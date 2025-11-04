– Tegoroczna edycja badania KPMG pokazuje, że liderzy biznesowi przestają postrzegać niepewność jako zagrożenie, a zaczynają traktować ją jako stały element strategii wzrostu – mówi Stacy Ligas, szefowa KPMG w Polsce, komentując wyniki badania. Według niej, to naturalna ewolucja podejścia do zarządzania – kluczowa staje się elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej perspektywy. Widać to także w badaniu: aż 80 proc. badanych szefów podkreśla rosnącą presję na zapewnienie długoterminowego rozwoju biznesu.

Prawie sześciu na dziesięciu badanych uważa też, że ich rola jako CEO oraz oczekiwania wobec tej funkcji znacząco ewoluowały w ciągu ostatnich pięciu lat – dziś przywództwo wymaga umiejętności zarządzania ryzykiem, cyfrowej świadomości i elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Szansa dla polskich firm

Chociaż badanie KPMG nie objęło firm w Polsce, to – jak ocenia Stacy Ligas – widoczny w nim trend dotyczy również Polski. – Polscy CEO są przyzwyczajeni do działania w warunkach zmian i niepewności – i właśnie ta umiejętność staje się ich przewagą – ocenia Stacy Ligas. Dodaje, że tempo transformacji technologicznej, zmian na rynku pracy czy rosnących oczekiwań konsumentów wymuszają na firmach zwinność i szybkie dostosowywanie strategii do nowych realiów. Jak wynika z badania, 72 proc. największych zachodnich firm już zmodyfikowało swoje strategie, a pozostałe planują to zrobić w najbliższych latach.

Oswojenie się z niepewnością gospodarczą zwiększa gotowość do inwestycji, które zresztą wymusza postęp technologiczny. Jak komentują eksperci KPMG, w centrum transformacji biznesu jest teraz sztuczna inteligencja, która przestaje być eksperymentem technologicznym, a staje się infrastrukturą biznesową współczesnych organizacji.

Dla 71 proc. szefów największych zachodnich firm głównym celem inwestycyjnym jest teraz sztuczna inteligencja. Prawie siedmiu na dziesięciu z nich planuje przeznaczyć w ciągu najbliższego roku 10-20 proc. całego budżetu firmy na rozwój AI. Widać też wyraźny wzrost optymizmu co do zwrotu z tych inwestycji – już 67 proc. spodziewa się go w ciągu zaledwie 1-3 lat.