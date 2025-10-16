Aktualizacja: 16.10.2025 17:02 Publikacja: 16.10.2025 16:13
Dzięki wykorzystaniu AI specjaliści i menedżerowie nie tylko mogą zaoszczędzić coraz więcej czasu w pracy, ale też wykonać zadania, których wcześniej nie mogliby wykonać – wynika z raportu agencji zatrudnienia Adecco, opisującego zmiany wywołane już przez sztuczną inteligencję, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Raport oparty na opiniach 37,5 tys. pracowników – w tym głównie specjalistów i menedżerów – z 31 krajów świata (w tym z Polski), dowodzi, że teraz, niespełna trzy lata po rynkowym debiucie ChatGPT, zdecydowana większość, bo prawie trzech na czterech pracowników umysłowych wykorzystuje AI w codziennej pracy.
– Wyniki naszego badania jasno pokazują, że sztuczna inteligencja staje się integralną częścią świata pracy, zarówno globalnie, jak i w Polsce. Widzimy też, że pracownicy coraz częściej dostrzegają w AI szansę, a nie zagrożenie, choć w naszym kraju proces adaptacji przebiega w sposób bardziej stopniowy niż w innych częściach świata – twierdzi Katarzyna Urbanowicz, menedżer ds. sprzedaży cyfrowej w Adecco Poland. Ten stopniowy proces adaptacji dotyczy jednak głównie firm, wśród których co trzecia korzysta obecnie z rozwiązań i narzędzi AI. To o połowę mniej niż w przypadku pracowników biur.
Zdaniem Ignacego Święcickiego, kierownika zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE), ta różnica wynika z innego zrozumienia wykorzystania sztucznej inteligencji. Dla firm, szczególnie tych dużych, to kwestia procedur i oficjalnego wprowadzania narzędzi i aplikacji AI. Tymczasem pracownicy często na własną rękę wspierają się sztuczną inteligencją w tłumaczeniu tekstów, przygotowaniu dokumentacji czy pisaniu maili. Według eksperta PIE, dzisiaj wręcz trudno sobie wyobrazić, że pracując w biurze nie wykorzystujemy sztucznej inteligencji – która jest już zintegrowana z wyszukiwarkami internetowymi, a także z oprogramowaniem. (np. w pakiecie Office jest Copilot – narzędzie AI, które integruje się z aplikacjami takimi jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook).
Również Katarzyna Śledziewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor DELab Centrum Doskonałości UW zwraca uwagę, że narzędzia takie jak systemy rekomendacyjne, czaty oparte na LLM, automatyczne generowanie treści, a nawet zautomatyzowana obsługa dokumentów są w coraz większym stopniu integrowane z codzienną pracą biurową, administracyjną i edukacyjną. – W rezultacie brak znajomości takich narzędzi staje się coraz poważniejszą barierą zatrudnienia, podobnie jak jeszcze dekadę temu brak znajomości Excela czy pakietu Office – ostrzega ekspertka DELab UW.
Opinie ekspertów podzielają uczestnicy badania Adecco. Pokazują to odpowiedzi na pytanie o megatrendy, które mają największy wpływ na zawodowe życie pracowników. Podczas gdy w ubiegłorocznym badaniu najczęściej wskazywano niepewność ekonomiczną i elastyczną pracę, to teraz na czele tej listy są: generatywna AI i agenci AI, z którymi duża część badanych już współpracuje. Ponad siedmiu na dziesięciu uczestników badania Adecco twierdzi również, że nic ich nie powstrzymuje przed jeszcze szerszym wykorzystaniem AI, tym bardziej, że robią to także ich pracodawcy. Ponad połowa specjalistów i menedżerów (55 proc.) spodziewa się, że ich pracodawca w ciągu najbliższych 12 miesięcy zintegruje agentów AI z procesami pracy i będzie to kluczowy czynnik zmieniający ich obecne stanowiska.
Aż 77 proc. badanych pracowników twierdzi, iż sztuczna inteligencja pozwala im wykonywać zadania, których bez niej nie byliby w stanie wykonać. Z kolei inne zadania wykonują szybciej – także z pomocą wdrażanych w firmach i coraz łatwiej dostępnych agentów AI. Specjaliści i menedżerowie szacują, że sztuczna inteligencja pozwala im zaoszczędzić około dwóch godzin dziennie, choć w Polsce te oszczędności są nieco mniejsze (ok. 1,3 godziny).
Autorzy raportu zwracają uwagę, że większość, bo 60 proc. pracowników przyznaje, że sztuczna inteligencja już zmieniła ich zadania w pracy, a także umiejętności potrzebne na ich stanowisku. Natomiast w Polsce odsetek takich opinii jest jeszcze większy, bo sięga 65 proc. – To sygnał, że kierunek transformacji jest wyraźny, potrzeba tylko większego wsparcia w przekładaniu technologicznego entuzjazmu na realne działania i rozwój kompetencji– ocenia Katarzyna Urbanowicz, zwracając jednocześnie uwagę na różnice w opiniach co do wpływu AI na rynek pracy. Podczas gdy na świecie aż 76 proc. pracowników uważa, że sztuczna inteligencja tworzy nowe miejsca pracy, to w Polsce ten odsetek jest wyraźnie niższy (59 proc.).
Polscy pracownicy nieco częściej obawiają się też zastąpienia przez technologię (26 proc. – wobec 23 proc. globalnie). Jednak większość, bo 70 proc. badanych spodziewa się, że ich praca zostanie, ale będzie przeprojektowana pod wpływem AI.
Większą ostrożność Polaków wobec sztucznej inteligencji widać również w ogłoszonym w czwartek badaniu University of Melbourne we współpracy z KPMG. Podczas gdy na świecie 46 proc. dorosłych deklaruje zaufanie do sztucznej inteligencji, to w Polsce – 41 proc. Jednocześnie aż 77 proc. badanych Polaków akceptuje obecność AI w codziennych zadaniach w co najmniej umiarkowanym stopniu, a prawie siedmiu na dziesięciu już z niej korzystało.
