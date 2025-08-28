Minister mówił, że poradnik zawiera wskazówki dotyczące tego, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. – Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu – wyliczał.

Odnosząc się do konieczności przygotowań do sytuacji kryzysowych wicepremier wspomniał o ubiegłorocznej powodzi i głosach, że powodzianom łatwiej byłoby podejmować decyzje o ewakuacji, gdyby mieli opracowany plan i byli spakowani.

Prezentacja „Poradnika bezpieczeństwa” w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Foto: PAP/Radek Pietruszka

Władysław Kosiniak-Kamysz: Zagrożenie jest poważne, pamiętajmy, co w lutym 2022 r. wydarzyło się na Ukrainie

Zachwalając przygotowaną publikację Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że „Poradnik bezpieczeństwa” jest „bardzo fajnie napisany, prostym, przystępnym językiem” oraz zawiera „piękne grafiki”.

– Poradnik jest podzielony na kilka części, dotyczących przygotowania, reagowania, zachowania się, odpowiedniego planu – powiedział. Wyraził opinię, że przygotowanie wspólnego planu na sytuację kryzysową to może być „bardzo integracyjne” zadanie dla rodzin – dla dzieci „dobry trening, ale też zabawa”, a dla dorosłych „uświadomienie sobie skali zagrożeń i trudnych czasów, w których żyjemy”. – To wszystko wydaje się strasznie odległe, ale pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, kiedy z dnia na dzień miliony osób na Ukrainie musiały opuścić swój dom – zaznaczył wicepremier. – Ten poradnik jest po to, żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową – kontynuował.

– Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami (...). To jest też odpowiedź na wezwanie wielu naszych mieszkańców, którzy mówią: chcemy być przygotowani, chcemy się przydać, chcemy być gotowi. Po to jest ten podręcznik – powiedział Kosiniak-Kamysz, zachęcając do korzystania z publikacji.