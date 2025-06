Marcin Piasecki: Jakie korzyści daje laur w „Orle Innowacji”

Część z tych wywiadów jest dostępna w formie wideo w serwisie rp.pl, do którego odwiedzania przy okazji serdecznie zapraszam. Oczywiście, niektóre z tych firm musiały pokonać dosyć ostre zakręty, pojedyncze zmodyfikowały swoje projekty i profil działalności, jeszcze inne przeszły przekształcenia właścicielskie. Ale istnieją, działają, rozwijają się, część z nich zresztą ze względu na sporą skalę działania trudno jeszcze określać jako start-upy.

Reklama

Jednym z celów tych rozmów była identyfikacja korzyści, jakie przyniósł tym firmom taki czy inny laur w ramach „Orła Innowacji”. Owszem, odebranie statuetki czy dyplomu jest miłe, udział w gali również, podejrzewam, że opisanie firmy i projektu na łamach „Rzeczpospolitej” także nie sprawia jego twórcom przykrości. Ale co jeszcze? To dosyć jasne, że firmy przede wszystkim wykorzystały fakt dostrzeżenia w „Orle Innowacji” w różnych formach promocji i komunikacji (czasami bardzo kreatywnie! – znów namawiam do zajrzenia na rp.pl). W tym komunikacji dosyć szczególnej – dotyczącej grantów i innych form pozyskania finansowania. „Orzeł Innowacji” okazał się również przydatny w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. – Po prostu był jednym z elementów, który podkreślał, że jesteśmy poważnym przedsięwzięciem, nie spadliśmy z kosmosu – taki sens miały wypowiedzi przepytywanych startupowców.

Ale okazało się, że „Orzeł Innowacji” często odgrywał jeszcze jedną rolę. Dobrze wpływał na zespół – pod różnymi zresztą względami. Motywował, dawał jakiś element spełnienia, pokazywał ludziom, że ich praca ma sens. A przecież jest to praca czasami w dosyć ciężkich warunkach, wielogodzinna, bardzo różnie opłacana, kiedy start-up nie ma jeszcze wpływów finansowych z tego czy innego źródła. Z kolorową rzeczywistością Doliny Krzemowej wielomiesięczna czy nawet wieloletnia walka o sukces start-upu potrafi nie mieć wiele wspólnego.

Piszę o tym z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że badania (m.in. PFR) pokazują, że istotną barierą dotyczącą funkcjonowania start-upów w Polsce są właśnie trudności ze zbudowaniem i utrzymaniem zespołu. Jeżeli więc takie przedsięwzięcia jak „Orzeł Innowacji” mają, jak się okazuje, na owe zespoły dobroczynny wpływ, tym bardziej warto zainteresować się wyścigiem w konkursach takich jak nasz.