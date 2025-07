Wojna o miejsca parkingowe na osiedlach powstających na mocy specustawy mieszkaniowej, zwanej lex deweloper, trwała ponad dwa lata. Wiosną 2023 r. uchwalono ustawę deregulacyjną, której częścią jest „lex”. Chodziło o zwiększenie podaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Ziemię budującym osiedla inwestorom miały „oddawać” stare centra handlowe i stare biurowce. Wcześniej specmieszkania można było budować tylko na terenach poprzemysłowych i powojskowych.

Długa wojna o parkingi na specosiedlach

Problem w tym, że ustawa deregulacyjna wprowadziła do ustawy wyśrubowane, narzucane odgórnie normy parkingowe. Na jedno mieszkanie musiało przypadać 1,5 miejsca postojowego (jedno w zabudowie śródmiejskiej).

To mocno podnosiło koszty inwestycji. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) podaje, że jedno stanowisko w podziemnym garażu to nawet 100 tys. zł. Część inwestycji trafiła więc do zamrażarki, bo budowane w takim trybie mieszkania byłyby bardzo drogie.