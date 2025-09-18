Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki przetargu na druk i dystrybucję Poradnika Bezpieczeństwa?

Dlaczego rząd zdecydował się na przyspieszoną procedurę przetargową?

Kiedy planowana jest wysyłka Poradnika do polskich rodzin?

Jaki jest nakład Poradnika i budżet na realizację projektu?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowało broszurę informacyjną, jak należy postępować w sytuacji zagrożeń różnego typu. Obejmuje ona także stan wojenny i wojnę.

Poradnik Bezpieczeństwa dotrze listem. Najpóźniej w marcu

Resort opublikował Poradnik na swojej stronie internetowej. Można go sobie zatem ściągnąć np. na komputer i przeczytać, a nawet wydrukować, ale MSWiA zamierza też wysłać go listownie. – Przygotowany przez MSWiA poradnik bezpieczeństwa na początku przyszłego roku znajdzie się w każdym domu – obiecuje resort w odpowiedzi na pytania „Rzeczspopolitej”.

Od razu jednak zastrzega, że to, kiedy zacznie się wysyłka, nie jest jeszcze ustalone. – Rozpoczęcie wysyłki uwarunkowane jest od rozstrzygnięć przetargowych. Tempo rozsyłania poradnika będzie zależało też m.in. od dostarczania zamówień przez drukarnie. Będzie to przedmiotem przyszłej umowy z wykonawcami – dodaje biuro prasowe MSWiA.