Szczególnego podkreślenia wymaga to, że Polska wydaje więcej na emerytury i renty niż znajdujące się na podobnym poziomie rozwoju inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie polskie społeczeństwo bardzo szybko się starzeje.

Drugą największą pozycją były szeroko pojęte wydatki socjalne, w tym program 800+ czy 13. i 14. emerytury (które nie są finansowane w ramach systemu emerytalnego, a wprost z naszych podatków). W 2024 r. było to niemal 6,98 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W porównaniu z 2015 r., w ujęciu nominalnym wzrost wyniósł aż 420 proc., czyli najwięcej wśród wszystkich kategorii. W ujęciu zaś realnym – o 62 proc., co jest czwartym najwyższym wynikiem w UE. Wydatki socjalne rosły szybciej niż gospodarka – w stosunku do 2015 roku wzrosły o 2,8 proc. PKB, czyli najbardziej w całej UE – podkreśla FOR.

Oprócz "socjalu", również nakłady na obronność należą do kategorii najszybciej rosnących. W porównaniu z 2015 r. są nawet 4,5- razy większe w ujęciu nominalnym (wzrost z 803 zł w 2015 r. do 3585 zł per capita w 2024 r.), a w ujęciu realnym – o 1,6 proc. PKB większe. Jednocześnie eksperci FOR zauważają, że nie do końca prawdą jest tłumaczenie, że wzrost wydatków publicznych w ostatnich latach to właśnie efekt konieczności modernizacji armii.

- Popularna narracja – chętnie podtrzymywana przez polityków – głosi, że za pogorszenie stanu finansów publiczne odpowiadają rosnące wydatki na armię – zauważa Zieliński. - Gdyby jednak w 2024 roku polskie państwo utrzymało strukturę pozostałych wydatków z 2015 roku, to przy zwiększonych wydatkach zbrojeniowych i kosztach obsługi długu deficyt wyniósłby zaledwie 0,7 proc. PKB – analizuje. Faktycznie zaś wyniósł 6,7 proc. PKB.

Kwestii kosztów obsługi długu FOR w swojej analizie poświęca szczególną uwagę. Przez kilka lat od 2015 r. odsetki od długu publicznego malały, ale wzrost stóp procentowych od drugiej połowy 2021 r. (oraz dynamiczny przyrost samego długu) sprawił, że zaczęły one gwałtownie rosnąć. W 2024 r. wynosiły one w przeliczeniu na mieszkańca już ok. 2,1 tys. zł i były wyższe o 225 zł (o 12 proc.). niż rok wcześniej, a w tym zaś roku przekroczą 2,6 tys. zł per capita. Dla porównania - koszt programu „800+” to 1,7 tys. zł na mieszkańca. Wyższe w stosunku do wielkości długu publicznego odsetki niż Polska w tym roku zapłacą tylko Węgry, a w przyszłym - Węgry i Rumunia.