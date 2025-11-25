Aktualizacja: 25.11.2025 17:50 Publikacja: 25.11.2025 16:45
Rolnicy i mundurowi korzystają, podatnicy płacą więcej
Foto: Adobe Stock
Prawie 55 mld zł kosztowały w ub.r. branżowe przywileje emerytalno–rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To po 2200 zł na każdego podatnika PIT.
54,97 mld zł wydano w ub.r. z budżetu na emerytury i renty służb mundurowych, sędziów, prokuratorów i rolników. Rok wcześniej było to ponad 7 mld zł mniej, a trzy lata temu o niespełna 15 mld zł mniej – wynika z najnowszych danych GUS oraz z informacji NIK o wykonaniu budżetu za zeszły rok.
Gdyby prawie 55 mld zł podzielić przez liczbę pracujących (to oni płacą podatek PIT), to okazałoby się, że na emerytalne przywileje branżowe każdy podatnik PIT zapłacił w ub.r. ponad 2,2 tys. zł. Ponieważ równocześnie z budżetu państwa przekazano prawie 67 mld zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych, z którego wypłacane są między innymi emerytury i renty dla byłych pracowników i przedsiębiorców (wśród innych świadczeń ubezpieczeniowych), to na każdego pracującego przypadła średnia „zrzutka” w wysokości niespełna 5 tys. zł w ciągu roku na emerytury i renty innych, zapłacone poza składkami na przyszłe świadczenia, które płacimy od zarobków.
Większość z ponad 9,38 mln zeszłorocznych emerytów i rencistów płaciła składki ubezpieczeniowe w czasie, w którym pracowała. Pracujący i przedsiębiorcy płacą na swoją przyszłą emeryturę i ewentualną rentę co miesiąc składki ubezpieczeniowe. Z pensji pracownika i z pieniędzy, jakie na jego wynagrodzenie przeznacza pracodawca, co miesiąc przekazywanych jest prawie 27 proc. całkowitego wynagrodzenia na świadczenia emerytalno–rentowe.
Jednak są grupy zawodowe, które takich danin nie płacą. W szczątkowej kwocie (w porównaniu do wysokości świadczeń) opłacają je rolnicy indywidualni, a w ogóle nie płacą ich służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. W zeszłym roku takich osób było przeciętnie w każdym miesiącu ponad 1,38 mln. Najwięcej to ubezpieczeni emerytowani i renciści z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego – prawie 969 tys. osób.
MSWiA wypłacało prawie 223 tys. świadczeń, MON – ponad 158 tys., a resort sprawiedliwości – ponad 38 tys. Te trzy ministerstwa wypłaciły w sumie 30,25 mld zł z tytułu świadczeń emerytalno–rentowych służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku w zeszłym roku. O tym, ile i jakie wypłacono emerytury i renty w zeszłym roku poinformował GUS w publikacji „Emerytury i renty w 2024 r.”. Podał też kwotę, którą wypłacono z KRUS – to 24,45 mld zł na emerytury, renty z tytułu niepełnosprawności i rodzinne.
Rolnicy indywidualni zapłacili niespełna 2 mld zł jako składki ubezpieczeniowe do KRUS, a instytucja ta otrzymała dotację budżetową w wysokości ponad 24,7 mld zł na wszystkie wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe.
GUS podał, że na emerytury wydano 336,2 mld zł (o 16 proc. więcej niż w 2023 r.), na renty z tytułu niezdolności do pracy – 240,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz na renty rodzinne 53 mld zł (wzrost o 13,2 proc.).
Najwyższą średnią miesięczną emeryturę wypłacało Ministerstwo Sprawiedliwości – ponad 6,37 tys. zł, a najniższą KRUS – 2,1 tys. zł. Przeciętna emerytura z MON wyniosła 5,98 tys. zł, MSWiA – 6,24 tys. zł, podczas gdy z ZUS – 3,86 tys. zł.
W zeszłym roku co czwarty mieszkaniec Polski był emerytem lub rencistą. Istnieją jednak regionalne różnice. Największą część populacji stanowili oni na Śląsku (27 proc.), w woj. łódzkim (26,9 proc.) oraz świętokrzyskim (26,8 proc.). Najmniejszą grupą byli na Pomorzu (20,8 proc.) i w Małopolsce (22,1 proc.).
