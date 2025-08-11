Ponad 49,7 tysięcy osób skorzystało w latach 2022-24 ze specjalnej ulgi podatkowej przeznaczonej dla osób powracających na stałe do kraju po dłuższym, co najmniej trzyletnim pobycie za granicą – wynika z informacji, które „Rzeczpospolita” uzyskała z Ministerstwa Finansów. Ulga wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ma zachęcić polskich emigrantów do powrotu, zapewniając im przez cztery lata zwolnienie z PIT od zarobków do 85,5 tys. zł.

Według danych MF, popularność tej ulgi rośnie - w ubiegłym roku skorzystało z niej 25,1 tys. osób, ponad trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku jej obowiązywania (2022). To jednak niewiele jak na szacowaną przez ekspertów skalę powrotów.

Zdaniem prof. Izabeli Grabowskiej z Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego, w latach 2017 – 2024 mogło łącznie wrócić nad Wisłę około 300 tys. polskich migrantów.

Część z nich mogła ponownie wyjechać za granicę, a innym skorzystanie z ulgi może ograniczać brak wiedzy albo warunek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej, lub innego dokumentu, który potwierdza poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju.