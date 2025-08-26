Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gra w głuchy telefon służb. Brakuje wspólnej łączności

Polska jest jedynym w Europie państwem, w którym nie działa jednolity system cyfrowej łączności radiowej. MSWiA buduje system bezpiecznej łączności państwowej, nie ma jednak pewności kiedy będzie gotowy.

Publikacja: 26.08.2025 12:44

Żołnierze podczas ćwiczeń (fot. ilustracyjna)

Żołnierze podczas ćwiczeń (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Lech Muszyński

Marek Kozubal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Polska jako jedyny kraj w Europie nie posiada jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej?
  • Jak brak zintegrowanej łączności wpływał na efektywność akcji ratunkowych podczas kryzysów w kraju?
  • Jakie są główne wady korzystania z przestarzałych systemów łączności w służbach ratunkowych i ochronnych w Polsce?
  • Jakie rozwiązania tymczasowe stosują służby w sytuacji braku jednolitego systemu łączności?
  • Na czym ma polegać i jakie wyzwania towarzyszą wdrożeniu Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej w Polsce?
  • Kiedy przewidywane jest uruchomienie szyfrowanego systemu łączności w polskich służbach ratunkowych i ochronnych?

Brak łączności jest kluczowy przy akcjach ratunkowych. Przekonaliśmy się o tym w czasie powodzi w Kotlinie Kłodzkiej w 2024 r., gdy z braku zasilania przestały działać stacje bazowe. Straż pożarna musiała improwizować. Wykorzystano wówczas m.in. 160 terminali satelitarnych Starlink.

Kryzys nastąpił też na granicy polsko-białoruskiej, gdy potrzebna była współpraca Straży Granicznej, policji oraz wojska. Próby stworzenia jednej łączności nie powiodły się. Dlatego Straż Graniczna przekazała swoje radiotelefony wojsku. Takie rozwiązanie – jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli o łączności służb podległych MSWiA obciążało system i komplikowało logistykę. Trzeba było wydać ponad tysiąc radiotelefonów, aby zabezpieczyć łączność dla posterunków, wzięto je z innych jednostek SG. „Przez co w części z nich pojawiły się braki sprzętowe” – zauważa NIK.

Czytaj więcej

Zbigniew Muszyński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Służby
Czy Rosjanie mogą się podszyć pod Alert RCB?

System łączności radiowej w służbach podległych MSWiA nie działa skutecznie – uważają kontrolerzy NIK.  „Z uwagi na dynamiczną sytuację geopolityczną i coraz częstsze klęski żywiołowe brak takiego systemu stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Izba podkreśla, że jednolity, cyfrowy system łączności radiowej – będący standardem w innych państwach europejskich – jest kluczowy dla efektywnego współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych” – czytamy w raporcie. System cyfrowej łączności radiowej nie został wdrożony pomimo prac prowadzonych od 20 lat. Próby nie powiodły się z braku finansowania i koordynatora na poziomie MSWiA.

Reklama
Reklama

Łączność. System analogowy może być zakłócony lub podsłuchiwany

Systemy stosowane dzisiaj przez służby są niekompatybilne, co utrudnia komunikację, dlatego przedstawiciele służb korzystają z przestarzałych radiotelefonów. Funkcjonariusze korzystają z urządzeń i sieci analogowych. Tylko Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa w pełni wdrożyły cyfrowe systemy łączności. NIK podkreśla, że wykorzystanie metod analogowych może być ryzykowne w sytuacji kryzysowej, bo nie gwarantuje poufności korespondencji i przekazywanych danych. W straży funkcjonują jeszcze konwencjonalne analogowe systemy łączności radiowej oparte na UKF. Dlatego w rozmowach używane są kryptonimy i jest zakaz przekazywania w otwartych transmisjach określonych informacji, np. nazwisk, stopni służbowych.

Kontrola wykazała także trudności w zapewnieniu skutecznej łączności w obiektach, których architektura, ze względu na efekt tzw. klatki Faradaya, uniemożliwia skuteczną propagację fal radiowych. Wskazano na nieprawidłowości związane z okresowymi przeglądami technicznymi masztów i instalacji antenowych wykorzystywanych przez dwie najliczniejsze służby – policję i straż pożarną.

Łączność za pomocą oficera łącznikowego lub smartfona

Jak radzą sobie służby? Najczęściej wymieniają się oficerami łącznikowymi, przekazują swoje radiotelefony lub używają telefonów komórkowych, także prywatnych. Jednak zdaniem NIK wymiana oficerów łącznikowych może być zawodna, ze względu na ryzyko błędnej interpretacji przekazu czy utraty kluczowych danych – efekt tzw. głuchego telefonu. Z kolei wykorzystanie smartfonów w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego może zostać zakłócone lub wyłączone przez wroga, co skutkowałoby utratą zdolności do koordynacji działań ratowniczych. „Ponadto telefony komórkowe mogą być wykorzystywane do śledzenia lokalizacji użytkowników, co stwarza ryzyko namierzenia i zaatakowania funkcjonariuszy oraz ratowników przez przeciwnika” – przypominają kontrolerzy NIK.

Czytaj więcej

Nowy system łączności państwowej ma spiąć system bezpiecznej łączności służb cywilnych i wojskowych
Służby
MSWiA stworzy szyfrowany system łączności. Na czas wojny i zagrożeń cybernetycznych

Kontrola wykazała niedostateczne przygotowanie jednostek dowódczych policji i SOP do sytuacji kryzysowych. W KGP łączność awaryjną na wypadek kryzysu stanowiły telefon satelitarny na stanowisku dowodzenia oraz dwa radiotelefony w systemie TETRA. Jednak policja nie była w stanie nawiązać łączności za pomocą telefonu satelitarnego z żadną ze wskazanych przez kontrolerów jednostek. W Centralnym Stanowisku Kierowania SOP łączność zapasową stanowiły także telefony satelitarne oraz radiotelefon TETRA – i w tym przypadku nie udało się nawiązać połączenia. Kontrolerzy ustalili, że system telefonii satelitarnej w CSK SOP osiągnął status „końca cyklu życia” w czerwcu 2023 r., co oznacza brak wsparcia technicznego oraz aktualizacji. Brak łączności przez radiotelefon TETRA wynikał ze zmiany zasad szyfrowania przez Komendę Stołeczną Policji, która udostępniła sprzęt SOP.

MSWiA opracowało wprawdzie rozwiązanie prowizoryczne, tzw. kanał B112, ale jest on wykorzystywany sporadycznie ze względu na niski poziom techniczny i brak odpowiednich zabezpieczeń, bo komunikacja jest podatna na podsłuch i zakłócenia.

Reklama
Reklama

W ocenie NIK nadzór resortu nad realizacją zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemów łączności radiowej w podległych służbach nie był wystarczający. Minister nie wiedział np. o funkcjonowaniu łączności radiowej między służbami, o rozwijanych w poszczególnych służbach systemach czy kosztach ich użytkowania.

Na czym będzie polegał System Bezpiecznej Łączności Państwowej

Izba wskazuje, że rzeczywista integracja systemów komunikacji w służbach, przy zapewnieniu ich skuteczności operacyjnej w sytuacjach kryzysowych, będzie możliwa dopiero po wdrożeniu Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej (SBŁP), z podsystemem radiowej łączności w standardzie TETRA.  Jest on przeznaczony do działania w trudnych warunkach, np. podczas katastrof czy ataków terrorystycznych. Jest niezależny od komercyjnych sieci GSM, co oznacza, że w przypadku awarii sieci komórkowych służby nadal będą mogły się komunikować.

Takie działania podejmuje szef MSWiA od połowy 2024 r. Bezpieczna łączność państwowa ma pełnić rolę jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej struktur zarządzania kryzysowego i ratowniczych. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej zapewnia finansowanie jego wdrożenia i utrzymania. Ale dotychczas, zdaniem NIK, nie oszacowano kosztów jego wdrożenia.

Dodatkowo, zdaniem Izby, wprowadzenie jednolitego systemu będzie trudniejsze, bo służby już zainwestowały w inne rozwiązania lub planują systemy w innym standardzie. Nadto technologia TETRA jest przestarzała, bo została opracowana w latach 90. XX w.

Z informacji, które otrzymaliśmy z MSWiA wynika, że System Bezpiecznej Łączności Państwowej obejmie niejawną łączność od poziomu samorządu terytorialnego (gmina, powiat) do województwa. Ma łączyć systemy administracji publicznej, służb podległych MSWiA i MON. „Zapewni także możliwość przekazywania informacji o zagrożeniach między elementami systemu wykrywania zagrożeń; a także możliwość powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” – informuje nas biuro prasowe MSWiA.

Obejmie on systemy: jawnej łączności stacjonarnej, niejawnej, możliwość organizacji wideokonferencji, bezpieczną radiową łączność mobilną, w tym niejawną komórkową, bezpieczną radiową łączność trankingową, bezpieczną łączność satelitarną, w tym niejawną. Urządzenia i narzędzia kryptograficzne wykorzystywane do takiej łączności będą certyfikowane przez ABW lub SKW.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

NIK wytyka, że dane o liczbie schronów podawane za rządów PiS przez MSWiA oraz straż pożarną znacząc
Społeczeństwo
Wojna? W Polsce nie ma gdzie się ukryć. NIK o schronach

Powołany ponad rok temu pełnomocnik MSWiA do organizacji systemu łączności państwowej „przeprowadził inwentaryzację posiadanych zasobów systemów komunikacji i łączności będących w dyspozycji resortu” oraz wydatków poniesionych na ich budowę w latach 2016-2024. Raport został przekazany szefowi MSWiA. „Wnioski zawarte w tym dokumencie, okazały się tożsame z wnioskami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z kontroli dotyczącej funkcjonowania systemu łączności w służbach podległych MSWiA” – informuje nas resort.

Teraz pełnomocnik pracuje nad koncepcją wdrożenia SBŁP w resorcie spraw wewnętrznych oraz nad aktami wykonawczymi do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To m.in. projekt rozporządzenia określający zakres i sposób udziału poszczególnych służb, uczelni publicznych, instytutów badawczych w budowie, utrzymaniu i rozwoju SBŁP oraz warunków świadczenia usług dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji państwowej oraz ochrony ludności w czasie pokoju i obrony cywilnej w czasie wojny. Określi także minimalne wymagania techniczne techniczne, jakie musi spełniać SBŁP oraz poziom bezpieczeństwa usług transmisji danych, połączeń głosowych oraz wiadomości tekstowych.

Kiedy zostanie wdrożony szyfrowany system łączności służb

MSWiA nie informuje o koszcie budowy autonomicznego systemu łączności. „Zgodnie z przyjętym przez MSWiA kierunkiem działania budowa Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej realizowana jest w oparciu o sieci i systemy teleinformatyczne posiadane lub wykorzystywane przez MSWiA oraz służby i organy podległe lub nadzorowane przez Ministra SWiA” – tłumaczy tylko.  

Kiedy powstanie? „Celem Ministerstwa jest uruchomienie poszczególnych podsystemów SBŁP już w 2025-2026 r., zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zatwierdzonym przez Radę Ministrów na lata 2025-2026” – podaje resort. Jednak w ocenie NIK jego pełne wprowadzenie nastąpi nie wcześniej niż w ciągu sześciu lat. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Służby Mundurowe Wojsko Policja Straż Graniczna Straż Pożarna Klęski Żywiołowe Zdrowie Osoby Tomasz Siemoniak Marcin Kierwiński Technologie Organizacje Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Ratownicy medyczni Bezpieczeństwo granica Instytut Łączności

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Polska jako jedyny kraj w Europie nie posiada jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej?
  • Jak brak zintegrowanej łączności wpływał na efektywność akcji ratunkowych podczas kryzysów w kraju?
  • Jakie są główne wady korzystania z przestarzałych systemów łączności w służbach ratunkowych i ochronnych w Polsce?
  • Jakie rozwiązania tymczasowe stosują służby w sytuacji braku jednolitego systemu łączności?
  • Na czym ma polegać i jakie wyzwania towarzyszą wdrożeniu Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej w Polsce?
  • Kiedy przewidywane jest uruchomienie szyfrowanego systemu łączności w polskich służbach ratunkowych i ochronnych?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gen. Jarosław Gromadziński
Wojsko
Gen. Jarosław Gromadziński: Dziś Europa nie obroni się samodzielnie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Szczątki rakiety Falcon 9 znalezione w Sędzinach w powiecie szamotulskim
Polityka
Kulisy upadku na Polskę rakiety Falcon 9. Dlaczego reakcja służb była spóźniona?
Sondaż „Rz”: Bez entuzjazmu do nowego modelu szkolenia wojskowego
Polityka
Sondaż „Rz”: Bez entuzjazmu do nowego modelu szkolenia wojskowego
Trwa przegląd budowli ochronnych zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej. Na zdjęciu: schron w san
Polityka
Co zrobić, gdy wybuchnie wojna? Poradnik pokaże, jak się zachować
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie