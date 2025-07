• Zagrożenia dla prywatności – systemy AI operują na ogromnych zbiorach danych osobowych, często bez właściwych zabezpieczeń.

• Rozprzestrzenianie dezinformacji – generatywna AI umożliwia tworzenie deepfake’ów i manipulowanie opinią publiczną na skalę przemysłową.

• Automatyzacja i ryzyko wykluczenia – AI może prowadzić do znaczących zmian na rynku pracy, w tym do likwidacji zawodów rutynowych. Bez systemowych programów przekwalifikowania i adaptacji grozi to pogłębieniem nierówności społecznych.

Zagrożenia strukturalne i globalne

Niepokój budzi również rosnąca koncentracja władzy nad AI w rękach kilku globalnych korporacji oraz państw, co może prowadzić do ekonomicznej koncentracji zysków i geopolitycznej niestabilności.

Nie bez znaczenia są też zagrożenia bezpieczeństwa – AI bywa wykorzystywana do zaawansowanych cyberataków, a nawet w autonomicznych systemach uzbrojenia. Szczególnie niebezpieczna jest wizja wyścigu zbrojeń na polu AI, w którym tempo rozwoju wyprzedza możliwości regulacyjne.