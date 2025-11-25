Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są koszty branżowych przywilejów emerytalno-rentowych i jakie grupy zawodowe z nich korzystają?

Jaka jest różnica w kosztach przywilejów emerytalnych na przestrzeni ostatnich lat?

Jakie są źródła finansowania świadczeń emerytalnych dla różnych grup zawodowych?

Jakie są różnice w przeciętnych świadczeniach emerytalnych pomiędzy ZUS, KRUS i służbami mundurowymi?

Prawie 55 mld zł kosztowały w ub.r. branżowe przywileje emerytalno–rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To po 2200 zł na każdego podatnika PIT.

Reklama Reklama

54,97 mld zł wydano w ub.r. z budżetu na emerytury i renty służb mundurowych, sędziów, prokuratorów i rolników. Rok wcześniej było to ponad 7 mld zł mniej, a trzy lata temu o niespełna 15 mld zł mniej – wynika z najnowszych danych GUS oraz z informacji NIK o wykonaniu budżetu za zeszły rok.

Gdyby prawie 55 mld zł podzielić przez liczbę pracujących (to oni płacą podatek PIT), to okazałoby się, że na emerytalne przywileje branżowe każdy podatnik PIT zapłacił w ub.r. ponad 2,2 tys. zł. Ponieważ równocześnie z budżetu państwa przekazano prawie 67 mld zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych, z którego wypłacane są między innymi emerytury i renty dla byłych pracowników i przedsiębiorców (wśród innych świadczeń ubezpieczeniowych), to na każdego pracującego przypadła średnia „zrzutka” w wysokości niespełna 5 tys. zł w ciągu roku na emerytury i renty innych, zapłacone poza składkami na przyszłe świadczenia, które płacimy od zarobków.