Obawy o negatywny wpływ AI mają szczególnie młode kobiety. Aż 64 proc. uczestniczek badania Sine Institute of Policy & Politics, działającego przy American University w Waszyngtonie, przewiduje, że rozwój sztucznej inteligencji ograniczy młodym ludziom możliwości zawodowe. Wśród młodych mężczyzn takie obawy ma co drugi, a za to 30 proc. uważa, że AI będzie wręcz sprzyjać ich karierze (tę opinię podziela tylko 13 proc. kobiet).
W badaniu, które we wrześniu tego roku objęło ponad 1,2 tys. amerykańskich Zetek w wieku 18-34 lat, widać też, że na stosunek do AI wpływa stopień oswojenia się ze sztuczną inteligencją. Podczas gdy dwie trzecie młodych ludzi, którzy tylko sporadycznie używają narzędzi AI, obawia się jej negatywnego wpływu na swoją przyszłość zawodową, to wśród osób, które regularnie korzystają z AI, takie obawy ma 44 proc., a co trzecia liczy na jej pozytywny wpływ na swoją karierę.
Obawy o negatywny wpływ rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy, a także relacje społeczne wpływają jednak na ogólne podejście młodych Amerykanów do AI, która budzi wśród nich więcej niepokoju niż pozytywnych emocji. Co drugi z uczestników badania Sine Institute przewiduje, że AI zastąpi ludzi na najniższych stanowiskach (entry level), przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę lub niedawnych absolwentów. Sześć na dziesięć Zetek ocenia też, że zbyt silne poleganie na AI może zagrozić rozwojowi umiejętności analitycznych ludzi.
Nic więc dziwnego, że tylko co piąty (22 proc.) uczestnik badania jest pozytywnie podekscytowany rozwojem AI, na co znacząco wpływa optymizm młodych mężczyzn. 28 proc. z nich liczy na pozytywne skutki AI, podczas gdy wśród kobiet tylko 14 proc.
Sceptyczne nastawienie młodych Amerykanek zwiększyło do 31 proc. odsetek osób, dla których rozwój AI stanowi powód do obaw i niepokoju. Jednocześnie prawie połowa amerykańskich Zetek przyznaje, że sztuczna inteligencja budzi w nich zarówno obawy, jak też ekscytację. – Badanie jasno pokazuje, że młodzi ludzie wiedzą, że AI ukształtuje ich przyszłość, lecz nie czują się na to gotowi – komentuje David Marchick, dziekan Szkoły Biznesu Kogod na American University, która była partnerem badania. Zwraca uwagę, że 72 proc. badanych uważa, że nauka sztucznej inteligencji jest ważna dla przygotowania zawodowego i życiowego – co jest wezwaniem do działania dla uczelni.
Mniejsze różnice dzielą kobiety i mężczyzn w ocenie wyższych studiów, które panie cenią nieco wyżej. Podczas gdy ponad dwie trzecie młodych Amerykanek ocenia, że dyplom wyższej uczelni ma dzisiaj bardzo duże znaczenie dla spełnienia American Dream, to ich opinię podziela 62 proc. mężczyzn.
Autorzy badania zwracają uwagę, że wyższe studia wypadły z czołówki listy wyznaczników realizacji etosu amerykańskiego sukcesu. Spełnienie American Dream Zetki najczęściej wiążą z bezpieczeństwem finansowym (95 proc. wskazań), szczęściem osobistym (94 proc.), a także sensowną i mającą znaczenie (meaningful) pracą – 84 proc. Studia wskazało 60 proc. badanych.
Sporo, bo ponad dwie piąte amerykańskich Zetek (42 proc.) uważa też, że zdobycie wyższego wykształcenia jest dzisiaj mniej istotne niż w pokoleniach ich rodziców i dziadków. Jednak większa, bo 45-proc. grupa jest przekonana, że ukończenie studiów ma obecnie większe znaczenie niż kiedyś. I tylko 35 proc. młodych Amerykanów uważa, że głównym czynnikiem powstrzymującym młodych ludzi przed podjęciem studiów jest dziś niewielka wartość wyższego wykształcenia, które nie warunkuje sukcesu w pracy.
Dużo więcej, bo 69 proc. Zetek twierdzi, że główną barierą są dzisiaj zbyt wysokie koszty studiów. Potwierdzają to dane serwisu Bestcolleges.com; od 2000 r. czesne i opłaty na amerykańskich uczelniach wzrosły o 60 proc. do prawie 14,7 tys. dol. rocznie, do których trzeba doliczyć koszty utrzymania.
Większy sceptycyzm w postrzeganiu wyższych studiów widać także w badaniach polskich Zetek. Według sondażu BIG InfoMonitor „Świadomość ekonomiczna maturzystów 2024” jedynie 56 proc. z nich zamierzało podjąć studia. Podobne wyniki (54 proc. młodych ludzi zdecydowanych na podjęcie studiów i 31,5 proc. niezdecydowanych) pokazało też ubiegłoroczne badanie „Skok w dorosłość” przeprowadzone na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wśród uczniów starszych klas liceów i techników. Tylko 30 proc. z nich wskazało, że wyższe wykształcenie jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jeszcze mniejsza grupa (nieco ponad 28 proc.) oceniała, że studia są niezbędnym krokiem do kariery zawodowej.
Podobnie jak w USA, większe nadzieje wiązały z wyższym wykształceniem osoby zdecydowane na podjęcie studiów. Dla ponad 61 proc. z nich główną motywacją są lepsze perspektywy zawodowe po studiach, a 39 proc. traktuje je jako inwestycję w przyszłość.
