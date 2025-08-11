Rzeczpospolita
Ekonomia
Praca za granicą nie zawsze jest atutem w CV

Chociaż w Polsce przybywa możliwości kariery dla osób z zagranicznym doświadczeniem, to wielu powracającym do kraju migrantom zarobkowym trudno jest się odnaleźć na rynku pracy.

Publikacja: 11.08.2025 05:03

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Ponad 49,7 tysięcy osób skorzystało w latach 2022-24 ze specjalnej ulgi podatkowej przeznaczonej dla osób powracających na stałe do kraju po dłuższym, co najmniej trzyletnim pobycie za granicą – wynika z informacji, które „Rzeczpospolita” uzyskała z Ministerstwa Finansów. Ulga wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ma zachęcić polskich emigrantów do powrotu, zapewniając im przez cztery lata zwolnienie z PIT od zarobków do 85,5 tys. zł.

Według danych MF, popularność tej ulgi rośnie - w ubiegłym roku skorzystało z niej 25,1 tys. osób, ponad trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku jej obowiązywania (2022). To jednak niewiele jak na szacowaną przez ekspertów skalę powrotów.

Zdaniem prof. Izabeli Grabowskiej z Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego, w latach 2017 – 2024 mogło łącznie wrócić nad Wisłę około 300 tys. polskich migrantów.

Część z nich mogła ponownie wyjechać za granicę, a innym skorzystanie z ulgi może ograniczać brak wiedzy albo warunek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej, lub innego dokumentu, który potwierdza poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju.

Sama ulga może być zresztą dodatkową, ale na pewno nie główną motywacją do powrotów do kraju. Bo o tych - jak zaznacza prof. Grabowska - decyduje splot czynników, najczęściej rodzinnych, rzadziej zawodowych.

Wakacyjne saksy już mniej atrakcyjne dla Polaków
Rynek pracy
Wakacyjne saksy już mniej atrakcyjne dla Polaków

Dlaczego Polacy wracają z pracy za granicą?

Względy zawodowe mogą być istotne szczególnie w przypadku specjalistów i menedżerów. Jak ocenia Mateusz Bazydło, dyrektor w firmie doradztwa personalnego HRK, Polska dynamicznie rozwija się jako rynek pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry, oferując coraz więcej ról, które realnie odpowiadają na ambicje zawodowe osób z doświadczeniem zdobytym za granicą. W szczególności dotyczy to stanowisk regionalnych i globalnych – coraz częściej zdarza się, że osoby pracujące z Polski zarządzają kilkoma rynkami jednocześnie.

Jak dodaje Bazydło, po latach spędzonych na emigracji wielu profesjonalistów chce być bliżej rodziny i przyjaciół, a nie bez znaczenia jest też poprawiająca się jakość życia w kraju. Polska oferuje coraz lepszą infrastrukturę, dobrą opiekę zdrowotną, szeroki dostęp do edukacji, bezpieczeństwo i relatywnie niższe koszty życia w porównaniu do dużych miast Europy Zachodniej. To, w połączeniu z coraz bardziej konkurencyjnym poziomem wynagrodzeń, powoduje, że Polska zaczyna być postrzegana nie tylko jako miejsce „na powrót do domu”, ale jako realna alternatywa dla dalszego rozwoju kariery – ocenia ekspert HRK.

Według niego, powroty doświadczonych ekspertów to ogromna szansa dla polskich firm – zarówno na transfer wiedzy, jak i na podniesienie standardów zarządzania. Nie wszyscy jednak to doceniają.

Praca za granicą. Jak się przygotować? Tłumaczymy formalności i podpowiadamy na co uważać.
Praca, Emerytury i renty
Wakacyjne wyjazdy do pracy za granicę. Jak się przygotować?
Z badań prof. Grabowskiej wynika, że chociaż wracający do Polski migranci poakcesyjni przywożą, oprócz oszczędności, także cenne kompetencje miękkie – w tym znajomość obcego języka, odporność na stres czy umiejętność pracy zespołowej, to nie zawsze mogą je wykorzystać na lokalnych rynkach pracy. Barierą jest często mentalność krajowych pracodawców.

Jak zwraca uwagę ekspertka ALK, podczas gdy większość emigrantów pochodzi z małych i średnich miast lub ze wsi, to za granicą część z nich pracuje w dużych i średnich miastach, w środowisku wielokulturowym. Gdy po dłuższej pracy za granicą wracają „do siebie” często nie mogą się odnaleźć na małym rynku pracy, gdzie działający od lat lokalni pracodawcy nie potrafią wykorzystać ich potencjału. Część migrantów powrotnych zakłada więc własne biznesy, a niektórzy wyjeżdżają ponownie za granicę albo decydują się na przeprowadzkę do dużych miast – o ile im pozwala na to sytuacja rodzinna.

Źródło: Rzeczpospolita

Praca Rynek pracy

