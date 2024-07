10. Czy warto wyjeżdżać za granicę, skoro w Polsce brakuje rąk do pracy?

Wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy warto rozważyć z kilku perspektyw. Po pierwsze to nowe możliwości zawodowe. Może otworzyć nam ona inne perspektywy, zwłaszcza w branżach i na stanowiskach, które są mniej dostępne lub słabo płatne w Polsce. Dzięki temu jest szansa, aby zdobyć doświadczenie w innych sektorach gospodarki, co może być wartościowe dla dalszego rozwoju kariery. Po drugie, wysokość wynagrodzenia. W niektórych krajach, zarobki są znacząco wyższe niż w Polsce, co może stanowić motywację do wyjazdu za granicę (ułatwia szybsze osiągnięcie finansowych celów i poprawę jakości życia). Po trzecie, rozwój umiejętności i doświadczenia międzynarodowego. Praca za granicą umożliwia bowiem doskonalenie języka oraz lepsze zrozumienie różnic kulturowych, co jest atrakcyjne dla przyszłych pracodawców. Po czwarte, rozwijanie sieci zawodowych, co może być cenne w dalszej karierze zawodowej.

Materiał przygotowany we współpracy z Urszulą Rzaską, dyrektor operacyjną w agencji pracy tymczasowej Matchmaker.