– Coraz częściej widzimy, że znajomość narzędzi AI staje się atutem w rekrutacjach, zwłaszcza na stanowiskach eksperckich i menedżerskich – twierdzi Marcin Roszkowski, ekspert ds. rekrutacji w firmie doradztwa personalnego HRK. Te obserwacje HRK potwierdza niedawne badanie PwC - 2025 Global AI Jobs Barometer, które pokazało systematyczny wzrost udziału ofert pracy wymagających umiejętności w dziedzinie AI.

Reklama

Specjaliści od AI pilnie poszukiwani

Według danych PwC, podczas gdy łączna liczba ofert pracy w badanych krajach spadła w 2024 roku o 11,3 proc. (w ujęciu rocznym), to liczba ofert wymagających umiejętności AI wzrosła w tym czasie o 7,5 proc. Podobne wyniki pokazała polska edycja badania: przy mniejszej liczbie opublikowanych w Polsce ogłoszeń o pracy, do 2,5 proc. (zwiększył się udział ofert, w których oczekiwano znajomości narzędzi IT.

Odsetek ofert pracy z wymogiem umiejętności AI zwiększał się w tym czasie we wszystkich sektorach, ale najszybciej rósł w usługach ICT (z 2 proc. w 2018 r. do 9,6 proc. w 2024 r.) oraz w usługach profesjonalnych (z 0,7 proc. w 2018 r. do 4 proc. w 2024 r. Podobny trend widać w rozwiniętych krajach na świecie; według Atlanta FED w ubiegłym roku już 1,7 proc. wszystkich ofert pracy w USA wymagało umiejętności AI.