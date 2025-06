Choć dostęp do szybkiego internetu nie jest u nas problemem, a zamiast stać w kolejkach do bankowego okienka Polacy od dawna już korzystają z najnowocześniejszych aplikacji bankowych, trudno spać spokojnie. W wyścigu innowacji zostajemy w tyle.

- W Korei Południowej działa ponad tysiąc robotów na 10 tys. pracowników, w Polsce zaledwie 78. A przecież przemysł to prawie 30 proc. naszej gospodarki – mówiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek w czasie niedawnej dyskusji „Co zrobić, aby nie przespać rewolucji technologicznej?” zorganizowanej przez obchodzące 30-lecie Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Można już programować bez znajomości programowania

Za sprawą sztucznej inteligencji świat przeżywa kolejną falę rewolucji technologicznej na miarę porównywaną z rewolucją przemysłową, tymczasem – jak zwraca uwagę dr Starczewska-Krzysztoszek – w 2023 r. (ostatnie dostępne dane) na kierunkach związanych z AI studiowało w naszym kraju zaledwie 476 osób.

- Młodzi z umiejętnościami cyfrowym „się rodzą”, niekoniecznie muszą się tego uczyć – to zdanie Michał Obiegały z BP. Profesor UW Katarzyna Śledziewska uważa jednak, że o AI powinno się mówić na każdym wydziale uczelni. – Chodzi o to, by młodzież kreatywnie włączała nowe technologie do swojej pracy – mówi.