Pewni siebie pracownicy, ale bez perspektyw rozwoju

Wskaźnik poczucia pewności siebie wśród pracowników w Polsce wynosi 79 proc. Wpływa na to silne przekonanie o swoich umiejętnościach i kompetencjach (92 proc. w ramach organizacji). 77 proc. uważa, że umiałoby poprawić je, by osiągnąć kolejne cele zawodowe. Mimo deklarowanego dostępu do najnowszych technologii (81 proc.) i teoretycznych szans na awans (65 proc.), prawie co trzeci pracownik (27 proc.) przyznaje, że nie widzi realnych perspektyw rozwoju.

- Część osób deklaruje, że jest zadowolona z pracy, ale jednocześnie mówi o braku komfortu. To zjawisko biernej lojalności; pracownicy zostają, ale bez zaangażowania - mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. - Takie osoby mogą nie szukać nowej pracy, ale są otwarte na oferty i często rozważają je, nawet jeśli mają stabilne zatrudnienie. Szczególnie niepokojący jest brak zaufania do przełożonych. W branżach specjalistycznych, jak IT, finanse, inżynieria, gdzie rozwój pracowników jest kluczowy i nieustanny, taka luka w relacji z menedżerem może prowadzić do szybkich decyzji o odejściu. Firmy zmagają się z ograniczoną dostępnością kandydatów, dlatego utrata pracownika z powodu złej relacji z przełożonym to często koszt kilku miesięcy rekrutacji, wdrożenia i utraconej ciągłości projektowej. Dzisiejsze dane pokazują, że dobrostan, satysfakcja i poczucie rozwoju nie są już dodatkiem, lecz fundamentem nowoczesnego środowiska pracy – podsumowuje Tomasz Walenczak.