Chyba jednak nie wszyscy utrzymują talenty, skoro np. w Polsce mieliśmy w zeszłym roku falę zwolnień grupowych?

Nie zwiększyło to jednak bezrobocia, które nadal jest w Polsce bardzo niskie. Tak, pojawiają się informacje o zwolnieniach, o których czytamy w mediach, ale w ujęciu całościowym nie mają one istotnego wpływu na rynek pracy. Podobnie jak w innych krajach Europy, gdzie bezrobocie nie wzrasta pomimo tego, że gospodarka Unii, w tym zwłaszcza największe gospodarki Niemiec i Francji, ledwo rosną. Europejskie rynki pracy są w zasadzie zamrożone. Nikt nie robi żadnych większych ruchów w górę ani w dół, co wynika też z niepewności co do ceł, losów wojny, tego, co wymyśli Ameryka, a teraz też sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W dodatku obok napięć gospodarczych i geopolitycznych mamy jeszcze jeden czynnik burzący stary porządek, sztuczną inteligencję. Podziela pan częste ostatnio opinie o katastroficznych dla pracowników skutkach rozwoju AI?

Wprawdzie technologia zawsze miała ogromny wpływ na biznes i rynki pracy, zaś automatyzacja produkcji postępuje od kilkudziesięciu lat, zastępując kolejne grupy pracowników, lecz nowością jest znacznie szybsze tempo wdrażania zmian. Sądzę więc, że prawdziwym wyzwaniem nie jest sam strach przed zastąpieniem ludzi przez roboty i automaty, ale przyspieszające tempo wdrażania technologicznych zmian. Gdy następują tak szybko, brakuje nam czasu, by pomyśleć o nich strategicznie i odpowiednio się przygotować. W ManpowerGroup nie sądzimy jednak, że technologia zastąpi ludzi. Nasze prognozy zakładają, że AI będzie rozszerzać ludzkie możliwości, tworząc nowe miejsca pracy w zautomatyzowanych fabrykach i w potężnych centrach danych. Jednak z pewnością, podobnie jak w czasach rewolucji przemysłowej, będą obszary dotknięte przez zmiany technologiczne.

W części branż chyba już to widać?

Owszem, ale na razie AI nie ma strukturalnego wpływu na rynek pracy na dużą skalę. Może za wyjątkiem sektora technologii, w tym zwłaszcza programowania i kodowania, a także obszarów związanych z obsługą klienta. Są one bardzo trudnym miejscem pracy pod silną presją, co szybko prowadzi do wypalenia. W rezultacie na pierwszej linii wsparcia klienta nie jest niczym niezwykłym 100 proc. rotacja pracowników. Natomiast teraz widzimy, że wdrażanie AI w call centers bardzo pomaga zatrudnionym tam ludziom – poprawia środowisko pracy zwiększając ich produktywność i obniżając rotację kadr. Nie prowadzi to jednak do ograniczania liczby pracowników call centers, chociaż przy mniejszej rotacji nie rekrutują już tak wielu osób, jak kiedyś. Natomiast obszarem, gdzie faktycznie widać strukturalny wpływ AI, jest programowanie. Malejącego zapotrzebowania na programistów nie da się wytłumaczyć cyklicznymi zmianami na rynku pracy. Jest to wynik rozwoju AI. Jednak przy obecnych trendach demograficznych jestem optymistą; powinniśmy wierzyć w potencjał AI, bo z nią nadal możemy tworzyć dobrobyt, wzrost i bogactwo również w krajach, gdzie nie ma wzrostu populacji i ubywa pracowników, Japonia jest tu świetnym przykładem najlepiej zarządzanego 20-letniego spadku populacji przy braku zgody na imigrację.

Czyli starzejąca się Europa, w tym Polska, powinna iść w ślady Japonii i mocniej stawiać na automatyzację?

Do pewnego stopnia tak, zwłaszcza, że AI może być elementem, który całkowicie zmieni warunki gry, znacząco wspomagając produktywność ludzi. Na razie jednak większość firm i pracowników wspiera się sztuczną inteligencją tylko w pojedynczych zadaniach. Na przykład nasi rekruterzy przygotowują z jej pomocą lepsze opisy stanowisk czy resume kandydatów do pracy. AI poprawia ich produktywność, ale tylko w jednym z zadań wykonywanych każdego dnia. Podobnie jest w większości firm, które korzystają z AI. Dzisiaj praktycznie każdy używa AI, co jednak nie wpływa na zmiany strukturalne. W rezultacie nie widzimy na razie wpływu AI ani w danych o bezrobociu, ani w raportach finansowych firm, gdyż aby móc wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w organizacjach, trzeba by zmienić całe stanowiska pracy, a nie tylko pojedyncze zadania. Jeśli AI zmieni 80 proc. zadań, to zobaczymy jej wpływ na niektóre miejsca pracy. Wówczas trzeba będzie przeprojektować pracę i sposób jej wykonywania. Wdrażanie sztucznej inteligencji nie jest więc tylko kwestią technologii, ale też kwestią zarządzania zmianą i przekwalifikowania ludzi, by umieli pracować z AI. Tak naprawdę o szybkości wdrożenia technologii decyduje jej ludzki aspekt. Na razie jesteśmy w fazie, gdy technologia rozwija się bardzo szybko, ale jej zastosowanie zajmie więcej czasu. Na pewno jednak AI rozwija się w dobrym momencie, ponieważ niemal wszędzie – poza Indiami i Afryką – mamy spadki demograficzne.