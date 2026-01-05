Aktualizacja: 05.01.2026 23:24 Publikacja: 05.01.2026 14:55
W Śremie powstaną mieszkania społeczne z gigantycznym udziałem finansowania zewnętrznego. Zastosowanie prefabrykacji przekłada się na skrócenie prac do zaledwie 10 miesięcy.
Foto: mat. prasowe
Dzięki pozyskaniu przez gminę blisko 122 mln zł z Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy, w Śremie rusza budowa 195 mieszkań przez tamtejsze TBS. Jak zaznaczają włodarze Śremu, to projekt bezprecedensowy pod względem skali, ale także rekordowej wysokości dofinansowania zewnętrznego. Wkład własny gminy to mniej niż 1 proc. Wartość samego kontraktu budowlanego szacowana jest na prawie 98 mln zł.
Generalnym wykonawcą jest Grupa Agrobex, inwestycja powstanie w technologii prefabrykacji, w standardzie pod klucz. Osiem czterokondygnacyjnych budynków, liczących łącznie ponad 10 tys. mkw. powierzchni użytkowej (PUM), powstanie w niecały rok. W budynkach będą mieszkania od kawalerek po czteropokojowe, do 77 mkw.
Budynki będą wyposażone w instalacje do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: panele fotowoltaiczne na dachach oraz turbiny wiatrowe. Podstawowym źródłem ogrzewania będą gruntowe pompy ciepła, budynki będą też jednak podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Rozwiązania projektowe umożliwią w przyszłości adaptację budynków do ogrzewania w oparciu o technologie wodorowe.
– Jako generalny wykonawca odpowiadamy za budowę osiedla w nowoczesnej technologii prefabrykowanej. Jej zastosowanie przekłada się nie tylko na skrócenie prac do zaledwie 10 miesięcy, ale też na wysoki standard lokali – powiedział Paweł Michalski, wiceprezes Grupy Agrobex.
Jak podaje Agrobex, jako generalny wykonawca firma zaangażowana jest w projekty liczące 671 mieszkań komunalnych, dla TBS-ów i SIM-ów, na różnym etapie zaawansowania, w Sulechowie, Brzezinach, Sieradzu, Kłecku, Piotrkowie Trybunalskim, Nowej Soli i Koluszkach.
Grupa prowadzi też własną działalność deweloperską. W budowie jest teraz 538 mieszkań w Poznaniu, Zielonej Górze, Szamotułach i Garbach.
