska, Fundacji To Proste (Mapuj Pomoc), Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju – Combat Alert, Grupy Ratowniczej Nadzieja, Fundacji STOCZNIA i inni.
