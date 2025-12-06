Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Bez oddawania terytorium”. Gen. Ołeksandr Syrski o warunku „sprawiedliwego pokoju” dla Ukrainy

– Dla nas po prostu oddanie terytorium jest nie do przyjęcia. Przecież właśnie dlatego walczymy, żeby nie oddać naszej ziemi – powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski, odnosząc się w rozmowie ze Sky News do ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją.

Publikacja: 06.12.2025 10:34

Ukraińscy żołnierze na ćwiczeniach zorganizowanych w obwodzie charkowskim

Ukraińscy żołnierze na ćwiczeniach zorganizowanych w obwodzie charkowskim

Foto: REUTERS/Sofiia Gatilova

Jakub Czermiński

Kilka dni temu na Kremlu odbyły się rozmowy rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, poświęcone zakończeniu wojny na Ukrainie. Według doniesień, strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii spraw terytorialnych.

Wcześniej amerykańska administracja zaproponowała 28–punktowy plan pokojowy, który przewidywał m.in., że cały Donbas przypadnie Rosji, a Ukraina nie będzie w NATO. Kijów i jego europejscy sojusznicy krytycznie odnieśli się do tych propozycji. Z kolei Władimir Putin powiedział w czwartek, że jeśli siły Ukrainy nie wycofają się z Donbasu, wojska rosyjskie zajmą te tereny siłą.

Czytaj więcej

Rosjanie powołani do wojska podczas częściowej mobilizacji. Zdjęcie z 2022 roku
Konflikty zbrojne
Rosja wciąż uzupełnia armię, aby zastąpić tych, którzy zginęli. Jak jej się to udaje?

Wojna na Ukrainie. Gen. Ołeksandr Syrski mówi, na czym miałby polegać „sprawiedliwy pokój”

W rozmowie z brytyjską stacją Sky News naczelny dowódca ukraińskiego wojska gen. Ołeksandr Syrski zasygnalizował, że Ukraina ma zamiar kontynuować walkę. – Naszym głównym zadaniem jest obrona naszej ziemi, naszego kraju i naszej ludności – powiedział. – Oczywiście, dla nas po prostu oddanie terytorium jest nie do przyjęcia. Co to w ogóle znaczy – oddać naszą ziemię? Właśnie dlatego walczymy, żeby nie oddawać naszego terytorium – dodał.

Pytany, czy poświęcenie ukraińskich żołnierzy, którzy polegli w obronie obwodów donieckiego i ługańskiego, pójdzie na marne, jeśli Kijów będzie musiał oddać Donbas Moskwie, gen. Syrski odparł, że nie dopuszcza do siebie myśli o takim scenariuszu. – Wszystkie wojny kiedyś się kończą i mamy nadzieję, że nasza też się skończy. A kiedy do tego dojdzie, musi nastąpić sprawiedliwy pokój – powiedział ukraiński generał.

Reklama
Reklama

– W moim rozumieniu, sprawiedliwy pokój to pokój bez warunków wstępnych, bez oddawania terytorium. To zatrzymanie się na obecnej linii frontu – kontynuował, dodając: „zawieszenie broni, a potem negocjacje, bez żadnych warunków”. Ołeksandr Syrski ocenił, że „każdy inny format oznaczałby niesprawiedliwy pokój”. – A dla nas to nie do przyjęcia – oświadczył.

Ukraińskie flagi na grobach żołnierzy w obwodzie rówieńskim

Ukraińskie flagi na grobach żołnierzy w obwodzie rówieńskim

Foto: REUTERS/Thomas Peter

Dowódca wojsk ukraińskich: Rosjanie atakują wzdłuż całego frontu

W rozmowie ze Sky News gen. Syrski stwierdził, że wojska ukraińskie utrzymują pozycje w północnym Pokrowsku i walczą o odzyskanie pozostałej części miasta. Rosjanie podali wcześniej, że całkowicie kontrolują Pokrowsk i że ukraińscy żołnierze w pobliskim Myrnohradzie znaleźli się w pełnym okrążeniu.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział także, że linia frontu liczy 1255 kilometrów, Rosjanie rozmieścili wzdłuż niej 710 tys. żołnierzy, a ich dobowe straty to 1000-1100 żołnierzy. – Na tym etapie armia rosyjska próbuje posuwać się naprzód wzdłuż praktycznie całej linii frontu – powiedział gen. Syrski.

Relacjonował, że teraz na froncie 60 proc. ataków przeprowadzanych jest za pomocą dronów. Według jego słów, wojska rosyjskie mają każdego dnia używać 4-5 tys. dronów uderzeniowych oraz 1,5-2 tys. bezzałogowców, z których zrzucają materiały wybuchowe.

Czytaj więcej

Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Społeczeństwo
Ukraina wypuszcza młodych mężczyzn za granicę. Ogromny ruch na przejściach do Polski
Reklama
Reklama

– Nie ma żadnych przerw w ich działaniach. Wciąż pchają wojska naprzód, aby pod pozorem negocjacji przejąć jak najwięcej naszego terytorium – powiedział o Rosjanach Syrski. Dodał, że strategia sił ukraińskich polega na maksymalnym wyczerpywaniu wojsk rosyjskich, utrzymaniu terytorium oraz przeprowadzaniu działań kontrofensywnych w rejonach, w których Rosjanie są podatni na ataki. – Mamy zasoby, aby kontynuować prowadzenie operacji wojskowych – zadeklarował Ołeksandr Syrski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Sky News

Służby Mundurowe Wojsko Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Ołeksandr Syrski
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1382
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1382
Rosjanie powołani do wojska podczas częściowej mobilizacji. Zdjęcie z 2022 roku
Konflikty zbrojne
Rosja wciąż uzupełnia armię, aby zastąpić tych, którzy zginęli. Jak jej się to udaje?
Czy Europa będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za konwencjonalny potencjał obronny NATO?
Konflikty zbrojne
Reuters: Pentagon postawił ultimatum Europie. Chodzi o NATO
Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
Jak wyglądał atak USA na rozbitków? „Dwie półnagie osoby dryfujące w wodzie”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Kadr z nagrania opublikowanego przez Pentagon
Konflikty zbrojne
Amerykańska armia zatopiła kolejną łódź. Jest nagranie
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama