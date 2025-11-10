Obawy o negatywny wpływ rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy, a także relacje społeczne wpływają jednak na ogólne podejście młodych Amerykanów do AI, która budzi wśród nich więcej niepokoju niż pozytywnych emocji. Co drugi z uczestników badania Sine Institute przewiduje, że AI zastąpi ludzi na najniższych stanowiskach (entry level), przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę lub niedawnych absolwentów. Sześć na dziesięć Zetek ocenia też, że zbyt silne poleganie na AI może zagrozić rozwojowi umiejętności analitycznych ludzi.

Nic więc dziwnego, że tylko co piąty (22 proc.) uczestnik badania jest pozytywnie podekscytowany rozwojem AI, na co znacząco wpływa optymizm młodych mężczyzn. 28 proc. z nich liczy na pozytywne skutki AI, podczas gdy wśród kobiet tylko 14 proc.

Sceptyczne nastawienie młodych Amerykanek zwiększyło do 31 proc. odsetek osób, dla których rozwój AI stanowi powód do obaw i niepokoju. Jednocześnie prawie połowa amerykańskich Zetek przyznaje, że sztuczna inteligencja budzi w nich zarówno obawy, jak też ekscytację. – Badanie jasno pokazuje, że młodzi ludzie wiedzą, że AI ukształtuje ich przyszłość, lecz nie czują się na to gotowi – komentuje David Marchick, dziekan Szkoły Biznesu Kogod na American University, która była partnerem badania. Zwraca uwagę, że 72 proc. badanych uważa, że nauka sztucznej inteligencji jest ważna dla przygotowania zawodowego i życiowego – co jest wezwaniem do działania dla uczelni.

Mniej wiary w siłę dyplomu

Mniejsze różnice dzielą kobiety i mężczyzn w ocenie wyższych studiów, które panie cenią nieco wyżej. Podczas gdy ponad dwie trzecie młodych Amerykanek ocenia, że dyplom wyższej uczelni ma dzisiaj bardzo duże znaczenie dla spełnienia American Dream, to ich opinię podziela 62 proc. mężczyzn.

Autorzy badania zwracają uwagę, że wyższe studia wypadły z czołówki listy wyznaczników realizacji etosu amerykańskiego sukcesu. Spełnienie American Dream Zetki najczęściej wiążą z bezpieczeństwem finansowym (95 proc. wskazań), szczęściem osobistym (94 proc.), a także sensowną i mającą znaczenie (meaningful) pracą – 84 proc. Studia wskazało 60 proc. badanych.