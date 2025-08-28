Aktualizacja: 28.08.2025 20:22 Publikacja: 28.08.2025 13:48
„Poradnik bezpieczeństwa” zaprezentowali wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Na konferencji prasowej w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przekazano, że w pracach nad poradnikiem wzięło udział ponad sto osób z ponad dwudziestu instytucji, w tym z MON, MSWiA i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Odbyły się także konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w pracach uczestniczyli m.in. przedstawiciele straży pożarnej i harcerstwa.
– Jesteśmy tutaj po to, żeby przedstawić państwu coś niezwykłego – „Poradnik bezpieczeństwa”, który trafi już niedługo do każdego domu, a dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).
– Nasza koalicja określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa: silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo (...). Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich, przygotowanie do sytuacji kryzysowej to obowiązek państwa, żeby uświadomić, wyedukować obywateli – podkreślił szef MON. Dodał, że „bez udziału i świadomości społecznej nie ma bezpiecznej Polski”.
Minister mówił, że poradnik zawiera wskazówki dotyczące tego, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. – Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu – wyliczał.
Odnosząc się do konieczności przygotowań do sytuacji kryzysowych wicepremier wspomniał o ubiegłorocznej powodzi i głosach, że powodzianom łatwiej byłoby podejmować decyzje o ewakuacji, gdyby mieli opracowany plan i byli spakowani.
Prezentacja „Poradnika bezpieczeństwa” w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Zachwalając przygotowaną publikację Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że „Poradnik bezpieczeństwa” jest „bardzo fajnie napisany, prostym, przystępnym językiem” oraz zawiera „piękne grafiki”.
– Poradnik jest podzielony na kilka części, dotyczących przygotowania, reagowania, zachowania się, odpowiedniego planu – powiedział. Wyraził opinię, że przygotowanie wspólnego planu na sytuację kryzysową to może być „bardzo integracyjne” zadanie dla rodzin – dla dzieci „dobry trening, ale też zabawa”, a dla dorosłych „uświadomienie sobie skali zagrożeń i trudnych czasów, w których żyjemy”. – To wszystko wydaje się strasznie odległe, ale pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, kiedy z dnia na dzień miliony osób na Ukrainie musiały opuścić swój dom – zaznaczył wicepremier. – Ten poradnik jest po to, żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową – kontynuował.
– Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami (...). To jest też odpowiedź na wezwanie wielu naszych mieszkańców, którzy mówią: chcemy być przygotowani, chcemy się przydać, chcemy być gotowi. Po to jest ten podręcznik – powiedział Kosiniak-Kamysz, zachęcając do korzystania z publikacji.
– Naszą intencją jest to, żeby trafił do każdego domu w wersji wydrukowanej – mówił o „Poradniku...” szef MON. – Wersja elektroniczna jest bardzo fajna, ale jest wiele osób, które chcą mieć to w swoim najbliższym otoczeniu, chcą mieć to nie na półce, ale na stole w kuchni, w miejscu, w którym codziennie się spotykamy z całą rodziną – stwierdził.
– Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuację kryzysową (...) – od sytuacji dotyczących klęsk żywiołowych po to najbardziej ekstremalne, czyli czas W, czas wojny – oświadczył z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (PO).
– Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik jest narzędziem budowania populacyjnej odporności na niebezpieczeństwo – dodał.
Sygnały alarmowe. Rodzaje alarmów i sposób ich ogłaszania
Szef MSWiA przekonywał, że jednym z filarów tworzenia obrony cywilnej jest budowanie „świadomości każdego z Polaków, co ma zrobić w sytuacji zagrożenia, jak się zachowywać”.
– Ten dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje, jest zweryfikowany też przez praktyków i przeanalizowany pod kątem tego, co dzieje się poza granicami Polski, a jak te doświadczenia powinny wpływać na polskie bezpieczeństwo – podkreślił Kierwiński, odnosząc się do „Poradnika bezpieczeństwa”.
– Będziemy się starali, aby ten poradnik trafił do wszystkich gospodarstw domowych jak najszybciej. Na pewno rozpoczniemy dystrybucję w tym roku. Naszą ambicją jest, aby w tym roku, góra na początku przyszłego roku, każda polska rodzina otrzymała wersję drukowaną tego poradnika – oświadczył na konferencji minister.
Ze słów Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że „Poradnik bezpieczeństwa” ma zostać wydrukowany w kilkunastu milionach egzemplarzy – co jeszcze nie nastąpiło. Szef MON powiedział, że jeśli chodzi o dystrybucję „Poradnika...”, to rząd bardzo liczy na Pocztę Polską.
„Poradnik bezpieczeństwa” w wersji cyfrowej jest dostępny w internetowym serwisie rządowym pod adresem poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Udostępniono możliwość pobrania kilkudziesięciostronicowej broszury w formacie PDF.
