Pozostaje więc aktualne stare pytanie, po jaką cholerę państwu hotele czy chłodnie? A przecież przychody ze stopniowej, maksymalizującej dochód prywatyzacji mogłyby zmniejszyć ciężar błyskawicznie narastającego długu publicznego. Sprawa jest poważna, bo w 2026 r. dług może przekroczyć konstytucyjną barierę 60 proc. PKB.

Jakie wyzwania czekają ministra finansów i gospodarki?

Spieniężenie tego majątku, który nie jest dla państwa strategiczny, ułatwiłoby zadanie ministrowi finansów, który właśnie staje się ministrem finansów i gospodarki. To potężna władza. I potężne zadanie dla min. Andrzeja Domańskiego. Nie dość, że musi zapanować nad finansami publicznymi, rozparcelowanymi m.in. między budżet państwa i pozabudżetowe – i zdaniem wielu pozakonstytucyjne – fundusze, które są spadkiem po PiS, to czeka go konsolidacja kompetencji gospodarczych rozsmarowanych dotychczas po trzech czy czterech resortach gospodarczych.

Środowiska biznesowe, wspierane przez ekonomistów, zgodnym głosem wołały o uporządkowanie tego bałaganu. I rząd Tuska w nowym rozdaniu ten postulat spełnia, inwestując w przyszłość. Mam nadzieję, że ministrowi Domańskiemu się uda i uniesie ten nowy, podwójny ciężar. Bo wszyscy przecież dobrze życzymy polskiej gospodarce, no nie?