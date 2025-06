- Obserwujemy zmianę w zachowaniach zakupowych inwestorów - zdecydowanie częściej oceniają wartość nieruchomości i jej potencjał przez pryzmat lokalizacji. Standard życia i kom-fort, wynikający z mieszkania w modnym miejscu to teraz jeden z kluczowych czynników, obok metrażu i ceny, który decyduje o popycie najemców oraz wysokości stopy zwrotu z inwestycji. To właśnie w tych najlepszych lokalizacjach wartość mieszkań i apartamentów ma szanse wzrosnąć w ciągu dekady nawet dwukrotnie, co bardzo zachęca inwestorów – komentuje Karolina Prędota – Krystek, dyrektorka sprzedaży projektów inwestycyjnych Browary Warszawskie i Kępa Mieszczańska w Echo Group.

W Browarach Warszawskich w ofercie dla inwestorów jest budynek z 450 mieszkaniami o najbardziej poszukiwanych metrażach, od 28 do 68 mkw., w tym kawalerki oraz lokale dwu-, trzypokojowe oraz apartamenty z antresolą. Część wieżowa liczy siedemnaście pięter. Lokale są wykończone w wysokim standardzie, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych. Każdy posiada pełne wyposażenie kuchni i łazienki, a panoramiczne okna nie tylko doskonale doświetlają przestrzeń naturalnym światłem, ale także świetnie współgrają z nowoczesnym wystrojem wnętrza.

- Apartamenty są urządzone gotowe do wynajmu od zaraz, co bardzo zachęca kupujących, dla których perspektywa szybkiego zwrotu z inwestycji jest kluczowa. Przynależność mieszkań do Browarów Warszawskich, w których życie towarzyskie i kulturalne tętni cały rok, zapewnia inwestycji wysoki popyt najmu – dodaje Karolina Prędota – Krystek z Echo Group.

Browary Warszawskie i wrocławska Kępa Mieszczańska. Echo Investment z ofertą mieszkań pod wynajem dla wytrawnych inwestorów. Foto: Mat. prasowe

Wrocławska Kępa Mieszczańska, czyli portowa dzielnica na Dolnym Śląsku

Wrocław to prężnie działający ośrodek ekonomiczny, technologiczny i akademicki. Echo Group zaprasza inwestorów na Kępę Mieszczańską. To obecnie jedna z prestiżowych lokalizacji do zamieszkania w stolicy Dolnego Śląska. Z jednej strony w centrum – zaledwie kwadrans od rynku, a z drugiej tonąca w zieleni, z dostępem do licznych ścieżek rowerowych, blisko nadodrzańskich bulwarów oraz licznych restauracji, teatrów i muzeów.

Skojarzenia z portowymi dzielnicami Amsterdamu czy Hamburga są jak najbardziej trafne. Z jednej strony ta część miasta przechodzi dużą metamorfozę (kiedyś był tu port i młyn, później infrastruktura militarna), z drugiej dla mieszkańców osiedla nie ma ryzyka związanego z sąsiedztwem - brak jest już wolnych terenów, o nieskonkretyzowanym przeznaczeniu, jedną z planowanych inwestycji jest Park Mieszczański. Historia tego miejsca powoduje, że nowoczesne budownictwo spotyka się tu z rewitalizowaną tkanką, co wpływa na atrakcyjność.