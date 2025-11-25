Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

55 mld zł na przywileje emerytalne. Zrzutka po 2200 zł na podatnika

Prawie 55 mld zł kosztowały w ub.r. branżowe przywileje emerytalno-rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To po 2200 zł na każdego podatnika PIT.

Publikacja: 25.11.2025 16:45

Rolnicy i mundurowi korzystają, podatnicy płacą więcej

Rolnicy i mundurowi korzystają, podatnicy płacą więcej

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Fandrejewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są koszty branżowych przywilejów emerytalno-rentowych i jakie grupy zawodowe z nich korzystają?
  • Jaka jest różnica w kosztach przywilejów emerytalnych na przestrzeni ostatnich lat?
  • Jakie są źródła finansowania świadczeń emerytalnych dla różnych grup zawodowych?
  • Jakie są różnice w przeciętnych świadczeniach emerytalnych pomiędzy ZUS, KRUS i służbami mundurowymi?

Prawie 55 mld zł kosztowały w ub.r. branżowe przywileje emerytalno–rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To po 2200 zł na każdego podatnika PIT.

54,97 mld zł wydano w ub.r. z budżetu na emerytury i renty służb mundurowych, sędziów, prokuratorów i rolników. Rok wcześniej było to ponad 7 mld zł mniej, a trzy lata temu o niespełna 15 mld zł mniej – wynika z najnowszych danych GUS oraz z informacji NIK o wykonaniu budżetu za zeszły rok.

Czytaj więcej

Ponad 3 tys. zł od każdego pracującego na przywileje emerytalne
Budżet i podatki
Ponad 3 tys. zł od każdego pracującego na przywileje emerytalne

Gdyby prawie 55 mld zł podzielić przez liczbę pracujących (to oni płacą podatek PIT), to okazałoby się, że na emerytalne przywileje branżowe każdy podatnik PIT zapłacił w ub.r. ponad 2,2 tys. zł. Ponieważ równocześnie z budżetu państwa przekazano prawie 67 mld zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych, z którego wypłacane są między innymi emerytury i renty dla byłych pracowników i przedsiębiorców (wśród innych świadczeń ubezpieczeniowych), to na każdego pracującego przypadła średnia „zrzutka” w wysokości niespełna 5 tys. zł w ciągu roku na emerytury i renty innych, zapłacone poza składkami na przyszłe świadczenia, które płacimy od zarobków.

Reklama
Reklama

Skąd się wzięły branżowe przywileje emerytalne?

Większość z ponad 9,38 mln zeszłorocznych emerytów i rencistów płaciła składki ubezpieczeniowe w czasie, w którym pracowała. Pracujący i przedsiębiorcy płacą na swoją przyszłą emeryturę i ewentualną rentę co miesiąc składki ubezpieczeniowe. Z pensji pracownika i z pieniędzy, jakie na jego wynagrodzenie przeznacza pracodawca, co miesiąc przekazywanych jest prawie 27 proc. całkowitego wynagrodzenia na świadczenia emerytalno–rentowe.

Czytaj więcej

Prosty i logiczny system emerytalny. Polityczne przeszkody „emerytury wolności”
Finanse
Prosty i logiczny system emerytalny. Polityczne przeszkody „emerytury wolności”

Jednak są grupy zawodowe, które takich danin nie płacą. W szczątkowej kwocie (w porównaniu do wysokości świadczeń) opłacają je rolnicy indywidualni, a w ogóle nie płacą ich służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. W zeszłym roku takich osób było przeciętnie w każdym miesiącu ponad 1,38 mln. Najwięcej to ubezpieczeni emerytowani i renciści z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego – prawie 969 tys. osób.

MSWiA wypłacało prawie 223 tys. świadczeń, MON – ponad 158 tys., a resort sprawiedliwości – ponad 38 tys. Te trzy ministerstwa wypłaciły w sumie 30,25 mld zł z tytułu świadczeń emerytalno–rentowych służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku w zeszłym roku. O tym, ile i jakie wypłacono emerytury i renty w zeszłym roku poinformował GUS w publikacji „Emerytury i renty w 2024 r.”. Podał też kwotę, którą wypłacono z KRUS – to 24,45 mld zł na emerytury, renty z tytułu niepełnosprawności i rodzinne.

Czytaj więcej

Siedziba Ministerstwa Finansów w Warszawie
Budżet i podatki
Wydatki sektora publicznego rosną najszybciej w UE. To groźne dla Polski

Rolnicy indywidualni zapłacili niespełna 2 mld zł jako składki ubezpieczeniowe do KRUS, a instytucja ta otrzymała dotację budżetową w wysokości ponad 24,7 mld zł na wszystkie wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe.

Reklama
Reklama

Ile wyniosły przeciętne świadczenia z ZUS, KRUS i mundurowe?

GUS podał, że na emerytury wydano 336,2 mld zł (o 16 proc. więcej niż w 2023 r.), na renty z tytułu niezdolności do pracy – 240,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz na renty rodzinne 53 mld zł (wzrost o 13,2 proc.).

Najwyższą średnią miesięczną emeryturę wypłacało Ministerstwo Sprawiedliwości – ponad 6,37 tys. zł, a najniższą KRUS – 2,1 tys. zł. Przeciętna emerytura z MON wyniosła 5,98 tys. zł, MSWiA – 6,24 tys. zł, podczas gdy z ZUS – 3,86 tys. zł.

Jak dużą grupą są emeryci i renciści?

W zeszłym roku co czwarty mieszkaniec Polski był emerytem lub rencistą. Istnieją jednak regionalne różnice. Największą część populacji stanowili oni na Śląsku (27 proc.), w woj. łódzkim (26,9 proc.) oraz świętokrzyskim (26,8 proc.). Najmniejszą grupą byli na Pomorzu (20,8 proc.) i w Małopolsce (22,1 proc.).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów (MF) Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) emerytura

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są koszty branżowych przywilejów emerytalno-rentowych i jakie grupy zawodowe z nich korzystają?
  • Jaka jest różnica w kosztach przywilejów emerytalnych na przestrzeni ostatnich lat?
  • Jakie są źródła finansowania świadczeń emerytalnych dla różnych grup zawodowych?
  • Jakie są różnice w przeciętnych świadczeniach emerytalnych pomiędzy ZUS, KRUS i służbami mundurowymi?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Prawie 55 mld zł kosztowały w ub.r. branżowe przywileje emerytalno–rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To po 2200 zł na każdego podatnika PIT.

54,97 mld zł wydano w ub.r. z budżetu na emerytury i renty służb mundurowych, sędziów, prokuratorów i rolników. Rok wcześniej było to ponad 7 mld zł mniej, a trzy lata temu o niespełna 15 mld zł mniej – wynika z najnowszych danych GUS oraz z informacji NIK o wykonaniu budżetu za zeszły rok.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Płatność zegarkiem
Finanse
Plastikowe karty odchodzą do lamusa? Polacy coraz częściej płacą zegarkiem i pierścieniem
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Wyprzedaż bitcoina jest oznaką szerszego niepokoju na rynkach globalnych
Finanse
Wyprzedaż bitcoina jest oznaką szerszego niepokoju na rynkach globalnych
Prognozy Goldman Sachs dla rynków na 2026 rok
Finanse
Prognozy Goldman Sachs dla rynków na 2026 rok
Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela
Finanse
Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Na koniec września 2025 r. niespłacone długi polskich konsumentów wynosiły 84,6 mld zł
Finanse
Niesolidny jak czterdziestolatek. Polacy w pętli zadłużenia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama