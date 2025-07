04:46 Obwód zaporoski celem ataku rosyjskich dronów

Na terenie obwodu aktywna była obrona przeciwlotnicza.

04:43 W nocy Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Odessę

W wyniku ataku dronów w mieście wybuchły pożary. Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego, informuje o uszkodzeniach cywilnej infrastruktury. W ogniu stanęły dwa piętra bloku mieszkalnego, dach dwupiętrowego budynku, hala targowa i stacja benzynowa. Do uszkodzeń miało też dojść w centrum miasta.

04:41 Alarm rakietowy w obwodzie kijowskim

W nocy alarm rakietowy ogłoszono w obwodach czernihowskim, kijowskim i połtawskim.

04:40 W czasie alarmu rakietowego w Czerkasach rozległy się eksplozje

Atak powietrzny na miasto rozpoczął się ok. 2:30-2:40 czasu lokalnego. W Czerkasach aktywna była obrona przeciwlotnicza. Ok. 4:10 w południowo-zachodniej dzielnicy miasta rozległa się potężna eksplozja. W mieście doszło do zakłóceń w dostawach prądu i dostępności internetu.

04:36 15 lat więzienia dla 25-latki z Charkowa, która współpracowała z FSB

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i ukraińska policja informuje o skazaniu na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia 25-letniej mieszkanki Charkowa, która podjęła współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Kobieta, skazana wcześniej za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, na zlecenie Rosjan dokonywała podpaleń w Charkowie, co miało destabilizować sytuację w drugim największym mieście Ukrainy. Współpracę z Rosjanami podjęła dla pieniędzy.

04:34 W środę wieczorem Rosjanie strącili 21 ukraińskich dronów

10 dronów przechwycono nad Morzem Czarnym, a dziewięć - nad Morzem Azowskim. Dwa drony strącono nad Krajem Krasnodarskim – informuje resort obrony Rosji.

04:31 Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w ataku dronów na Soczi

O ofiarach informują władze Kraju Krasnodarskiego. Ofiara śmiertelna to kobieta, która znajdowała się na ulicy w momencie, gdy spadły na nią szczątki strąconego drona.

04:30 W nocy przed wjazdami na Most Krymski uformowały się kolejki

Na wjazd na Krym czekało o 3 w nocy czasu moskiewskiego 650 pojazdów, a na wyjazd z Krymu – 507 – podał kanał w serwisie Telegram monitorujący sytuację na podjazdach do mostu. W każdej z kolejek trzeba czekać ok. dwóch godzin.

04:28 W nocy wstrzymano działanie lotnisk w Groznym i Soczi

Oba lotniska wstrzymały przyjmowanie i odprawianie samolotów ze względów bezpieczeństwa – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Lotnisko w Groznym wstrzymało działanie na mniej niż godzinę.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1246 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1246 dniu wojny Foto: PAP

