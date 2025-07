Czy sztuczna inteligencja rozpycha się na rynku nieruchomości? Co zrobi dla kupujących, co dla sprzedających?

Na razie sztuczna inteligencja w branży nieruchomości to nie rewolucja, a raczej ewolucja — i to cicha. „AI” jest modne, lecz w praktyce mamy do czynienia ze skrajnościami. Z jednej strony — lawinowe wykorzystanie AI do najprostszych rzeczy, np. opisów nieruchomości. Z drugiej — śladowe wdrożenie bardziej zaawansowanych mechanizmów, jak czat w wyszukiwarkach portali. Nie zmienia to faktu, że z miesiąca na miesiąc te skrajności będą zanikać na rzecz powszechniejszego wykorzystania.

Co dziś AI „zrobi” dla kupujących? Po pierwsze — poprzez wdrożenie w silniki wyszukiwarek pomaga wygodniej i lepiej dopasować wyniki do oczekiwań. Zaaplikowane rozwiązania sztucznej inteligencji uwalniają użytkownika od korzystania wyłącznie z klasycznych filtrów (cena od–do itp.), a pozwalają opisać to, czego szukamy, w sposób bardziej naturalny — jakbyśmy opowiadali znajomemu.

Po drugie — AI „podpowie”, co może kupującego jeszcze zainteresować, a na co nie zwrócił uwagi — jak Netflix podpowiada, co warto obejrzeć. Wykorzystując historyczne dane przeglądania (ile czasu spędzono „na ofercie”, na czym skupiono uwagę, co klikano etc.) i kontekst życia cyfrowego (np. wiedza o trasach, jakie pokonujemy autem z domu do pracy, miejscach, gdzie się zatrzymujemy, lokalizacji mieszkania, liczbie osób w rodzinie itd.).

Po trzecie — to asystenci, agenci AI. Pomogą dowiedzieć się, czy cena danego mieszkania jest ceną rynkową, czy jest np. piwnica, jakie są warunki umowy. Oczywiście, jeśli te informacje są zawarte w ogłoszeniu. Dziś użytkownicy rzadziej czytają, a częściej skanują. Kolejnym krokiem będzie odpytywanie. Po co czytać ścianę tekstu, skoro można „zapytać” i wyłuskać najważniejsze rzeczy?

A co AI zrobi dla sprzedających? Tu jest ciszej — przynajmniej poza firmami, które odważnie testują nowe narzędzia. Większość rynku jeszcze śpi. Ale widzę np. rozwiązania, które budują listę dokumentów niezbędnych do transakcji (na podstawie charakteru nieruchomości), wyceniają z predykcją czasu sprzedaży czy wskazują, co należy poprawić, by zwiększyć potencjał transakcji.