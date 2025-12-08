– Kiedy Polską rządziło Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy przy tym stole, przy rozmowach, byliśmy graczem w tej sprawie. Dzisiaj jesteśmy przedmiotem, a nie podmiotem tych rozmów, nie ma nas przy stole, kiedy rozmowa jest o najważniejszych sprawach dotyczących Polski, bo to nie tylko sprawy dotyczące Ukrainy – przekonywał. Pytany o relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, były szef MAP odparł: – A co to ma do rzeczy wobec szczytu przywódców europejskich?

– Odsyłam do tego, co ciągle słyszę z ust Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd, a nie prezydent i odmawiają prezydentowi prawa do tego, żeby w sprawach polskiej polityki zagranicznej był aktywny – kontynuował Sasin, zaznaczając, że „świat na to patrzy”.

– Jeśli w Polsce rząd walczy z prezydentem, również w zakresie jego kompetencji w polityce zagranicznej, które są oczywiste i wynikają z konstytucji, (...) to jaki interes ma ktokolwiek poza Polską, żeby interes Polski reprezentować? – pytał. Polityk PiS dodał, że „pozycja Polski jest taka, jaką sobie Polska wywalczy na arenie międzynarodowej”. – Donald Tusk sam się sprowadził do roli polityka trzeciej kategorii w Europie, rujnując relacje z administracją amerykańską – stwierdził.

Co zawiera nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA?

Jacek Sasin był też w Radiu Zet pytany o nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, opublikowaną kilka dni temu przez Biały Dom. We wstępie do tego dokumentu Donald Trump napisał, iż jest to plan, który ma sprawić, że „Ameryka pozostanie najpotężniejszym i odnoszącym największe sukcesy państwem w historii ludzkości”.

W rozdziale dotyczącym Europy napisano, że w ocenie USA Europa ma „głębsze problemy” niż niewystarczające wydatki na obronność czy wolny rozwój gospodarczy. Amerykanie ocenili, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie”, a jedną z przyczyn problemów jest polityka migracyjna, która zmienia kontynent. „Jeśli obecne trendy się utrzymają, kontynent będzie nie do poznania w ciągu 20 lat lub mniej. W związku z tym nie jest oczywiste, czy określone europejskie kraje będą miały gospodarki i armie wystarczająco silne, by pozostać wiarygodnymi sojusznikami (...). Chcemy, aby Europa pozostała europejska, by zachowała cywilizacyjną pewność siebie i porzuciła błędne skupienie się na duszeniu przez regulacje” – głosi tekst.