O tym, jak świetnie radzą sobie niektóre z nich, można się dowiedzieć, choćby przeglądając listę laureatów Orłów Innowacji „Rzeczpospolitej”, którą ogłosiliśmy w ostatni czwartek. Pionierzy rozumieją, że w wielu obszarach innowacje równają się sztucznej inteligencji, a wdrażanie sztucznej inteligencji jest równoznaczne z innowacjami.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w czasie rewolucji AI

Dojrzewanie AI polskich firm oznacza, że stają one przed coraz poważniejszymi pytaniami i dylematami. Dobrą wiadomością jest to, że rośnie świadomość tego, czym może być AI, do czego można jej użyć, jakie związane są z nią szanse, a jakie zagrożenia. Na szczęście polski biznes również te ostatnie zaczyna coraz lepiej rozumieć. Rośnie świadomość ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych, naruszeń prywatności czy tajemnicy handlowej.

W poszukiwaniu finansowania rozwoju AI

Dlatego coraz częściej polskie firmy dbają o to, by mieć własne serwery, by modele pracowały na zamkniętych systemach karmionych danymi z baz danego przedsiębiorstwa, by zminimalizować ryzyko ich wycieku do konkurencji lub trafienia ich w niepowołane ręce. Ale bezpieczeństwo to też koszta.

Dlatego kolejnym dylematem są też źródła finansowania rozwoju opartego na AI. Coraz więcej firm – jak wynika z opisywanego przez nas badania – zastanawia się, skąd pozyskać środki niezbędne na inwestycje w technologie oparte na sztucznej inteligencji. A skoro zaczyna pojawiać się potrzeba, wkrótce w pełni rozwinie się zupełnie nowy sektor finansowy adresowany właśnie do firm, które potrzebują kapitału na tego rodzaju inwestycje. I w ten sposób rozwój oparty na AI będzie napędzał całą gospodarkę.