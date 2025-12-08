Aktualizacja: 08.12.2025 13:13 Publikacja: 08.12.2025 11:52
Poseł PiS Jacek Sasin
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
W poniedziałek w Londynie mają odbyć się rozmowy przywódców Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Ukrainy, Keira Starmera, Friedricha Merza, Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego. Polski premier nie został zaproszony.
Pytany o powody takiej sytuacji poseł PiS Jacek Sasin powiedział w Radiu Zet, że to „bardzo dobre pytanie do Donalda Tuska, jak to jest z jego pozycją w Europie i jak to go nikt w Europie nie ogra, ile z tego zostało”. – Zostały drzazgi z tego twierdzenia – ocenił.
– Im bardziej Donald Tusk próbuje podlizywać się przywódcom europejskim, tym bardziej widać, że król jest nagi – stwierdził były wicepremier, przypominając przy tym sytuację z maja, gdy Tusk, Merz, Macron i Starmer udali się pociągiem do Kijowa, ale przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii jechali wspólnie, a szef polskiego rządu i lider Koalicji Obywatelskiej podróżował w innym wagonie.
– Kiedy Polską rządziło Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy przy tym stole, przy rozmowach, byliśmy graczem w tej sprawie. Dzisiaj jesteśmy przedmiotem, a nie podmiotem tych rozmów, nie ma nas przy stole, kiedy rozmowa jest o najważniejszych sprawach dotyczących Polski, bo to nie tylko sprawy dotyczące Ukrainy – przekonywał. Pytany o relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, były szef MAP odparł: – A co to ma do rzeczy wobec szczytu przywódców europejskich?
– Odsyłam do tego, co ciągle słyszę z ust Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd, a nie prezydent i odmawiają prezydentowi prawa do tego, żeby w sprawach polskiej polityki zagranicznej był aktywny – kontynuował Sasin, zaznaczając, że „świat na to patrzy”.
– Jeśli w Polsce rząd walczy z prezydentem, również w zakresie jego kompetencji w polityce zagranicznej, które są oczywiste i wynikają z konstytucji, (...) to jaki interes ma ktokolwiek poza Polską, żeby interes Polski reprezentować? – pytał. Polityk PiS dodał, że „pozycja Polski jest taka, jaką sobie Polska wywalczy na arenie międzynarodowej”. – Donald Tusk sam się sprowadził do roli polityka trzeciej kategorii w Europie, rujnując relacje z administracją amerykańską – stwierdził.
Jacek Sasin był też w Radiu Zet pytany o nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, opublikowaną kilka dni temu przez Biały Dom. We wstępie do tego dokumentu Donald Trump napisał, iż jest to plan, który ma sprawić, że „Ameryka pozostanie najpotężniejszym i odnoszącym największe sukcesy państwem w historii ludzkości”.
W rozdziale dotyczącym Europy napisano, że w ocenie USA Europa ma „głębsze problemy” niż niewystarczające wydatki na obronność czy wolny rozwój gospodarczy. Amerykanie ocenili, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie”, a jedną z przyczyn problemów jest polityka migracyjna, która zmienia kontynent. „Jeśli obecne trendy się utrzymają, kontynent będzie nie do poznania w ciągu 20 lat lub mniej. W związku z tym nie jest oczywiste, czy określone europejskie kraje będą miały gospodarki i armie wystarczająco silne, by pozostać wiarygodnymi sojusznikami (...). Chcemy, aby Europa pozostała europejska, by zachowała cywilizacyjną pewność siebie i porzuciła błędne skupienie się na duszeniu przez regulacje” – głosi tekst.
W strategii pojawia się spostrzeżenie, że w perspektywie kilku dekad niektóre państwa członkowskie NATO staną się krajami w większości nieeuropejskimi (chodzi o imigrację spoza Europy), co „pozostawia otwarte pytanie, czy będą postrzegać ich miejsce w świecie lub ich sojusz z USA tak samo, jak ci, którzy podpisali kartę NATO (Traktat Północnoatlantycki – red.)”. Według nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy będzie realizowana m.in. w obszarze przywrócenia stabilności strategicznej w relacjach z Rosją.
– Ta strategia jest czymś oczywistym i niczym nie powinna zaskakiwać. Rolą polskich władz jest, żeby się w tę strategię wpisać, bo można się w nią wpisać i trzeba z Amerykanami rozmawiać poważnie o roli, jaką Polska ma odegrać – powiedział Jacek Sasin. – To jest strategia na realne ustanowienie stosunków Europy ze Stanami Zjednoczonymi, co nie wyklucza, że pozycja Polski w tych relacjach może być pozycją nadzwyczajną. Mamy możliwość zbudowania tych relacji na poziomie zupełnie innym niż dziś, jeśli tylko byłaby wola ze strony polskiego rządu – przekonywał.
Prowadzący wywiad powiedział, że z amerykańskiej strategii wynika, że USA bardziej zależy na relacjach z Rosją niż Europą. Były wicepremier nie zgodził się z tą opinią. – Polityka amerykańska dzisiaj jest taka, że gdzie indziej administracja Donalda Trumpa upatruje główny punkt ciężkości w globalnej polityce niż tutaj w relacjach europejsko-rosyjskich. To oczywista prawda, nie można być ślepym, natomiast to nie znaczy, że Donald Trump będzie w stanie tę strategię w takim kształcie zrealizować, bo ma do czynienia z nieobliczalną stroną, jaką jest Władimir Putin – mówił w Radiu Zet.
– Tak czy inaczej Polska może i powinna odgrywać kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa ze wsparciem Stanów Zjednoczonych. To jest rujnowane non stop przez Donalda Tuska, który jednocześnie nie jest w stanie dać żadnej alternatywy, bo widać, że w Europie też jest nikim. Jesteśmy w potężnej opresji jako kraj, gdzie mamy premiera i rząd, który niestety wpędza nas totalnie w niebezpieczeństwo, w izolację, izolację polityczną i w kwestii bezpieczeństwa – ocenił Sasin.
Źródło: rp.pl / Radio Zet
