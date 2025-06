Oto „Orły Innowacji”. Poznaliśmy laureatów nagród „Rzeczpospolitej”

Wyróżnienie: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Essa trafiła na rynek w 2024 r. Jej innowacyjność wynika z zastosowania zaawansowanych metod selekcji genetycznej i optymalizacji agrotechniki, co przełożyło się na wysoki i stabilny plon w różnych warunkach, odporność na stres abiotyczny i zwiększenie odporności na choroby. Efektywność potwierdzają wyniki badań rejestrowych COBORU z 2023 r.

Kategoria: Najlepsze rozwiązanie technologiczne

Wyróżnienie: Digital Gateways sp. z o.o.

Firma dostarcza kompleksowy proces łączący wszystkie narzędzia do onboardingu klientów indywidualnych lub biznesowych. Procedura tworzona zgodnie z indywidualnymi potrzebami partnera może składać się z weryfikacji tożsamości i wiarygodności finansowej, sprawdzenia danych oraz finalizacji formalności dzięki e-podpisom i e-pieczęciom.

Kategoria: Najlepsze rozwiązanie z użyciem AI

Nagroda: CHATBOTIZE sp. z o.o.

Zowie to platforma do budowania agentów AI, która rewolucjonizuje obsługę klienta. Są to inteligentne jednostki, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale też podejmują działania: realizują zamówienia, zwracają płatności, rozwiązują problemy. Działają bezbłędnie, eliminując halucynacje i integrując się z kluczowymi systemami firmy.

Wyróżnienie: Smarter Diagnostics sp. z o.o.

Spółka łączy AI z diagnostyką obrazową, metaboliczną i biomechaniczną, dostarczając sportowcom, osobom aktywnym i służbom nową jakość profilaktyki zdrowotnej. Rozwiązanie interpretuje obrazy RM, ocenia strukturę tkanek, integruje wyniki metabolicznych badań krwi i analizę ruchu, generując raporty diagnostyczne i rekomendacje profilaktyczne.