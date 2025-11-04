Aktualizacja: 05.11.2025 05:04 Publikacja: 04.11.2025 20:19
Foto: Adobe Stock
Ogólny spadek optymizmu szefów dużych zachodnich firm nie zakłóca ich wiary w możliwości rozwojowe swoich przedsiębiorstw, ani planów ich rozwoju – wynika z najnowszej edycji badania KPMG CEO Outlook 2025, które firma KPMG przeprowadziła wśród 1350 prezesów największych firm z 11 kluczowych gospodarek, w tym z USA, Kanady, Francji, Niemiec i Chin.
Badanie (które niestety nie objęło Polski) dowodzi, że tylko 68 proc. szefów czołowych zachodnich firm – najmniej od 2021 r. – ma pewność, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi wyraźna poprawa i odbicie wzrostu w globalnej gospodarce.
Natomiast z dużo większym optymizmem zachodni prezesi oceniają perspektywy rozwoju swoich firm i branż; 79 proc. z nich wierzy w rozwój swoich organizacji, a 82 proc. jest przekonanych, że w ciągu trzech lat urośnie ich branża. Niewiele mniej ankietowanych szefów (81 proc.) ma też pewność co do wzrostu swojego kraju.
– Tegoroczna edycja badania KPMG pokazuje, że liderzy biznesowi przestają postrzegać niepewność jako zagrożenie, a zaczynają traktować ją jako stały element strategii wzrostu – mówi Stacy Ligas, szefowa KPMG w Polsce, komentując wyniki badania. Według niej, to naturalna ewolucja podejścia do zarządzania – kluczowa staje się elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej perspektywy. Widać to także w badaniu: aż 80 proc. badanych szefów podkreśla rosnącą presję na zapewnienie długoterminowego rozwoju biznesu.
Prawie sześciu na dziesięciu badanych uważa też, że ich rola jako CEO oraz oczekiwania wobec tej funkcji znacząco ewoluowały w ciągu ostatnich pięciu lat – dziś przywództwo wymaga umiejętności zarządzania ryzykiem, cyfrowej świadomości i elastyczności w podejmowaniu decyzji.
Chociaż badanie KPMG nie objęło firm w Polsce, to – jak ocenia Stacy Ligas – widoczny w nim trend dotyczy również Polski. – Polscy CEO są przyzwyczajeni do działania w warunkach zmian i niepewności – i właśnie ta umiejętność staje się ich przewagą – ocenia Stacy Ligas. Dodaje, że tempo transformacji technologicznej, zmian na rynku pracy czy rosnących oczekiwań konsumentów wymuszają na firmach zwinność i szybkie dostosowywanie strategii do nowych realiów. Jak wynika z badania, 72 proc. największych zachodnich firm już zmodyfikowało swoje strategie, a pozostałe planują to zrobić w najbliższych latach.
Oswojenie się z niepewnością gospodarczą zwiększa gotowość do inwestycji, które zresztą wymusza postęp technologiczny. Jak komentują eksperci KPMG, w centrum transformacji biznesu jest teraz sztuczna inteligencja, która przestaje być eksperymentem technologicznym, a staje się infrastrukturą biznesową współczesnych organizacji.
Dla 71 proc. szefów największych zachodnich firm głównym celem inwestycyjnym jest teraz sztuczna inteligencja. Prawie siedmiu na dziesięciu z nich planuje przeznaczyć w ciągu najbliższego roku 10-20 proc. całego budżetu firmy na rozwój AI. Widać też wyraźny wzrost optymizmu co do zwrotu z tych inwestycji – już 67 proc. spodziewa się go w ciągu zaledwie 1-3 lat.
Nic więc dziwnego, że aż 92 proc. badanych prezesów planuje zwiększyć zatrudnienie w obszarze AI, a niemal połowa (46 proc.) otwarcie rozmawia z zespołami na temat wpływu AI na role zawodowe. Szefowie nie ograniczają się do rozmów – 67 proc. badanych twierdzi, że ich firmy przeprojektowują stanowiska i ścieżki kariery w kierunku współpracy człowieka z technologią, a 71 proc. koncentruje się na zatrzymaniu i przekwalifikowaniu talentów o wysokim potencjale. Jednocześnie 70 proc. prezesów ocenia, że konkurencja o specjalistów od sztucznej inteligencji może utrudnić rozwój ich firmy, a prawie co trzeci wskazuje na trudności z wypełnieniem luki kompetencyjnej w obszarze AI.
– W nadchodzącym roku tempo cyfrowej transformacji będzie jednym z największych wyzwań – AI staje się nie tyle opcją, co koniecznością dla firm, które chcą myśleć globalnie i działać skutecznie lokalnie – ocenia Stacy Ligas. Według niej, kluczowym zadaniem dla liderów w Polsce i na świecie jest dziś rozwijanie kompetencji pracowników i budowanie kultury ciągłego uczenia się.
Zdobycie tych kompetencji może być często warunkiem utrzymania pracy, bo jednocześnie 41 proc. prezesów największych firm planuje redukcje zatrudnienia w niektórych obszarach ich biznesu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
