Ukraina ma oddać Donbas, ale otrzyma gwarancje bezpieczeństwa jak kraj NATO?

Serwis Axios informuje, że gwarancje bezpieczeństwa jakie ma uzyskać Ukraina na mocy 28-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez USA, mają przypominać te posiadane przez państwa NATO.

Publikacja: 21.11.2025 06:08

Ukraiński żołnierz

Ukraiński żołnierz

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie gwarancje bezpieczeństwa mają być udzielone Ukrainie?
  • Co zawiera umowa dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • W jakim kontekście w umowie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy pojawia się Polska?

Plan pokojowy dla Rosji i Ukrainy, który przez ostatni miesiąc mieli potajemnie przygotowywać sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, przewiduje m.in., że Ukraina miałaby wycofać się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o zachodnią część obwodu donieckiego) i zgodzić na ograniczenie liczebności armii do 600 tysięcy. Ponadto okupowane części obwodów zaporoskiego i chersońskiego pozostałyby przy Rosji. Plan wyklucza też możliwość rozszerzenia NATO na wschód i stacjonowania na Ukrainie wojsk NATO.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy będą „wielkim zwycięstwem” dla Wołodymyra Zełenskiego?

Plan mówi jednak również o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak pisze serwis Axios, gwarancje te miałyby zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy, której stronami byłyby USA, Europa, Ukraina i Rosja, choć nie jest jasne, czy zgoda Rosji byłaby potrzebna do ich udzielenia. 

Wołodymyr Zełenski i Daniel Driscoll
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski gotów do „uczciwej pracy” nad planem pokojowym. Są znane jego nowe szczegóły

Treść tej umowy, z którą zapoznał się serwis Axios, wskazuje, że Ukraina miałaby otrzymać gwarancje wzorowane na tych, które zapewnia artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przyszły atak na Ukrainę miałby być traktowany przez USA i Europę jako „atak na całą wspólnotę transatlantycką”. Zgodnie z umową przyszły „znaczący, celowy i trwały atak zbrojny” Rosji na Ukrainę „powinien być traktowany jako atak zagrażający pokojowi i bezpieczeństwu całej wspólnoty transatlantyckiej”, na co USA i ich sojusznicy mają odpowiednio zareagować – w tym poprzez użycie siły militarnej.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1366 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1366 dniu wojny

Foto: PAP

Biały Dom miał poinformować Moskwę o gwarancjach, jakich zamierza udzielić Ukrainie. Umowa ws. gwarancji bezpieczeństwa miałaby początkowo obowiązywać przez 10 lat, ale mogłaby być przedłużona za zgodą stron.

Umowa ws. gwarancji bezpieczeństwa nie przybrała jeszcze ostatecznego kształtu – wynika z informacji przekazywanych przez przedstawiciela administracji USA. Amerykanie mają ją jeszcze konsultować z Europejczykami. Zdaniem przedstawiciela Białego Domu cytowanego przez Axios uzyskanie takich gwarancji byłoby „wielkim zwycięstwem” Zełenskiego i zapewniałoby bezpieczeństwo Ukrainie w długiej perspektywie.

Stany Zjednoczone potwierdzają, że znaczący, celowy i długotrwały atak zbrojny Federacji Rosyjskiej, dokonany poprzez przekroczenie uzgodnionej linii zawieszenia broni na terytorium Ukrainy, będzie traktowany jako atak zagrażający pokojowi i bezpieczeństwu wspólnoty transatlantyckiej

Fragment umowy, która ma zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie

Zawarcie umowy miałoby być rekompensatą dla Ukrainy za bolesne dla niej koncesje terytorialne. Axios zauważa, że administracja Trumpa po raz pierwszy gotowa jest rozmawiać o tak mocnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, które – w przypadku wznowienia przez Rosję agresji na sąsiada – mogłyby doprowadzić do otwartego konfliktu zbrojnego USA i ich europejskich sojuszników z Rosją. 

Witkoff miał rozmawiać o gwarancjach z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umerowem. W czwartek projekt umowy ws. gwarancji miał zostać przekazany Zełenskiemu, który spotkał się z delegacją z Pentagonu w Kijowie. 

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy: Pełna treść umowy. Mowa w niej m.in. o Polsce

Axios ujawnia pełną treść projektu umowy ws. gwarancji bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy jej tłumaczenie na język polski:

„Niniejsza umowa opisuje warunki zawieszenia broni między Ukrainą a Federacją Rosyjską oraz gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na zasadach Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, dostosowane do warunków tego konfliktu oraz interesów Stanów Zjednoczonych i ich europejskich partnerów.

W ataku powietrznym Rosji na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada, zginęło co najmniej 21 osób
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Ukraina to nie Gaza. O pokój będzie Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej

Stany Zjednoczone potwierdzają, że znaczący, celowy i długotrwały atak zbrojny Federacji Rosyjskiej, dokonany poprzez przekroczenie uzgodnionej linii zawieszenia broni na terytorium Ukrainy, będzie traktowany jako atak zagrażający pokojowi i bezpieczeństwu wspólnoty transatlantyckiej. W takim przypadku prezydent Stanów Zjednoczonych, wykonując swoje uprawnienia konstytucyjne oraz po niezwłocznych konsultacjach z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi, podejmie decyzję o zastosowaniu środków niezbędnych do przywrócenia bezpieczeństwa. Środki te mogą obejmować użycie siły zbrojnej, wsparcie wywiadowcze i logistyczne, działania gospodarcze i dyplomatyczne oraz inne kroki uznane za właściwe. Każdy zgłoszony przypadek naruszenia broni będzie analizowany przy zastosowaniu wspólnego mechanizm oceny z NATO i Ukrainą.

Państwa członkowskie NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Finlandia, potwierdzają, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią stabilności europejskiej, i zobowiązują się działać wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na każde naruszenie (zawieszenia broni), zapewniając spójne i wiarygodne odstraszanie. 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania i pozostaje ważna przez 10 lat, z możliwością odnowienia za obopólną zgodą. Komisja Wspólnego Monitorowania, kierowana przez partnerów europejskich z udziałem USA, będzie nadzorować przestrzeganie postanowień”.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Kijów Osoby Wołodymyr Zełenski

