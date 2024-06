Coraz bardziej brakuje rąk do pracy w budownictwie

Jednak największym problemem są one w budownictwie — gdzie w I kw. br. wakatów było o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej (16,6 tys.). Sektor mocno odczuwający odpływ pracowników z Ukrainy — którzy po pierwszej fali wojennych wyjazdów ostatnio odpływają do Niemiec — notował w I kw. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy sięgający 2,13 proc.(Jest to udział wakatów ogólnej liczbie miejsc pracy). To ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla całej Polski, gdzie ten wskaźnik wynosił 0,89 proc. - wobec 0,9 proc. rok wcześniej.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu GUS, podczas gdy w budownictwie na koniec pierwszego kwartału 2024 r. nastąpił największy wzrost wskaźnika wakatów, to z kolei największy spadek tego wskaźnika – prawie o pół punku procentowego był w sekcji Informacja i komunikacja (do 1,54 proc.).