Sondaż: Polskie wojska jako gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy? Znamy zdanie Polaków

„Gdyby gwarancją bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy miało być stacjonowanie tam europejskich wojsk, czy Pani/Pana zdaniem, Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 06.12.2025 08:19

Polscy żołnierze

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jakim charakterze miałyby pojawić się na Ukrainie europejskie wojska?
  • Jaki stosunek do pojawienia się europejskich wojsk na Ukrainie ma Rosja?
  • Jaki odsetek Polaków sprzeciwia się wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę?

W lutym 2024 roku, w czasie szczytu w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron po raz pierwszy mówił o możliwości wysłania wojsk europejskich na Ukrainę. Pierwotnie nie było jasne w jakiej roli miałyby się tam pojawić – z czasem jednak wykrystalizowała się wizja, w której siły europejskie miałyby pojawić się na Ukrainie w charakterze sił pokojowych czy też (ta nazwa pojawiła się w 2025 roku) sił reasekuracyjnych, gwarantujących przestrzeganie przez Rosję przyszłego porozumienia pokojowego. Od 2024 roku oprócz Francji gotowość do wysłania nad Dniepr takich sił sygnalizowała Wielka Brytania – na różnych etapach brytyjski premier deklarował gotowość do wysłania na Ukrainę brytyjskich wojsk lądowych lub sił powietrznych, które miałyby strzec nieba nad Ukrainą.

Rosja wyklucza możliwość, by na Ukrainie pojawiły się europejskie wojska

W kontekście liczebności takich sił mowa była o liczbie 20-30 tys. żołnierzy, którzy mieliby stacjonować z dala od linii frontu i wspierać ukraińską armię np. w procesie szkolenia. Polska od początku deklarowała, że jest gotowa wesprzeć taką misję logistycznie, ale sama nie wyśle wojsk na Ukrainę, ponieważ zadaniem polskiej armii jest strzeżenie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, której granicą jest granica Polski z Rosją i Białorusią. Mimo to Polska należy do tzw. koalicji chętnych, czyli koalicji państw gotowych zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny. 

Emmanuel Macron
Polityka
Emmanuel Macron ostrzega przed zdradą Amerykanów. Ujawniono zapis rozmowy

Możliwość wysłania wojsk z państw należących do NATO na Ukrainę od początku odrzuca Rosja. Punkt wykluczający taką możliwość znalazł się w oryginalnym, 28-punktowym planie pokojowym opracowanym przez administrację USA (jego treść ujawnił portal Axios). Gwarancję, że na Ukrainie nie pojawią się zachodnie wojska, jako warunek, od którego uzależnione jest zakończenie walk, przedstawił Donaldowi Trumpowi w czasie rozmów na Alasce Władimir Putin. 

64 proc.

Tyle Polaków w wieku 25-34 lata jest przeciwnych wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę

We wspomnianym wyżej planie pokojowym jest ogólny zapis o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. W momencie ujawnienia treści planu pojawiła się informacja, że gwarancje takie miałyby być udzielone przez USA i europejskich sojuszników Ukrainy w formie odrębnej umowy i przypominać gwarancje, jakie daje członkom Sojuszu artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – co oznacza, że w przypadku ponownego ataku na Ukrainę mogłaby ona uzyskać od sojuszników wsparcie nie tylko w postaci pomocy militarnej, ale też bezpośredniego zaangażowania w konflikt ich wojsk. 

Sondaż: 59,8 proc. Polaków przeciwko wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – gdyby gwarancją bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy miało być stacjonowanie tam europejskich wojsk, Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało na tak zadane pytanie 22,3 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 59,8 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 17,9 proc. ankietowanych. 

– Ewentualne wysłanie polskich wojsk na Ukrainę krytycznie postrzegają prawie dwie na trzy osoby (64 proc.) w wieku od 25 do 34 lat i podobny odsetek respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (65 proc.). W większym stopniu niż pozostali respondenci tę opinię podzielają osoby o dochodach mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł (65 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Poprzednio o obecność polskich wojsk na Ukrainie w charakterze sił pokojowych pytaliśmy w sondażu SW Research z 19-20 sierpnia. Wówczas taką możliwość wykluczało 61,1 proc. badanych, a za było 17,3 proc. respondentów. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą
