Od lat konsekwentnie budujemy, inwestujemy, zatrudniamy, płacimy podatki i rozwijamy polską gospodarkę. To nie są puste hasła, bo za nimi stoją konkretne liczby, konkretne miejsca pracy i konkretne rodziny, które znalazły dach nad głową dzięki naszej działalności. Naszą ambicją jest trwały, zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego, który będzie dostępny, zdrowy i stabilny. Założenia te są konsekwentnie realizowane zarówno przez poszczególne firmy, jak Inpro, która od blisko 40 lat uczestniczy w rozwoju rynku mieszkaniowego, jak i przez branżę pojmowaną jako całość, działającą na rzecz odpowiedzialnego budownictwa.

Dziś jednak, zamiast rzetelnej debaty i partnerskiego dialogu, mamy do czynienia z próbą uczynienia z naszej branży narzędzia do rozgrywek politycznych. To nie tylko niesprawiedliwe, ale niebezpieczne i szkodliwe. Szczucie obywateli na przedsiębiorców, budowanie fałszywych podziałów między ludźmi a rynkiem, prowadzi donikąd. Wszyscy gramy do jednej bramki i łączy nas wspólny cel, czyli stworzenie w Polsce warunków, w których można godnie mieszkać, pracować i dobrze żyć. Każdego dnia tysiące osób podejmuje realne działania, aby szukać skutecznych rozwiązań dla wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwo.

Nowy rząd ma szansę rozpocząć nowy rozdział. Oczekujemy mądrej, długofalowej polityki mieszkaniowej

Nowy rząd ma dziś szansę rozpocząć nowy rozdział. Oczekujemy mądrej, długofalowej polityki mieszkaniowej. Polska, podobnie jak wiele krajów w Europie i na świecie, mierzy się z jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesności, którym jest kryzys demograficzny. Proces starzenia się społeczeństwa oraz spadek liczby osób aktywnych zawodowo mają realny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i jej wydolność. Ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek mieszkaniowy poprzez rozsądne mechanizmy wsparcia to inwestycja w ich stabilność i bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie. Bezpieczeństwo nas wszystkich.