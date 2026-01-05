Dzięki pozyskaniu przez gminę blisko 122 mln zł z Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy, w Śremie rusza budowa 195 mieszkań przez tamtejsze TBS. Jak zaznaczają włodarze Śremu, to projekt bezprecedensowy pod względem skali, ale także rekordowej wysokości dofinansowania zewnętrznego. Wkład własny gminy to mniej niż 1 proc. Wartość samego kontraktu budowlanego szacowana jest na prawie 98 mln zł.

Reklama Reklama

Pompy ciepła, turbiny wiatrowe, a w przyszłości wodór

Generalnym wykonawcą jest Grupa Agrobex, inwestycja powstanie w technologii prefabrykacji, w standardzie pod klucz. Osiem czterokondygnacyjnych budynków, liczących łącznie ponad 10 tys. mkw. powierzchni użytkowej (PUM), powstanie w niecały rok. W budynkach będą mieszkania od kawalerek po czteropokojowe, do 77 mkw.

Budynki będą wyposażone w instalacje do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: panele fotowoltaiczne na dachach oraz turbiny wiatrowe. Podstawowym źródłem ogrzewania będą gruntowe pompy ciepła, budynki będą też jednak podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rozwiązania projektowe umożliwią w przyszłości adaptację budynków do ogrzewania w oparciu o technologie wodorowe.