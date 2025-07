04:40 W pierwszej połowie 2025 roku na Ukrainie zarejestrowano niemal 69 tys. małżeństw

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. Tylko w Kijowie od 1 stycznia do 30 czerwca zarejestrowano 14 tys. małżeństw.

04:36 Przywrócono bezpośrednie połączenie lotnicze między Moskwą a Pjongjangiem

O 9:30 czasu lokalnego (2:30 czasu polskiego), po ośmiogodzinnym locie, w Pjongjangu wylądował samolot z Moskwy. Lot powrotny zaplanowany jest na 29 lipca. Połączenie obsługuje przewoźnik Nordwind Airlines. Ceny biletów na lot z Moskwy do Pjongjangu zaczynają się od ok. 45 tys. rubli (ok. 2 tys. złotych).

04:34 W niedzielnych walkach Rosjanie stracili 80 żołnierzy na pokrowskim odcinku frontu

Informacje takie przekazuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W rejonie Pokrowska doszło do 39 potyczek, w których zginęło 57 rosyjskich żołnierzy, a 23 zostało rannych. Rosjanie stracili też cztery pojazdy wojskowej i jeden motocykl.

04:30 Ukraina jest w nocy celem ataku z użyciem dronów-kamikadze i rakiet

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informuje o celach powietrznych m.in. nad obwodami: winnickim, wołyńskim, czernihowskim, połtawskim.

04:26 Nocny atak Rosji na Kijów. Są ranni

Pięć osób zostało rannych w bloku mieszkalnym, który ucierpiał w wyniku eksplozji rosyjskiego drona. Wśród rannych jest 3-letnie dziecko. Mer Kijowa, Witalij Kliczko poinformował, że budynek, który ucierpiał w ataku, znajduje się w rejonie darnyckim.

04:24 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

„Uwaga, w nocy z 27 na 28 lipca 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Poderwane zostały polskie i sojusznicze dyżurne statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1250 dniu wojny

