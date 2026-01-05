Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Śrem buduje ekologiczne mieszkania społeczne z symbolicznym wkładem własnym

Rusza budowa prawie 200 mieszkań przez Śremskie TBS. Inwestycja pochłonie prawie 123 mln zł, a udział dofinansowania zewnętrznego to ponad 99 proc.

Publikacja: 05.01.2026 14:55

W Śremie powstaną mieszkania społeczne z gigantycznym udziałem finansowania zewnętrznego. Zastosowan

W Śremie powstaną mieszkania społeczne z gigantycznym udziałem finansowania zewnętrznego. Zastosowanie prefabrykacji przekłada się na skrócenie prac do zaledwie 10 miesięcy.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Dzięki pozyskaniu przez gminę blisko 122 mln zł z Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy, w Śremie rusza budowa 195 mieszkań przez tamtejsze TBS. Jak zaznaczają włodarze Śremu, to projekt bezprecedensowy pod względem skali, ale także rekordowej wysokości dofinansowania zewnętrznego. Wkład własny gminy to mniej niż 1 proc. Wartość samego kontraktu budowlanego szacowana jest na prawie 98 mln zł.

Czytaj więcej

Tomasz Lewandowski
Nieruchomości
Tomasz Lewandowski: Rząd chce oczyścić atmosferę wokół spółdzielni mieszkaniowych

Pompy ciepła, turbiny wiatrowe, a w przyszłości wodór

Generalnym wykonawcą jest Grupa Agrobex, inwestycja powstanie w technologii prefabrykacji, w standardzie pod klucz. Osiem czterokondygnacyjnych budynków, liczących łącznie ponad 10 tys. mkw. powierzchni użytkowej (PUM), powstanie w niecały rok. W budynkach będą mieszkania od kawalerek po czteropokojowe, do 77 mkw.

Budynki będą wyposażone w instalacje do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: panele fotowoltaiczne na dachach oraz turbiny wiatrowe. Podstawowym źródłem ogrzewania będą gruntowe pompy ciepła, budynki będą też jednak podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rozwiązania projektowe umożliwią w przyszłości adaptację budynków do ogrzewania w oparciu o technologie wodorowe.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W październiku w Chorzowie oddano do użytkowania 112 mieszkań w inwestycji zrealizowanej przez Społe
Nieruchomości mieszkaniowe
Strategia zamiast kiełbasy wyborczej. Unia Europejska chce tanich mieszkań

Prefabrykacja skróci czas budowy mieszkań

– Jako generalny wykonawca odpowiadamy za budowę osiedla w nowoczesnej technologii prefabrykowanej. Jej zastosowanie przekłada się nie tylko na skrócenie prac do zaledwie 10 miesięcy, ale też na wysoki standard lokali – powiedział Paweł Michalski, wiceprezes Grupy Agrobex.

Jak podaje Agrobex, jako generalny wykonawca firma zaangażowana jest w projekty liczące 671 mieszkań komunalnych, dla TBS-ów i SIM-ów, na różnym etapie zaawansowania, w Sulechowie, Brzezinach, Sieradzu, Kłecku, Piotrkowie Trybunalskim, Nowej Soli i Koluszkach.

Grupa prowadzi też własną działalność deweloperską. W budowie jest teraz 538 mieszkań w Poznaniu, Zielonej Górze, Szamotułach i Garbach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania TBS
Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyżs
Nieruchomości
Deweloperzy dosypują do oferty. Gdańsk depcze po piętach stolicy
Sprzedaż nowych mieszkań jest stabilna
Nieruchomości
Duża oferta nowych mieszkań blokuje wzrost cen. Na razie
Chętni na mieszkania nie stoją w kolejkach
Nieruchomości
Chętni na mieszkania nie stoją w kolejkach
Na rynku jest 50 tys. mieszkań w krótkim najmie, z czego 60 proc. to szara strefa – szacuje Polskie
Nieruchomości
Krótki najem mieszkań i przeciwpożarowa furtka
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi
Nieruchomości
Centrum handlowe Ferio Wawer w nowych rękach
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama