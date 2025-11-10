Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Amerykańskie Zetki mniej wierzą w siłę dyplomu i obawiają się AI

Choć prawie połowa młodych Amerykanów ocenia, że ukończenie studiów jest dziś ważniejsze niż kiedyś, to w dyplomie wyższej uczelni rzadziej już widzą spełnienie American Dream. Niepokoją się też rozwojem AI.

Publikacja: 10.11.2025 05:16

Amerykańskie Zetki mniej wierzą w siłę dyplomu i obawiają się AI

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są obecne podejścia młodych Amerykanów do wartości wyższego wykształcenia?
  • Co sądzą amerykańskie Zetki o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy?
  • Jak różni się postrzeganie AI między młodymi kobietami a mężczyznami?
  • W jaki sposób stopień oswojenia z AI wpływa na postawę młodych ludzi wobec tej technologii?
  • Jakie obawy i nadzieje młodych Amerykanów wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji?
  • Jak wzrost kosztów studiów w USA wpływa na decyzje o ich podjęciu?

Obawy o negatywny wpływ AI mają szczególnie młode kobiety. Aż 64 proc. uczestniczek badania Sine Institute of Policy & Politics, działającego przy American University w Waszyngtonie, przewiduje, że rozwój sztucznej inteligencji ograniczy młodym ludziom możliwości zawodowe. Wśród młodych mężczyzn takie obawy ma co drugi, a za to 30 proc. uważa, że AI będzie wręcz sprzyjać ich karierze (tę opinię podziela tylko 13 proc. kobiet).

Foto: Sine Institute

Oswojona AI budzi mniej obaw

W badaniu, które we wrześniu tego roku objęło ponad 1,2 tys. amerykańskich Zetek w wieku 18-34 lat, widać też, że na stosunek do AI wpływa stopień oswojenia się ze sztuczną inteligencją. Podczas gdy dwie trzecie młodych ludzi, którzy tylko sporadycznie używają narzędzi AI, obawia się jej negatywnego wpływu na swoją przyszłość zawodową, to wśród osób, które regularnie korzystają z AI, takie obawy ma 44 proc., a co trzecia liczy na jej pozytywny wpływ na swoją karierę.

Reklama
Reklama

Obawy o negatywny wpływ rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy, a także relacje społeczne wpływają jednak na ogólne podejście młodych Amerykanów do AI, która budzi wśród nich więcej niepokoju niż pozytywnych emocji. Co drugi z uczestników badania Sine Institute przewiduje, że AI zastąpi ludzi na najniższych stanowiskach (entry level), przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę lub niedawnych absolwentów. Sześć na dziesięć Zetek ocenia też, że zbyt silne poleganie na AI może zagrozić rozwojowi umiejętności analitycznych ludzi.

Nic więc dziwnego, że tylko co piąty (22 proc.) uczestnik badania jest pozytywnie podekscytowany rozwojem AI, na co znacząco wpływa optymizm młodych mężczyzn. 28 proc. z nich liczy na pozytywne skutki AI, podczas gdy wśród kobiet tylko 14 proc.

Sceptyczne nastawienie młodych Amerykanek zwiększyło do 31 proc. odsetek osób, dla których rozwój AI stanowi powód do obaw i niepokoju. Jednocześnie prawie połowa amerykańskich Zetek przyznaje, że sztuczna inteligencja budzi w nich zarówno obawy, jak też ekscytację. – Badanie jasno pokazuje, że młodzi ludzie wiedzą, że AI ukształtuje ich przyszłość, lecz nie czują się na to gotowi – komentuje David Marchick, dziekan Szkoły Biznesu Kogod na American University, która była partnerem badania. Zwraca uwagę, że 72 proc. badanych uważa, że nauka sztucznej inteligencji jest ważna dla przygotowania zawodowego i życiowego – co jest wezwaniem do działania dla  uczelni.

Mniej wiary w siłę dyplomu

Mniejsze różnice dzielą kobiety i mężczyzn w ocenie wyższych studiów, które panie cenią nieco wyżej. Podczas gdy ponad dwie trzecie młodych Amerykanek ocenia, że dyplom wyższej uczelni ma dzisiaj bardzo duże znaczenie dla spełnienia American Dream, to ich opinię podziela 62 proc. mężczyzn.

Autorzy badania zwracają uwagę, że wyższe studia wypadły z czołówki listy wyznaczników realizacji etosu amerykańskiego sukcesu. Spełnienie American Dream Zetki najczęściej wiążą z bezpieczeństwem finansowym (95 proc. wskazań), szczęściem osobistym (94 proc.), a także sensowną i mającą znaczenie (meaningful) pracą – 84 proc. Studia wskazało 60 proc. badanych.

Czytaj więcej

Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Rynek pracy
Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Reklama
Reklama

Sporo, bo ponad dwie piąte amerykańskich Zetek (42 proc.) uważa też, że zdobycie wyższego wykształcenia jest dzisiaj mniej istotne niż w pokoleniach ich rodziców i dziadków. Jednak większa, bo 45-proc. grupa jest przekonana, że ukończenie studiów ma obecnie większe znaczenie niż kiedyś. I tylko 35 proc. młodych Amerykanów uważa, że głównym czynnikiem powstrzymującym młodych ludzi przed podjęciem studiów jest dziś niewielka wartość wyższego wykształcenia, które nie warunkuje sukcesu w pracy.

Dużo więcej, bo 69 proc. Zetek twierdzi, że główną barierą są dzisiaj zbyt wysokie koszty studiów. Potwierdzają to dane serwisu Bestcolleges.com; od 2000 r. czesne i opłaty na amerykańskich uczelniach wzrosły o 60 proc. do prawie 14,7 tys. dol. rocznie, do których trzeba doliczyć koszty utrzymania.

Większy sceptycyzm w postrzeganiu wyższych studiów widać także w badaniach polskich Zetek. Według sondażu BIG InfoMonitor „Świadomość ekonomiczna maturzystów 2024” jedynie 56 proc. z nich zamierzało podjąć studia. Podobne wyniki (54 proc. młodych ludzi zdecydowanych na podjęcie studiów i 31,5 proc. niezdecydowanych) pokazało też ubiegłoroczne badanie „Skok w dorosłość” przeprowadzone na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wśród uczniów starszych klas liceów i techników. Tylko 30 proc. z nich wskazało, że wyższe wykształcenie jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jeszcze mniejsza grupa (nieco ponad 28 proc.) oceniała, że studia są niezbędnym krokiem do kariery zawodowej.

Podobnie jak w USA, większe nadzieje wiązały z wyższym wykształceniem osoby zdecydowane na podjęcie studiów. Dla ponad 61 proc. z nich główną motywacją są lepsze perspektywy zawodowe po studiach, a 39 proc. traktuje je jako inwestycję w przyszłość.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Szkoły Wyższe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są obecne podejścia młodych Amerykanów do wartości wyższego wykształcenia?
  • Co sądzą amerykańskie Zetki o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy?
  • Jak różni się postrzeganie AI między młodymi kobietami a mężczyznami?
  • W jaki sposób stopień oswojenia z AI wpływa na postawę młodych ludzi wobec tej technologii?
  • Jakie obawy i nadzieje młodych Amerykanów wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji?
  • Jak wzrost kosztów studiów w USA wpływa na decyzje o ich podjęciu?
Pozostało jeszcze 90% artykułu

Obawy o negatywny wpływ AI mają szczególnie młode kobiety. Aż 64 proc. uczestniczek badania Sine Institute of Policy & Politics, działającego przy American University w Waszyngtonie, przewiduje, że rozwój sztucznej inteligencji ograniczy młodym ludziom możliwości zawodowe. Wśród młodych mężczyzn takie obawy ma co drugi, a za to 30 proc. uważa, że AI będzie wręcz sprzyjać ich karierze (tę opinię podziela tylko 13 proc. kobiet).

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szefowie zachodnich firm stawiają na inwestycje w AI
Praca
Szefowie zachodnich firm stawiają na inwestycje w AI
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
AI zmienia już pracę specjalistów i menedżerów
Praca
AI zmienia już pracę specjalistów i menedżerów
Samotność niszczy gospodarkę po cichu. Pracownicy dotknięci poczuciem izolacji
Praca
Samotność niszczy gospodarkę po cichu. Pracownicy dotknięci poczuciem izolacji
Zbyt rzadko czujemy się w pracy doceniani, zbyt często dyskryminowani
Praca
Zbyt rzadko czujemy się w pracy doceniani, zbyt często dyskryminowani
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Wyższe normy etyczne firm nie zawsze chronią pracowników
Praca
Wyższe normy etyczne firm nie zawsze chronią pracowników
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama