Aktualizacja: 06.12.2025 11:25 Publikacja: 06.12.2025 10:34
Ukraińscy żołnierze na ćwiczeniach zorganizowanych w obwodzie charkowskim
Foto: REUTERS/Sofiia Gatilova
Kilka dni temu na Kremlu odbyły się rozmowy rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, poświęcone zakończeniu wojny na Ukrainie. Według doniesień, strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii spraw terytorialnych.
Wcześniej amerykańska administracja zaproponowała 28–punktowy plan pokojowy, który przewidywał m.in., że cały Donbas przypadnie Rosji, a Ukraina nie będzie w NATO. Kijów i jego europejscy sojusznicy krytycznie odnieśli się do tych propozycji. Z kolei Władimir Putin powiedział w czwartek, że jeśli siły Ukrainy nie wycofają się z Donbasu, wojska rosyjskie zajmą te tereny siłą.
Czytaj więcej
W rozmowie z brytyjską stacją Sky News naczelny dowódca ukraińskiego wojska gen. Ołeksandr Syrski zasygnalizował, że Ukraina ma zamiar kontynuować walkę. – Naszym głównym zadaniem jest obrona naszej ziemi, naszego kraju i naszej ludności – powiedział. – Oczywiście, dla nas po prostu oddanie terytorium jest nie do przyjęcia. Co to w ogóle znaczy – oddać naszą ziemię? Właśnie dlatego walczymy, żeby nie oddawać naszego terytorium – dodał.
Pytany, czy poświęcenie ukraińskich żołnierzy, którzy polegli w obronie obwodów donieckiego i ługańskiego, pójdzie na marne, jeśli Kijów będzie musiał oddać Donbas Moskwie, gen. Syrski odparł, że nie dopuszcza do siebie myśli o takim scenariuszu. – Wszystkie wojny kiedyś się kończą i mamy nadzieję, że nasza też się skończy. A kiedy do tego dojdzie, musi nastąpić sprawiedliwy pokój – powiedział ukraiński generał.
– W moim rozumieniu, sprawiedliwy pokój to pokój bez warunków wstępnych, bez oddawania terytorium. To zatrzymanie się na obecnej linii frontu – kontynuował, dodając: „zawieszenie broni, a potem negocjacje, bez żadnych warunków”. Ołeksandr Syrski ocenił, że „każdy inny format oznaczałby niesprawiedliwy pokój”. – A dla nas to nie do przyjęcia – oświadczył.
Ukraińskie flagi na grobach żołnierzy w obwodzie rówieńskim
Foto: REUTERS/Thomas Peter
W rozmowie ze Sky News gen. Syrski stwierdził, że wojska ukraińskie utrzymują pozycje w północnym Pokrowsku i walczą o odzyskanie pozostałej części miasta. Rosjanie podali wcześniej, że całkowicie kontrolują Pokrowsk i że ukraińscy żołnierze w pobliskim Myrnohradzie znaleźli się w pełnym okrążeniu.
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział także, że linia frontu liczy 1255 kilometrów, Rosjanie rozmieścili wzdłuż niej 710 tys. żołnierzy, a ich dobowe straty to 1000-1100 żołnierzy. – Na tym etapie armia rosyjska próbuje posuwać się naprzód wzdłuż praktycznie całej linii frontu – powiedział gen. Syrski.
Relacjonował, że teraz na froncie 60 proc. ataków przeprowadzanych jest za pomocą dronów. Według jego słów, wojska rosyjskie mają każdego dnia używać 4-5 tys. dronów uderzeniowych oraz 1,5-2 tys. bezzałogowców, z których zrzucają materiały wybuchowe.
Czytaj więcej
– Nie ma żadnych przerw w ich działaniach. Wciąż pchają wojska naprzód, aby pod pozorem negocjacji przejąć jak najwięcej naszego terytorium – powiedział o Rosjanach Syrski. Dodał, że strategia sił ukraińskich polega na maksymalnym wyczerpywaniu wojsk rosyjskich, utrzymaniu terytorium oraz przeprowadzaniu działań kontrofensywnych w rejonach, w których Rosjanie są podatni na ataki. – Mamy zasoby, aby kontynuować prowadzenie operacji wojskowych – zadeklarował Ołeksandr Syrski.
Źródło: rp.pl / Sky News
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
