Prezentacji poradnika ma towarzyszyć kampania informacyjna i edukacyjna z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. MSWiA planuje też szkolenia. Obejmą one m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przygotowanie do ewakuacji i przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia, ewakuację ludzi, zwierząt i mienia oraz współdziałanie z podmiotami ochrony ludności, pierwszą pomoc, działania pomocowe, środki ochrony indywidualnej i miejsca schronienia w sytuacjach realnego zagrożenia. Mogą być one poszerzone o reagowanie na dezinformację i cyberbezpieczeństwo. Szkolenia organizowane będą m.in. dla osób, które dostaną przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej. Na razie takie zajęcia organizowane są dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Resort nie informuje, ile będzie kosztowało wydanie publikacji. Gdy zapytaliśmy o to w czasie konferencji w MSWiA, usłyszałem, że mniej więcej tyle, ile lufa do czołgu (w zależności od typu więcej niż milion złotych), ale wydaje się to mało realne.

Lustracja starych schronów już trwa. Będą pieniądze na ich remonty

Z informacji, które przekazał nam resort spraw wewnętrznych, wynika, że obecnie trwa proces weryfikacji budowli ochronnych zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej przez samorządy oraz nadzór budowlany. Zakończenie inwentaryzacji zaplanowane jest do końca tego roku.

Już po zakończeniu lustracji poszczególnych obiektów samorządy będą mogły występować do wojewodów o pieniądze na ich remonty i wyposażenie.